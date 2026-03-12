Startup chilena desarrolla guante biomecánico para reducir lesiones por gaming y trabajo de oficina

Las lesiones por esfuerzo repetitivo dejaron de ser exclusivas de trabajos físicos. Programadores, diseñadores y gamers enfrentan cada vez más problemas como síndrome del túnel carpiano y tendinitis debido a miles de clicks y horas de tecleo diarias. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la mayoría de lesiones ocupacionales actuales están relacionadas con uso de computadora.

En ese contexto, una startup chilena desarrolló Exohand, un guante que combina compresión con un sistema de elásticos externos diseñado para reducir la carga muscular durante uso prolongado de teclado y mouse.

Cómo funciona

El producto es un guante parcial con dedos libres que incorpora un “exomecanismo” patentado: estructuras rígidas impresas en resina 3D que anclan en la muñeca y extienden líneas elásticas hasta los dedos. Los elásticos asisten el movimiento de extensión de los dedos, reduciendo la carga sobre los músculos extensores de la mano.

El concepto es similar a exoesqueletos industriales pero miniaturizado. El usuario puede ajustar la tensión de los elásticos según su preferencia. El guante está fabricado con tela spandex transpirable, piezas rígidas de resina 3D e hilos de cobre antimicrobiano.

El problema que busca resolver

El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando se comprime el nervio mediano que pasa por la muñeca, generando hormigueo y eventualmente pérdida de fuerza. Las tendinitis afectan los tendones que conectan músculos con huesos. Ambas condiciones son progresivas y pueden requerir cirugía si no se tratan.

Para gamers competitivos o streamers con sesiones de 8 a 12 horas diarias, los movimientos repetitivos de click y tecleo acumulan fatiga que puede convertirse en lesión. Lo mismo aplica para programadores y diseñadores con jornadas largas frente a pantalla.

Mercado creciente

Exohand entra en un mercado de accesorios ergonómicos que creció sustancialmente en los últimos años. Ratones verticales como el Logitech MX Vertical reducen la torsión de muñeca. Teclados mecánicos con switches de baja activación disminuyen la fuerza necesaria para teclear. Muñequeras con gel proporcionan soporte pasivo.

La diferencia de Exohand es el enfoque activo: asiste movimiento en lugar de solo soportar o inmovilizar, más cercano conceptualmente a exoesqueletos industriales que a férulas médicas tradicionales.

El producto se vende online en guantegamer.cl desde 2021. Un guante individual cuesta 29.990 pesos, el par 49.990 pesos. Incluye garantía de 6 meses y envío en 3 días hábiles dentro de Chile.

Competencia y contexto

Aunque Exohand es producto chileno, existen alternativas internacionales. Urbo y NatraCure fabrican guantes de compresión con almohadillas de gel. Swede-O hace férulas térmicas orientadas a uso médico. Epitact ofrece órtesis flexibles de actividad.

La ventaja local es envío rápido, soporte en español y precio competitivo sin costos de importación. El desafío es validar efectividad más allá de testimonios de usuarios.

Por ahora el producto está disponible solo en Chile, aunque la empresa menciona estar trabajando para llegar a más países.

El debate más amplio

La aparición de productos como Exohand refleja un cambio en cómo entendemos la salud ocupacional. Hace 20 años, las lesiones laborales eran fracturas o exposición a químicos. Hoy son RSI, síndrome del túnel carpiano y problemas posturales.

Algunos especialistas cuestionan si estamos normalizando jornadas laborales insalubres en lugar de atacar la raíz del problema. Si necesitas un guante biomecánico para trabajar 10 horas diarias, tal vez el problema no es la falta de guante sino las 10 horas.

Otros argumentan que mientras exista demanda de trabajo intensivo con computadora, vale la pena explorar soluciones que minimicen daños. En esa línea, Exohand representa un intento local de abordar un problema creciente con enfoque innovador.

El tiempo dirá si este tipo de accesorios se vuelven estándar en oficinas y setups gamer, o si quedan como nicho para casos específicos. Por ahora, es una alternativa disponible para quienes ya experimentan síntomas y buscan opciones antes de llegar a tratamiento médico invasivo, o simplemente prevenir.