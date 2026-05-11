Sinfónica Nacional de Chile y el Ciclo de música de cámara del CEAC con estreno absoluto

“Maestros solistas” es el nombre del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará el viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa, que contará con el regreso del director invitado Luis Toro Araya, abrirá con el estreno absoluto del Concierto para trombón, violín y orquesta del compositor chileno Ignacio Teillerie, obra que tendrá como solistas al concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, y el trombón bajo del elenco, Obeed Rodríguez. En tanto, la segunda parte estará dedicada a la monumental obra Una Sinfonía Alpina, de Richard Strauss.

Con una ascendente carrera internacional, el maestro chileno Luis Toro Araya es director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y en los últimos años ha debutado con destacados elencos como la Orquesta de Radio y Televisión Española, la Orquesta de Picardie, la Dresdner Philharmonie, la Orquesta Estatal de Lituania y la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda. El maestro mantiene además una estrecha relación con la Sinfónica Nacional de Chile, de la que formó parte como violinista entre 2014 y 2017.

“A mí siempre me da mucha alegría volver a la orquesta, porque fui miembro de ella, aprendí muchísimo ahí, les tengo mucho cariño y siempre que vuelvo me siento muy en casa, porque creo que tenemos una muy buena conexión musical”, comenta el director sobre su regreso.

Respecto del Concierto para trombón, violín y orquesta, el concertino Alberto Dourthé destaca que se trata de “una obra que dialoga con la tradición sinfónica desde una mirada contemporánea, con una escritura muy expresiva para ambos instrumentos y una gran riqueza orquestal”. Asimismo, señala que “estrenar música chilena siempre representa una responsabilidad y también una oportunidad para acercar al público a la creación actual”.

Por su parte, el trombonista Obeed Rodríguez comenta que “es la primera vez que se realiza un concierto con esta conformación nada común, donde el reto más interesante es encontrar esa fusión sonora, manteniendo la esencia de cada uno de los instrumentos”. Junto con ello, explica que se estructura en tres movimientos y que “el concierto en sí es una gama de colores y texturas entre el violín y el trombón bajo, en compañía de la gran orquesta, la que tiene un rol muy protagónico en todo momento”.

En tanto, la segunda parte del programa estará dedicada a Una sinfonía alpina, op. 64, una de las obras más emblemáticas del compositor alemán Richard Strauss, concebida como una evocación sonora de los paisajes de los Alpes bávaros y considerada una de las grandes piezas del repertorio orquestal posromántico.

“Es una de las obras más fantásticas que existen”, explica el director, y agrega que “no es solo una descripción física de los Alpes, de un viaje a la montaña, sino que Strauss tiene la capacidad de convertir eso en un discurso muy profundo, y la obra finalmente es una apología de la vida, que plantea muchas reflexiones interesantes”, donde entra también la aceptación de la propia muerte.

“Creo que es un viaje filosófico”, plantea Toro Araya, y finaliza: “Es una obra muy desafiante y por lo mismo se toca muy poco. Para mí es un agrado poder hacerla con la Sinfónica”.

II Ciclo de música de cámara

Previo al concierto de la Sinfónica Nacional, la programación semanal comenzará el miércoles 13 a las 19:30 con el segundo concierto del Ciclo de música de cámara del CEAC, titulado “Siglo XX: distintas latitudes”, a cargo del Quinteto sinfónico de vientos, que debutará oficialmente con esta presentación.

El ensamble está conformado íntegramente por músicos de la Sinfónica Nacional, con Melodía Baeza en fagot, Leonardo Cuevas en oboe, Thiago Martins en corno, David Medina en clarinete y Vicente Morales en flauta, surge desde el interés común de sus miembros por desarrollar repertorio camerístico. “El quinteto se formó este año principalmente por el entusiasmo que teníamos todos de hacer música de cámara. Este concierto será nuestro estreno como agrupación”, señala Morales.

El programa reúne cuatro obras escritas entre 1922 y 1962, ofreciendo un panorama representativo del repertorio para esta formación, combinando obras europeas con piezas de compositores latinoamericanos.

“Nos interesaba abordar obras capitales del repertorio, como Hindemith y Ligeti, que son muy emblemáticas para esta formación, pero también incluir música de nuestro continente”, comenta el flautista. En ese sentido, destaca la presencia de los compositores latinoamericanos: “Consideramos importante, como quinteto, poner en valor música de nuestro continente, tanto desde Chile como desde Perú”.

El concierto comenzará con el destacado compositor chileno Luis Advis y su Quinteto para instrumentos de vientos, para continuar con Seis bagatelas para quinteto de vientos del húngaro György Ligeti, Divertimento para quinteto de vientos del peruano Celso Garrido-Lecca, para cerrar con Kleine Kammermusik, op. 24 n.º 2 del alemán Paul Hindemith.

Lo que viene para las familias

Tras estos conciertos la temporada del CEAC contempla el primer programa familiar del año: Grandes clásicos de la tradición escrita. Con dramaturgia de Mariana Muñoz y la participación en escena del reconocido actor Jorge Aracheta, el concierto incluye extractos de famosas obras de Verdi, Dvořák y Tchaikovsky, entre otros.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con entradas desde 7.500 pesos y diversos descuentos.