Reconocen a universidades que lideran solicitud de patentes de propiedad industrial

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) realizó este jueves 23 de abril una ceremonia en la que presentó los principales avances del sistema en Chile y reconoció a las instituciones que lideran el uso de herramientas de propiedad industrial en el país.

En la instancia, la Universidad Andrés Bello obtuvo el segundo lugar en la categoría de organizaciones con más solicitudes de patentes a nivel nacional, con un total de 13 presentaciones (12 nacionales y 1 vía Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT).

Las otras instituciones reconocidas con más solicitudes de patentes a nivel nacional fueron la Pontificia Universidad Católica, en el primer lugar; la Universidad del Bío-Bío ocupando el segundo lugar, compartido con UNAB; y la Universidad de Concepción, en el tercer lugar.

Al respecto, Ximena Sepúlveda, directora de Propiedad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, destacó: “este es un reconocimiento al trabajo investigativo que se hace cada día en las distintas sedes de la Universidad, y a la mirada que se ha puesto en generar investigación como herramienta de innovación y de desarrollo para el país”.

Esteban Figueroa, director de INAPI, destacó el rol esencial de las universidades. “Son los principales presentadores de solicitudes de patentes en nuestro país. Y en el caso de la Universidad Andrés Bello, es bien impresionante pasar de un lugar de alrededor del veintitantos al segundo lugar, así que felicitaciones a todo el equipo. ¡A seguir trabajando!”

Investigación con impacto

Recibido en manos de Pedro Covarrubias, secretario general de la Universidad Andrés Bello, este reconocimiento de INAPI da cuenta del sostenido crecimiento en I+D aplicada que ha tenido la Universidad.

En los últimos años, UNAB ha fortalecido la generación de soluciones tecnológicas con impacto, diseñadas para resolver problemáticas urgentes en salud, sustentabilidad y biotecnología, siempre asegurando el reconocimiento legal de quienes crearon estos desarrollos.

Muestra de ello es que, durante 2025, la Universidad concretó un hito sin precedentes al duplicar sus solicitudes de patentes respecto al año anterior, alcanzando un total de 26 registros (cifra que considera patentes nacionales e internacionales).

Este avance no solo refleja una mayor productividad científica, sino también un proceso de maduración en la investigación aplicada y su vinculación con el entorno.

“La proyección es siempre obtener mayores y mejores resultados, en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos. Estamos siempre trabajando en apoyar a los investigadores para que se genere más investigación y que tenga cada día mayor impacto”, concluyó Ximena Sepúlveda.

Impulso a la propiedad industrial en Chile

La ceremonia contó con la presencia de los principales representantes del ecosistema de innovación, propiedad industrial y emprendimiento en Chile, entre ellos el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien señaló: “Chile necesita volver a moverse y para que un país se mueva con fuerza debe ser capaz de innovar y de proteger el motor más valioso de su economía: el talento, la creatividad y el esfuerzo de las personas”.

En este sentido, subrayó el rol estratégico de la propiedad industrial en el desarrollo del país, destacando que “es el derecho legítimo de un creador, de una universidad o de una pyme el ser dueño del fruto de su intelecto. Sin esa certeza no hay incentivo para innovar ni progreso”.

El secretario de Estado también se refirió a los desafíos futuros en esta materia. “El Chile que queremos en diez años más se construye con las decisiones de hoy. Por eso estamos impulsando la Estrategia Nacional de Propiedad Industrial, que debe tener como base el pleno respeto a la propiedad privada, el incentivo a la creatividad humana y empresarial y, en definitiva, las condiciones que permitan el desarrollo de una economía libre”.

INAPI, un aliado para la innovación

En la actividad, además de los Reconocimientos INAPI 2026, el director nacional, Esteban Figueroa, presentó los principales avances institucionales, destacando mejoras en la eficiencia del sistema, la reducción de tiempos de tramitación y el posicionamiento internacional de la institución, reflejado en su rol como Autoridad Internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Asimismo, Figueroa subrayó el rol estratégico de la propiedad industrial en la economía del conocimiento y su aporte al progreso económico y social del país.

“En una economía basada en el conocimiento, la propiedad industrial no es un trámite, sino una herramienta clave para que las ideas se transformen en soluciones reales. Nuestro desafío es asegurar que innovar en Chile cuente con el respaldo necesario para proyectarse con éxito”, concluyó.