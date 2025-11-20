Chile frente a la nueva longevidad: Congreso Futuro reúne expertos para repensar el envejecimiento

El Teatro Municipal de Las Condes será el escenario, el miércoles 26 de noviembre, de un encuentro gratuito que invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del envejecimiento en un país que cambia aceleradamente. Con una población que envejece a gran velocidad, y que en las próximas décadas tendrá a casi un tercio de sus habitantes sobre los 60 años, Chile se enfrenta a tensiones crecientes en salud, pensiones y cuidados. El reto, coinciden los organizadores, es transformar la mayor expectativa de vida en bienestar real, calidad de vida y participación social.

En este contexto, Congreso Futuro realizará una jornada dedicada a la “Nueva Longevidad”, una mirada integral al envejecimiento que articula ciencia, cultura y políticas públicas. Organizado por el Teatro Municipal de Las Condes, la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y Congreso Futuro, el evento reunirá a científicos, académicos, artistas y representantes del mundo público y privado para pensar cómo avanzar hacia una sociedad donde la vejez sea sinónimo de propósito y plenitud, y no de fragilidad. La actividad, de entrada liberada, se desarrollará a las 11:00 horas y marcará el primer hito de un convenio de colaboración entre el Teatro Municipal de Las Condes y la FEF, enfocado en impulsar el diálogo, el pensamiento crítico y la divulgación del conocimiento.

El vicepresidente ejecutivo de la FEF, Guido Girardi, subrayó que “estamos entrando en una era en la que no basta con vivir más; tenemos que vivir mejor. Chile envejece rápido y necesitamos una estrategia integral para acompañar ese proceso. La ciencia ya nos muestra que el envejecimiento no es sólo destino biológico, sino que un fenómeno que podemos comprender y anticipar. Espacios como este nos permiten justamente eso: conectar evidencia, experiencias y políticas para construir un futuro con bienestar, dignidad y participación, y no de exclusión”.

Por su parte, la Directora General (I) del Teatro Municipal de Las Condes, Fernanda Castillo, destacó el compromiso institucional con la reflexión social. “Estamos muy orgullosos y comprometidos con seguir desarrollando una línea de pensamiento, debate y reflexión en torno a las temáticas que atraviesan nuestra sociedad actual. Queremos que el teatro sea un espacio donde se compartan ideas y se construyan soluciones desde la cultura. En ese sentido, valoramos profundamente la alianza entre la Municipalidad de Las Condes, el Congreso del Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro, que nos permite seguir generando encuentros que inspiren y proyecten el pensamiento hacia el futuro”, agregó.

La jornada contempla dos paneles temáticos. El primero será “El desafío del envejecimiento poblacional: entre longevidad y desigualdad”, en esta instancia se abordará los mecanismos biológicos y sociales que inciden en cómo envejecemos. Participarán la médica salubrista Cecilia Albala, referente en envejecimiento activo; la neuróloga María Isabel Behrens; la investigadora Josefina Cruzat, del Latin American Brain Health Institute (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez; y el académico Christian González-Billault, vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile, quien moderará la conversación.

El segundo panel será “Cultura, arte y sentido en la vejez: ¿Y si la vida recién comienza?”, este se enfocará en la dimensión emocional, creativa y simbólica de esta etapa. La astrónoma María Teresa Ruiz, la actriz Anita Reeves, el dramaturgo y psiquiatra Marco Antonio de la Parra y la nadadora Eliana Busch compartirán cómo han resignificado el paso del tiempo desde sus propias trayectorias. La moderación estará a cargo de Francisca Vivado, directora de Comunicaciones del Teatro Municipal de Las Condes.

Entre ambos bloques se presentará una iniciativa educativa de INACAP orientada a promover el aprendizaje continuo en personas mayores de 50 y 60 años. El programa incluye becas y oportunidades de formación para facilitar la actualización de conocimientos, la reinvención laboral y la participación activa en la vida social y productiva del país.

Inscripciones gratuitas acá: Formulario de Inscripción

Sigue las transmisión en: congresofuturo.cl