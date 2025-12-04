Nuevo equipo científico permitirá a universidad regional liderar estudios sobre recursos naturales

El Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano 2025 de la ANID es un fondo altamente competitivo a nivel nacional. Su misión es potenciar y promover el desarrollo de la investigación en el país, apoyando a la comunidad científica mediante el acceso a equipamiento científico y tecnológico. Este logro permitirá a la UCM seguir fortaleciendo su desarrollo de investigación científica de excelencia.

Tomás Bolaño, académico de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, se adjudicó el fondo FONDEQUIP EQM250078 en un proyecto asociado con la Universidad Técnica Federico Santa María (USM). El proyecto se titula “Sistema espectrorradiométrico de alta resolución espectral para el estudio del albedo superficial y análisis multidisciplinario: Impulso a la cooperación interinstitucional, uso compartido de equipamiento y desarrollo científico regional en Chile”.

Este proyecto será dirigido por el propio Tomás Bolaño y contará con la participación de la Dra. Lina Castro, de la institución asociada, la Universidad Técnica Federico Santa María (USM). La iniciativa fortalecerá la capacidad científica de la UCM, con un énfasis especial en la sede Curicó, ya que el equipamiento a adquirir permitirá apoyar el desarrollo exitoso de trabajos de pregrado y posgrado.

Desde la vicerrectoría de Investigación y Posgrado (VRIP), Ranjeeva Raanjan, director of Research, señaló: “El nuevo sistema espectrorradiométrico permitirá obtener datos precisos para el estudio del albedo de nieve y glaciares, mejorar la modelación hidrológica y fortalecer la vigilancia de parásitos y microorganismos. También potenciará la investigación en fisiología frutal y en la calidad de los productos agrícolas. Su uso compartido entre UCM y USM impulsará la colaboración interdisciplinaria, la formación de estudiantes y la generación de evidencia útil para políticas públicas en la gestión hídrica y en la adaptación al cambio climático”.

La autoridad destacó este hito tan importante para la UCM: “Felicitamos al Dr. Bolaño y al equipo por este relevante logro, que reafirma el compromiso de nuestra universidad con la investigación científica de excelencia y el fortalecimiento del desarrollo regional y nacional. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso institucional de acompañar y apoyar la ejecución de su proyecto”.

Para el Dr. Bolaño, es fundamental destacar que este equipamiento permitirá fortalecer las siguientes líneas de investigación en asociación con otros académicos de la UCM y la USM: