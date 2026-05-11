ClicAM: Kast contiene rebelión interna, debate por SLEP se enreda y sube en encuestas

Kast cita a bancada republicana a Cerro Castillo para contener tensión por el Segundo Piso

José Antonio Kast sostendrá este lunes, a las 20:00 horas, una reunión con la bancada republicana en Cerro Castillo, en medio de la tensión interna abierta por el rol del jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. La cita se produce tras el choque con Arturo Squella, quien cuestionó la coordinación política del Ejecutivo y el funcionamiento del equipo de asesores presidenciales. El encuentro busca ordenar al oficialismo, alinear prioridades legislativas y frenar una controversia que expuso divisiones inéditas en el partido de gobierno sobre la influencia del entorno presidencial.

Debate por SLEP escala: alcaldes y diputados chocan por eventual pausa en traspaso de colegios

La idea del Mineduc de evaluar una pausa en el traspaso de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública abrió un nuevo frente político. La ministra María Paz Arzola planteó que algunos municipios podrían seguir más tiempo con sus escuelas mientras se revisa el sistema. La propuesta fue respaldada por alcaldes como Mario Desbordes y Sebastián Sichel, además de diputados de oposición que acusan malos resultados y falta de conducción. En contraste, autoridades como Karina Delfino y Juan Santana advirtieron que frenar el proceso sería complejo, porque responde a una ley y no solo a la voluntad del Ejecutivo.

Kast condena golpiza a Olivares y exige rechazo “sin peros” a la violencia política

José Antonio Kast condenó la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en Olmué y llamó a todos los sectores a rechazar el ataque “sin peros ni ambigüedades”. Según los antecedentes, el parlamentario del PDG fue golpeado en el rostro por un sujeto y luego derribado y pateado por un segundo atacante, mientras un asesor que intentó ayudarlo también resultó agredido. Ambos fueron atendidos en el Hospital de Limache con lesiones leves. La oficina del diputado anunció querellas y acciones judiciales, mientras las diligencias para identificar a los responsables siguen en curso.

Fiscalía prepara plan tipo ECOH para seguir a adolescentes con alta reincidencia

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anticipó que la Fiscalía impulsa un programa inspirado en ECOH para hacer seguimiento y fiscalización constante a adolescentes que cometen una alta cantidad de delitos. La iniciativa, aún en fase de diseño, sería implementada como piloto durante el segundo semestre de 2026, con apoyo del BID y referencia en una experiencia británica. El foco estará en controlar el cumplimiento de medidas judiciales, evitar la deserción escolar y coordinar a Fiscalía, policías, Educación, Desarrollo Social y, eventualmente, tribunales de familia.

Cadem da respiro a Kast, pero economía y empleo siguen hundiendo el ánimo social

La última encuesta Plaza Pública de Cadem mostró un repunte de cuatro puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que llegó a 42%, mientras su desaprobación bajó a 53%. El alza, sin embargo, no revirtió el cuadro de pesimismo: 53% cree que Chile va por mal camino, 79% sostiene que la economía está estancada o retrocediendo y 81% califica como mala o muy mala la situación del empleo. El sondeo también mostró que Tomás Vodanovic lidera la evaluación de figuras políticas con 60% de imagen positiva, seguido por Sebastián Sichel, Mario Desbordes y Michelle Bachelet.

Trump tilda de “inaceptable” la respuesta iraní y enfría opción de tregua

Donald Trump calificó como “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz presentada por Estados Unidos, lo que volvió a enfriar la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico. El mandatario hizo la declaración en Truth Social, luego de que Pakistán, país mediador, confirmara la recepción del documento iraní sin revelar su contenido. En paralelo, Washington debía resolver si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o retoma las hostilidades, mientras Trump advirtió en televisión que Irán está “derrotado”, pero amenazó con atacar más objetivos.

China confirma visita de Trump y abre semana clave con Xi entre comercio, Taiwán e Irán

China confirmó que Donald Trump realizará una visita de Estado entre el 13 y el 15 de mayo por invitación de Xi Jinping, despejando la incógnita apenas dos días antes del viaje. La visita llega tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en Busan y estará antecedida por nuevas negociaciones en Seúl entre el viceprimer ministro He Lifeng y el secretario del Tesoro Scott Bessent. En la agenda aparecen las tensiones arancelarias y tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. Será, además, el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde la visita del propio Trump en 2017.