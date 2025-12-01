Nuevo centro de distribución en Quilicura impulsa logística sostenible y refuerza liderazgo

Teniendo en cuenta las nuevas necesidades del mercado y con el fin de optimizar la operación y robustecer los servicios, Samex, con su recién inaugurado centro de distribución (CD) en Quilicura —que implicó una inversión de US$ 11 millones—, está entregando una renovada alternativa comercial y tecnológica para sus clientes, así como una infraestructura caracterizada por su sostenibilidad.

La empresa, especializada en logística de carga consolidada B2B e integrante del Grupo Jedimar, cuenta ahora con un CD que, en materia de sostenibilidad, destaca por la instalación de más de 270 paneles solares fotovoltaicos, lo que permitirá operar con autosuficiencia energética; sistemas de iluminación LED de bajo consumo con sensores de movimiento; y un avanzado sistema de gestión hídrica, que incluye la recolección de aguas lluvias para usos no potables, entre otras innovaciones.

“La puesta en marcha de nuestro centro en Quilicura es una manifestación concreta de que la eficiencia operativa y el compromiso ambiental no son excluyentes, sino que son pilares esenciales para la logística del futuro”, afirma Mauricio Parot, gerente general de Samex, agregando que “buscamos ser un referente en la industria, demostrando que la inversión en infraestructura sostenible es rentable y necesaria para mitigar el impacto del cambio climático”.

En cuanto a tecnología, “la propuesta de valor de Samex incluye soluciones logísticas B2B, especializadas en sectores como construcción, minería, salud y automotriz; cobertura integral, desde la logística de abastecimiento hasta la distribución puerta a puerta; servicios personalizados basados en tecnología, trazabilidad, infraestructura y equipos especializados, con enfoque en ser socio estratégico”, indicó Parot, quien destaca también la incorporación, como gerente comercial, de Francisco Espinoza, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA en la Chicago Booth School of Business y más de 15 años de experiencia.

“Este nuevo centro de distribución B2B está pensado para optimizar la actual operación y sus servicios, incluyendo infraestructura y tecnología de última generación que ayudarán a entregar información más precisa y ágil a nuestros clientes”, explica, destacando cómo esta inversión refuerza la capacidad de gestión y la rapidez en la atención.

Concebido bajo estrictos estándares operativos, el centro incorpora tecnologías que transforman la eficiencia de la operación: niveladores de andén que facilitan la carga y descarga de camiones, un sorter automatizado que agiliza la clasificación de paquetería y tres cubiscan de pallets que permiten mayor transparencia y precisión en la cubicación de la carga.

Además, el CD trabaja con el software SAMEX 360°, que garantiza trazabilidad completa de la carga, sin perder la atención personalizada que distingue a la empresa.

La integración del nuevo centro con los servicios existentes busca optimizar los procesos, combinando infraestructura de primer nivel con tecnología de vanguardia. La implementación de nuevas herramientas operacionales y una ubicación estratégica permitirán reducir los tiempos de carga y traslado de manera significativa.

Parot afirma que “con la implementación de nuevos soportes tecnológicos, herramientas operacionales y una ubicación estratégica, se agilizarán los tiempos de carga y traslado para los clientes”.