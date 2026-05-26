Chile estrena primera carretera eléctrica de alta potencia para camiones en la Ruta 5 Sur

Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec anunciaron la puesta en marcha de la primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia en Chile para camiones de carga, una red de electroestaciones ultrarrápidas que busca impulsar la electromovilidad en el transporte pesado y acelerar la descarbonización del sector.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el alza en el precio de los combustibles, lo que ha fortalecido la transición hacia alternativas eléctricas como una solución económica y operativa para la logística nacional.

El proyecto contempla la instalación de cargadores de hasta 600 kW de potencia —los más potentes del país— distribuidos en la Ruta 5 Sur, en el tramo Santiago–Chillán, con el objetivo de asegurar continuidad operacional en el transporte de alto tonelaje.

La presentación oficial se realizó en el auditorio corporativo de Enel, con la participación de la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, junto a ejecutivos de las empresas involucradas: Andrés Contreras, gerente general de ISA Vías; Patricio Valenzuela, gerente comercial de Cooperativa Copelec; Alberto Heller, director ejecutivo de Sotraser; el gerente general de Enel Chile, Gianluca Palumbo; y la gerenta general de Enel X Chile, Karla Zapata.

En su primera fase, la red considera cuatro electroestaciones ubicadas estratégicamente en la Ruta 5 Sur. Dos ya se encuentran operativas: Itahue, en la Región del Maule (km 211), y Copelec, en la Región de Ñuble (km 407), esta última con cinco dispensadores dobles capaces de cargar hasta 10 camiones simultáneamente. A ellas se sumarán próximamente Los Lagartos (km 61) y La Platina (km 159), ampliando la cobertura de carga de alta potencia.

Las instalaciones, desarrolladas por Enel, cuentan con capacidades iguales o superiores a 1 MW y permiten recargas ultrarrápidas que responden a las exigencias del transporte de carga, especialmente en rutas de alto flujo logístico.

El sistema permitirá atender simultáneamente hasta 10 camiones, optimizando los tiempos de recarga y la eficiencia operativa de las flotas eléctricas, en un corredor clave para la distribución de mercancías del país.

Desde las compañías impulsoras destacan que esta infraestructura busca anticiparse al crecimiento de la electromovilidad en Chile, reduciendo los tiempos de carga y aumentando la autonomía de los vehículos de alto tonelaje, factores clave para su adopción masiva.

Con esta “carretera eléctrica”, Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec apuntan a consolidar una red nacional de carga para transporte pesado, contribuyendo a la descarbonización del sector y a la mejora de la eficiencia logística en el país.