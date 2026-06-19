Cuál es la única universidad chilena en megaproyecto que vincula nutrición e Inteligencia Artificial

Creada para abordar los grandes desafíos en ciencia, la iniciativa busca integrar nutrición, Inteligencia Artificial, sostenibilidad y biotecnología desarrollando estrategias efectivas. Integrada por investigadores e instituciones de múltiples países, NutriSENSE es la red europea más ambiciosa en el área de la nutrición personalizada, el microbioma intestinal y los bioactivos.

El académico y director del Laboratorio de Desarrollo de Bioprocesos Sostenibles de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Cassamo Mussagy, participa como socio internacional aportando experiencia en biotecnología industrial y desarrollo de bioproductos a partir de biomasa.

“NutriSENSE busca armonizar metodologías, crear bases de datos interoperables entre países y aplicar herramientas de IA para generar recomendaciones nutricionales personalizadas, eficaces y accesibles. El objetivo es contribuir al envejecimiento saludable y la reducción de enfermedades crónicas. Participan más de 30 países, principalmente europeos, además de socios internacionales. Para nosotros es un honor que la PUCV forme parte de esta iniciativa; es una oportunidad para traer esta tecnología a Chile y ayudar en puntos críticos”, expresó el académico.

IA y bioinformática

En el área de IA y la bioinformática, la iniciativa contempla el uso de nuevas herramientas avanzadas para analizar, identificar y cuantificar moléculas esenciales, como el ADN, el ARN, las proteínas o los metabolitos dentro del organismo, de una manera global y simultánea. A diferencia de los clásicos análisis biológicos tradicionales, que estudian solo un gen o proteína, estas metodologías modernas adoptan un enfoque más holístico para entender bien la vida o enfermedad.

“Respecto a la Inteligencia Artificial, el proyecto busca crear programas totalmente personalizados en el futuro. Por ejemplo, mediante un simple análisis de sangre se podrá determinar qué consumir exactamente de forma personalizada. Somos parte colaboradora internacional activa y de verdad nos enorgullece mucho que buscaran a nuestro laboratorio en la Universidad entre tantas de Latinoamérica”, afirmó Mussagy, destacando el valor de esta tecnología.

El proyecto destaca por su profundo compromiso con la inclusión, equidad de género y la importante formación de jóvenes investigadores. En la actualidad, esta red europea cuenta con un 64,2% de presencia femenina, 21 young researchers o innovadores y la participación de decenas de países, ya sean europeos, vecinos o socios internacionales como Chile. La iniciativa ayuda a fortalecer todas las grandes colaboraciones de ciencia en un programa internacional de alto impacto y de gran alcance.

“La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es la única institución chilena en este programa, siendo una de las dos únicas representantes latinoamericanas en la red. Los investigadores acceden a mentorías y a toda la tecnología avanzada con el fin de ir adaptando cada innovación a nuestra realidad social. Me enorgullece que nuestra casa de estudios cuente con el prestigio necesario para aportar en este desafío”, finalizó Mussaggy.