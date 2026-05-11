Las dudas que persisten sobre el Fondo de Reconstrucción

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¡Buen día! En esta oportunidad, y sin mucho preámbulo, les cuento de inmediato las noticias que trae la edición de esta semana:

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tuvo que salir a explicar el recorte de $17,5 millones al Fondo de Emergencia Transitorio para la reconstrucción del megaincendio de 2024. Aunque aseguró que “no habrá restricción de recursos” para el proceso, persisten dudas entre los damnificados por el plazo autoimpuesto por el ministro Poduje, de entregar todas las viviendas en 15 meses.

Aunque aseguró que “no habrá restricción de recursos” para el proceso, persisten dudas entre los damnificados por el plazo autoimpuesto por el ministro Poduje, de entregar todas las viviendas en 15 meses. El Ministerio Público formulará cargos contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames (Ind/ex-UDI), por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y negociación incompatible, en el marco de una investigación por la compra de tres terrenos con un sobreprecio de $ 930 millones.

en el marco de una investigación por la compra de tres terrenos con un sobreprecio de $ 930 millones. El SEA recomendó aprobar la extensión del metro a La Calera. El proyecto de EFE Valparaíso será votado mañana por la COEVA Regional, donde participa el delegado presidencial Manuel Millones y seremis.

El proyecto de EFE Valparaíso será votado mañana por la COEVA Regional, donde participa el delegado presidencial Manuel Millones y seremis. El holandés Bernard Keiser lleva tres décadas buscando un tesoro escondido en el Parque Nacional Juan Fernández, estimado en US$ 40 millones. A pesar de varios rechazos de parte de Conaf, un fallo de la Suprema le ha dado esperanza, pues ordena a la Corporación emitir una nueva respuesta.

estimado en US$ 40 millones. A pesar de varios rechazos de parte de Conaf, un fallo de la Suprema le ha dado esperanza, pues ordena a la Corporación emitir una nueva respuesta. La UAI publicó un estudio sobre la gobernanza regional en Chile, destacando las tensiones entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial Regional, cuya coexistencia provoca fricciones, especialmente cuando provienen de coaliciones políticas opuestas. Es el caso de nuestra región, donde Mundaca ha rechazado dos invitaciones de Millones.

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Gobierno defiende recorte y asegura que “no habrá restricción de recursos para la reconstrucción” del megaincendio

El lunes pasado, The Clinic informó que, en el marco del proceso de ajustes al presupuesto de este año, el Ministerio de Hacienda ingresó un decreto a la Contraloría para recortar gastos por $ 150.379 millones. La medida fue duramente criticada en la región, porque, de ellos, $ 17.581 millones corresponden al Fondo de Emergencia Transitorio (FET), creado por ley para financiar la reconstrucción de viviendas siniestradas en el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

El documento indica que la reducción corresponde al 3,5% del FET contemplado para 2026, que era de $ 502.069 millones. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tuvo que salir a dar explicaciones. A través de un hilo en la plataforma X aseguró que la disminución del Fondo “no significa retirar recursos de la reconstrucción, sino sincerar la programación presupuestaria conforme al avance efectivo del gasto”.

Según Rodríguez, la ejecución anual alcanza “apenas a $ 11 mil millones; es decir, cerca de un 2%”. Asimismo, aseguró que “si durante el año la ejecución cobra fuerza, se dictará el decreto correspondiente para incorporar los mayores gastos, como ocurre normalmente en los procesos presupuestarios. Lo importante es que no habrá restricción de recursos para la reconstrucción de Valparaíso”.

Una fuente conocedora del proceso explicó que el ajuste que hizo la actual administración es “normal”, considerando que el plan de reconstrucción se encuentra en sus primeros años de ejecución (fue concebido a cinco años plazo). La administración anterior también hizo ajustes a la programación del gasto anual.

De acuerdo con lo explicado, los planes de reconstrucción suelen tener menores gastos en sus primeros años de ejecución, “porque son de planificación y de entrega de subsidios”, lo cual cambia a partir del tercer año -y aumentan-, cuando el subsidio o la inversión se concreta.

Sin embargo, y considerando la promesa del ministro de Vivienda Iván Poduje, de reconstruir todas las viviendas en un plazo de 15 meses (o renuncia al cargo, como dijo), queda la interrogante de si los recursos que se mantuvieron para este año se planificaron en torno a esos tiempos, considerando además la incorporación de nuevas familias que cumplen los requisitos para recibir un subsidio, lo que –según reportó este medio– aumentaría el número de estos beneficios en un 32%.

Aunque hicimos la consulta el ministro no respondió ante esta duda. Y de parte de los damnificados también persiste la interrogante, en el sentido de que el Gobierno no ha informado específicamente qué parte del FET es la que sufrió el recorte.

René Flores, dirigente de El Olivar, señaló a Aquí Valparaíso que esperan una declaración oficial para saber “de dónde es ese recorte y verificar qué medidas del plan de reconstrucción se afectan. Recordar que hay muchas que no guardan ninguna relación directa con los incendios y fueron incorporadas al FET”.

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Fiscalía formalizará a alcalde de Rinconada (ex-UDI) por fraude al fisco

El 26 de mayo, ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, el fiscal Jorge Alfaro formalizará la investigación en contra del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona (Ind/ex-UDI); del jefe de la Dirección de Obras Municipales, Hernán Espina Espinoza; y del empresario Antonio Vega Abarca, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, que el órgano persecutor dice que se cometieron entre 2021 y 2024. Al jefe comunal, además se le formulará el cargo de negociación incompatible, en calidad de autor ejecutor.

Según la querella que dio inicio a la causa, Galdames acordó junto a Fernando Porcile Valenzuela (ya fallecido), con quien mantenía una “larga y conocida amistad” (…), “la compraventa de tres predios con fondos de la municipalidad de Rinconada”: Las Bandurrias, de aproximadamente 80 hectáreas (ha); Callejón Vecinal, de 0,4 ha; y Los Almendros, de 3,9 ha. Estos dos últimos contaban además con derechos de agua.

Dichas negociaciones se desarrollaron sin cumplir la Ley del Lobby ni la licitación pública exigida por ley, plantea la querella. Además, los concejales habrían aprobado las compraventas sin la presentación de las respectivas promesas, que debía aprobar el Departamento Jurídico, y por insistencia del alcalde. Según Juan Castillo, exconcejal y uno de los denunciantes, una de las tres adquisiciones presentó un sobreprecio de hasta 3.000%.

En abril de 2025, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte de la causa e interpuso una segunda querella, en la cual Lucía Pierry, abogado procurador fiscal (s) de Valparaíso, expuso que el municipio pagó $ 901 millones por el terreno de Las Bandurrias, cuando su valor real ascendía a $ 376 millones, y $ 935 millones por Los Almendros, cuando la tasación comercial era de $ 530 millones. En consecuencia, se lee, “se ha generado al municipio un perjuicio no inferior a $930.514.809”.

El abogado del alcalde, José Villagrán, señaló que han colaborado con la investigación y que están tranquilos esperando la audiencia de formalización. Consideró remota la posibilidad de que el juzgado decrete la prisión preventiva del edil, por cuanto la Fiscalía tiene “escasos medios de prueba para acreditar estas circunstancias”, aseguró. Finalmente, respecto del tasador, agregó que “no estaba involucrado con nadie y no hay ningún documento que a él lo vincule en ninguna triangulación de nada”.

Un mensaje de la PUCV

PUCV destacó trayectoria y excelencia de sus académicos rumbo al centenario

Con el objetivo de reconocer la labor de los académicos de la PUCV, una de las cinco mejores universidades del país con siete años de acreditación, la casa de estudios destacó sus trayectorias, años de servicio y excelencia en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio, relevando así el compromiso de quienes fortalecen el proyecto institucional camino a su centenario.

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Servicio de Evaluación Ambiental recomienda a autoridades regionales aprobar extensión del metro a La Calera

El 4 de mayo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota-La Calera” de EFE Valparaíso. En el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), la entidad valoró que este “cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable” y se hace cargo de sus efectos, “para los que se proponen medidas de mitigación y de compensación apropiadas”.

Ahora solo resta la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) Regional, instancia técnica coordinada por el SEA e integrada por autoridades locales, como el delegado presidencial Manuel Millones y los seremis de Salud, Medio Ambiente y Obras Públicas, entre otros. De ser aprobado, el proyecto obtendrá su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la estatal podrá continuar avanzar hacia la construcción de la vía férrea.

EFE espera obtener el permiso ambiental: “Ese será un hito significativo, porque habilitará el inicio de una serie de acciones, como la tramitación de los permisos sectoriales, modificación de servicios (canales, telecomunicaciones, sanitarios, eléctricos, etc.), obras tempranas y una serie de actividades que son habilitantes para las etapas siguientes”.

Además, informó que el proyecto –que conectará la actual vía Puerto-Limache con las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera–, supone una inversión de US$ 811 millones y que “las estimaciones de demanda indican que el proyecto transportará más de seis millones de pasajeros anuales, que se sumarán a los más de 23 millones que actualmente viajan por año en el servicio de EFE Valparaíso”.

En detalle, agregó la estatal: “La iniciativa contempla 26 kilómetros de vías, 7 estaciones en total (actual estación Limache, 5 estaciones nuevas y la recuperación de la antigua Estación La Calera), pasos vehiculares y peatonales desnivelados y 15 nuevos trenes. Todas las estaciones consideran estándares de accesibilidad universal y la instalación de paneles solares”.

La extensión del metro beneficiará a 1.118.449 personas, entre ellos, los habitantes de La Calera. Su alcalde, Johnny Piraíno (Ind), afirmó que estaban “muy felices como comunidad (…) por la luz verde que entrega el SEA”.

Y sobre la votación de mañana, aseveró encontrarse “optimista de que esto va a avanzar y por fin vamos a tener el tren que va a mejorar la conectividad de los estudiantes y trabajadores, y también de las personas que acuden a recibir una atención de salud a Valparaíso y Viña del Mar. Esto va a detonar un desarrollo integral a la comuna como también a las comunas vecinas”.

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Juan Fernández: Suprema ordenó a Conaf emitir nueva respuesta “debidamente fundada” ante solicitud de búsqueda del tesoro

El próximo año, el holandés Bernard Keiser cumplirá tres décadas buscando el tesoro de la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández. El también ciudadano norteamericano supo de su existencia a través de un programa de TV, en el cual la chilena María Eugenia Beeche exhibía una carta del siglo XVIII, firmada por un capitán inglés. La misiva daba cuenta del botín que había dejado escondido en el Parque Nacional que administra Conaf.

En los últimos años, Keiser ha enfrentado una serie de dificultades para continuar con la búsqueda de los barriles con monedas y lingotes de oro, además de joyas –una de ellas conocida como “La corona de la rosa”– que se cree tendrían un valor de US$ 40 millones, de los cuales el 75% se lo llevaría el Fisco, según el acuerdo entre Keiser y el Estado. El resto sería para él.

Los obstáculos los ha presentado principalmente la Conaf, que ha negado en tres oportunidades el ingreso y excavación al sector de Puerto Inglés. El último rechazo fue en 2024 y llevó al asesor ambiental de Keiser, Jaime Solari, a acudir al Tribunal Ambiental (TA), instancia que en octubre de 2025 acogió el reclamo del cazatesoros, dejó sin efecto la negativa de la Corporación y le ordenó “dictar un nuevo pronunciamiento debidamente fundado”.

La Conaf apeló a la Corte Suprema, y el 26 de enero esta falló en su contra, rechazando “de forma y fondo” el recurso de casación interpuesto en contra de la resolución del TA. Por eso, dice Solari, “la Suprema dio luz verde y ahora pedimos a Conaf que se pronuncie y dé permiso para entrar al parque y hacer la última campaña y encontrar el tesoro, entre octubre y marzo del próximo año”.

Por cierto, el fallo del máximo tribunal no autoriza de forma inmediata el inicio de la excavación, sino que ordena a la Conaf que emita una nueva respuesta a la solicitud de Keiser. Podría ser, por ejemplo, que en esta oportunidad vuelva a rechazar la petición, entregando nuevos antecedentes, y entonces tenga que apelar de nuevo al TA. Para Solari, en todo caso, a la corporación “no le quedan argumentos, ya lo presentó todo y el tribunal lo rechazó”.

Consultada por Aquí Valparaíso, sobre el fallo de la Suprema, la Conaf no emitió respuesta.

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Estudio revela fricciones entre gobernadores y delegados presidenciales: propone superar tensiones, formalizando canales de diálogo

En abril, el Observatorio Regional de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) publicó un estudio sobre gobernanza regional en Chile, denominado “Gobernar entre dos: propuestas para superar las tensiones del poder regional en contexto de cohabitación”.

El informe, elaborado por el profesor de la facultad de Derecho, Guillermo Jiménez, y la egresada de Derecho, Fernanda Carmona, aborda las reformas de 2018 y 2021, que –dice– “creó dos autoridades regionales con mandatos que se superponen y, en momentos críticos, colisionan: el gobernador regional, electo por la ciudadanía, y el delegado presidencial regional, designado por el Ejecutivo”.

Esta “bicefalia”, plantean los investigadores, “genera fricciones permanentes en materias como la gestión de emergencias y la coordinación de los servicios públicos, y se vuelve especialmente disruptiva cuando ambas figuras provienen de coaliciones políticas opuestas”.

En la Región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca es de izquierda (independiente, electo con cupo del FA), mientras el delegado Manuel Millones es de derecha (independiente, excandidato a diputado con apoyo del Partido Republicano). Y aunque Millones ha invitado a Mundaca a reunirse en al menos dos oportunidades, el gobernador no ha asistido.

A partir de marzo de 2026, sigue el documento, “el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario de cohabitación política inédito: 10 de los 16 gobernadores regionales electos pertenecen a coaliciones de centroizquierda. Al mismo tiempo, hereda un sistema de competencias regional marcado por la provisionalidad: la mayoría de las atribuciones transferidas desde 2018 a los gobernadores expirarán en los próximos años si no se renuevan los decretos correspondientes”.

El informe analiza las tensiones estructurales del diseño institucional vigente y concluye que Chile “tiene gobernadores con legitimidad democrática, pero sin autonomía financiera real, competencias regionales provisionales y un diseño institucional que favorece la parálisis cuando las autoridades no se llevan bien”.

La investigación propone romper esta bicefalia mediante propuestas como “formalizar canales de diálogo entre ambos”, “dotar a los Gobiernos Regionales de una arquitectura fiscal más sólida” y “establecer reglas permanentes para la relación entre el Estado, la Región y las organizaciones privadas que colaboran en la ejecución de políticas públicas”. Avanzar en ello resulta prioritario “para evitar que la inmovilidad y el conflicto impidan el desarrollo de las regiones. La descentralización está en juego”.

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