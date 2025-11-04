Primer Sistema de Alerta Temprana en relaves mineros es instalado en la Región de Valparaíso

Un nuevo avance en seguridad minera marca la operación El Soldado de Anglo American, con la puesta en marcha del primer Sistema de Alerta Temprana (SAT) asociado a un tranque de relaves en Chile. La iniciativa, implementada en la comuna de Nogales, contempla la instalación de seis sirenas que forman parte del Plan de Coordinación ante Emergencias del Tranque El Torito.

El origen de este proyecto se remonta a 2018, cuando se elaboró el primer plan de coordinación ante emergencias vinculado a un tranque de relaves en el país. El plan surgió a partir de la preocupación de la comunidad frente a eventuales riesgos relacionados con El Torito, y fue desarrollado junto a vecinos, la Municipalidad de Nogales y organismos de respuesta ante emergencias.

Recientemente, ese trabajo conjunto dio un paso clave con la inauguración y prueba de seis sirenas ubicadas en puntos estratégicos de la comuna. Esta medida se suma a otras acciones impulsadas por el plan, como la elaboración de mapas de evacuación, la instalación de señalética, capacitaciones comunitarias y simulacros de emergencia.

Paulina Jaramillo, gerenta general de El Soldado, destacó la relevancia de esta etapa: “Hoy, estamos cumpliendo un hito muy importante, que es la prueba y la puesta en marcha de un completo sistema de sirenas para la comuna de Nogales. Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país y una demostración de que la seguridad no solamente la vivimos en nuestra operación día a día, sino que también nos involucramos y trabajamos en conjunto con la comunidad para que se sientan seguros”.

Desde el municipio, la alcaldesa Leslie Pacheco valoró el trabajo colaborativo que permitió concretar el proyecto: “La gente viene participando hace muchos años en una mesa de trabajo y hoy se logró concretar uno de los sueños anhelados por la comunidad, que es tener estas sirenas de prevención. Es un hito para la comuna y también para nuestro país”.

Las sirenas fueron instaladas gracias a la colaboración de los propios vecinos, quienes facilitaron espacios para su emplazamiento. Miguel Díaz, residente de Nogales y propietario del terreno donde se ubica una de ellas, señaló: “Hoy es un día muy beneficioso tanto para la comunidad como para nosotros mismos. A mí me pidieron la colaboración para instalar una sirena, y creo que es por el bien común de toda la comunidad… cada uno debe aportar en la justa medida que pueda hacerlo”.

El desarrollo del sistema ha sido un esfuerzo conjunto entre Anglo American, la comunidad, dirigentes sociales, Bomberos, Carabineros y la Municipalidad de Nogales, quienes integran desde 2018 la Mesa de Emergencia asociada al Tranque El Torito.

Con este nuevo Sistema de Alerta Temprana, El Soldado busca fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante posibles emergencias. A través de simulacros y capacitaciones permanentes, los vecinos podrán reconocer las alertas y actuar de manera segura, informada y coordinada.