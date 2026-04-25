Kast espera “la continuidad del Gobierno” en comicios de 2029 y lanza dura crítica contra Boric

En el marco del consejo general de Renovación Nacional (RN), el Presidente José Antonio Kast manifestó su firme esperanza de que el oficialismo se imponga en las próximas elecciones municipales de 2028 frente la oposición y en 2029 haya un Gobierno de continuidad a su gestión.

El mandatario fue explícito al señalar su objetivo de alcanzar la victoria en los diversos procesos electorales que se aproximan en elección de gobernadores, alcaldes, cores y concejales de 2028 y en la carrera presidencial de 2029

“Yo espero (…) poder alcanzar un triunfo no solamente presidencial, sino también en las próximas elecciones municipales que son anteriores, en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de cores y concejales“, expresó el Mandatario.

Y agregó: “Espero de ustedes toda la energía para que tengan el mejor candidato o candidata a la presidencia de la República (…) Lo que buscamos es que este gobierno tenga continuidad (…) Tenemos tremendos desafíos, el 28 y el 29“.

Para alcanzar estos objetivos, J.A. Kast argumentó que es fundamental fomentar la competencia, señalando que “cuando uno compite llega a todos los rincones de Chile”.

Relación con RN: La legitimidad de las diferencias en el oficialismo

El jefe de Estado reconoció la existencia de discrepancias con RN, aunque señaló estas tensiones son naturales en cualquier institución y precisó que “sentirse parte del Gobierno no implica que no tengamos diferencias“.

Según el mandatario, las mejores soluciones surgen cuando se enfrentan dos propuestas y se recoge lo mejor de cada una, enfatizando que, a pesar de las diferencias previas, el sector siempre ha sabido poner a Chile por delante y unirse por un fin mayor.

“Ser y sentirse parte del gobierno, este es nuestro gobierno, no implica que no tengamos diferencias. Si es evidente (…)en qué familia, en qué institución no hay diferencias”.

Ofensiva contra gestión del Gobierno anterior: “Chile estuvo en peligro”

En el acto de Renovación Nacional, el presidente Kast lanzó su más dura ofensiva contra la administración de Gabriel Boric, calificando su gestión como un “desastre” y acusando a las exautoridades de haber dejado al país en un escenario crítico en materia de empleo, crecimiento, seguridad y gestión pública.

Durante la mayor parte de su intervención, el mandatario fue enfático al asegurar que el desempeño del gobierno anterior fue deficiente en todas las áreas clave, sosteniendo que “no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”.

“Chile estuvo en peligro (…) cuando quisieron refundar Chile con un proyecto constitucional que nos terminó uniendo a todos para evitar que cayera en esa ideología extrema que intentó imponer el gobierno anterior. Y cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien. Pero hoy día dan cátedra”, señaló el jefe de Estado al inicio de su crítica.

“Los que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos”

J.A. Kast desglosó su crítica apuntando a indicadores específicos, señalando que tanto en empleo como en crecimiento económico los resultados fueron deplorables. Asimismo, extendió este juicio a las carteras de educación y salud, reiterando en cada punto el calificativo de “desastre”.

“¿Cómo le fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo le fue en el tema del crecimiento? Un desastre. ¿Cómo les fue en el tema de educación? Un desastre. ¿Cómo les fue en el tema de salud? Un desastre. Y hoy día pontifican. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando. (…) Perdón, ¿Es qué podemos bajar más aún de lo que ellos dejaron el país, si ya no hay más piso en el subterráneo para bajar?”, arremetió el Presidente.

El Mandatario también arremetió contra las críticas opositoras a sus reformas, señalando que utilizan eslóganes como “esta reforma es para los ricos”, mientras que, a su juicio, “los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos” y expuso que analizaba “la cantidad de cosas que habían dejado detenidas (…) más de 2.000 oficios y decretos sin firmar. Es como que no hubiesen hecho nada en temas de gestión”, sostuvo.

Del mismo modo, criticó el manejo en sectores como educación y políticas públicas, mencionando casos como la Junaeb y los servicios locales de educación.

“El desastre era total. No eran capaces de entregar útiles escolares hasta septiembre, y hoy dicen que vamos a quitar alimentos. Eso es no conocer Chile”, manifestó el Presidente Kast.

“Se tienen que juntar en Barcelona y dicen ‘miren todo lo que logramos’

El Mandatario también ironizó con encuentros recientes de figuras de la administración pasada en el extranjero. “Se tienen que juntar ahora en Barcelona y dicen: ‘miren todo lo que logramos’”.

Además, acusó a la gestión pasada de destruir los liceos emblemáticos sentenciando que “ustedes les quitaron los alimentos a los niños… ustedes se quedaban con la plata“. El Presidente concluyó llamando a levantar Chile mediante el empleo formal y la seguridad, citando al fallecido Presidente Sebastián Piñera y señaló: “arriba los corazones, vienen tiempos mejores”.