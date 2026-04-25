Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de la agencia de noticias EFE que se encontraba en el evento.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents’ Dinner. It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

Trump se refirió al incidente a través de la red social Truth, destacando la respuesta de las autoridades. “Qué velada en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, señaló, agregando que el atacante ya fue detenido.

Trump indicó además que recomendó “dejar que el espectáculo continúe”, aunque dijo que la decisión final quedará en manos de las autoridades. “Será un evento muy distinto al planificado y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, añadió el mandatario.