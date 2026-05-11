Ariel Ramos, concejal PC de Maipú: Joaquín Lavín “tenía injerencia plena” en tráfico de influencias”

El concejal de Maipú Ariel Ramos (PC) aseguró que el exdiputado Joaquín Lavín León mantenía una fuerte influencia dentro del municipio durante la administración de Cathy Barriga, en el marco de la investigación que actualmente mantiene al exparlamentario en prisión preventiva.

Lavín León enfrenta cargos por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado apuntaran a un uso de facturas ideológicamente falsas y desvío de recursos públicos mediante asignaciones parlamentarias.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Ramos sostuvo que existía una relación política y administrativa completamente articulada entre Barriga y Lavín. “Nosotros hemos acuñado el concepto de la pyme política familiar”, afirmó el concejal comunista.

Según explicó, aquello respondía a una “conjunción plena entre el matrimonio Lavín-Barriga” para ejercer influencia tanto en el Congreso como dentro del municipio de Maipú.

Ramos, quien también integró la administración municipal durante la gestión de Barriga y posteriormente se transformó en uno de sus denunciantes, aseguró que ya existían sospechas respecto del rol que cumplía el entonces diputado.

“Queda muy claro, a la luz de la reproducción de estos audios y antecedentes, cómo él tenía injerencia plena en lo que ha constituido el delito de tráfico de influencias”, sostuvo.

El concejal agregó que la influencia de Lavín León se extendía a decisiones sensibles dentro de la estructura municipal.

“Tomaba decisiones importantes en el ámbito de las compras, de las licitaciones, de las contrataciones y también de los despidos”, afirmó.

Ramos señaló además que varias nominaciones de cargos directivos debían pasar por el entonces parlamentario, pese a que este no mantenía presencia permanente en el municipio.

“La nominación de algunos altos directivos siempre pasaba por Joaquín Lavín”, indicó.

En esa línea, aseguró que lo ocurrido constituye una situación “totalmente anómala e irregular”.

“Hay claramente una injerencia de un representante del poder legislativo en un órgano de administración descentralizada del Estado, como lo es un municipio”, sostuvo.

El concejal agregó que, a juicio de la Fiscalía, se trataría de una situación “inédita en Chile”.

Las declaraciones se producen pocos días después de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara la prisión preventiva de Lavín León tras extensas jornadas de formalización.

La investigación también mantiene bajo la mira diversos antecedentes relacionados con la gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021.