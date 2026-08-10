La operación que encendió una alarma en el corazón del sistema financiero que debería preocuparnos

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¡Buenas y feliz domingo (si recibiste esto el lunes es que no eres aun suspcriptor premium)! Inflación, empleo y Sartor: la semana que viene.

Arrancamos con varias luces amarillas encendidas. El último informe sobre lo que preocupa al mundo de Ipsos muestra un fuerte deterioro en la percepción económica en Chile: el desempleo saltó 10 puntos en un año y ya es la segunda mayor preocupación de los chilenos (46%), solo detrás del crimen y la violencia (60%). Un 63% cree que el país va por el camino equivocado y 74% califica la economía como mala.

Y la inflación sigue metiendo ruido. Prácticamente todo subió y lo único que bajó fueron los combustibles, confirmando que la intervención del Gobierno vía Mepco fue clave para contener el IPC. El problema está en alimentos: las alzas ya están golpeando el bolsillo y también el consumo. Una señal concreta vino de Cencosud, cuyas ventas de supermercados en Chile sintieron con fuerza el impacto.

En paralelo, esta semana terminan las audiencias de formalización del Caso Sartor, una investigación que entra en una etapa clave: medidas cautelares, responsabilidades y las primeras pistas sobre hasta dónde pretende llegar la Fiscalía.

Afuera, el dato que puede cambiar el ánimo de los mercados es el IPC de Estados Unidos. El consenso espera que la inflación anual de julio baje de 3,5% a 3,4%. Un número benigno reforzaría la apuesta de que la Fed puede quedarse quieta en septiembre; una sorpresa al alza volvería a poner una subida de tasas sobre la mesa.

Geopolítica y la guerra en Irán. El petróleo respiró la semana pasada ante las expectativas de un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz, pero la calma vuelve a tambalear. Un ataque a un buque durante el fin de semana y las duras condiciones de Teherán recuerdan que basta un titular para volver a disparar el crudo.

En esta edición de El Semanal: el yen encendió una alarma en el corazón del sistema financiero y acá nadie lo notó; el millonario empresario de bajo perfil que vuelve a hacer negocios en Chile después de 30 años; y la primera lectura de los resultados corporativos de la primera mitad del año: más ventas, pero márgenes bajo presión.

Además, el peso chileno y el Índice Big Mac; los dos gigantes de Wall Street que administran 20 de cada 100 pesos de nuestros ahorros previsionales; y la dura apertura en Wall Street de Ticketplus, la primera empresa chilena que se abre directamente en la Bolsa de Nueva York.

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LA SEMANA QUE CUNDIÓ EL PÁNICO Y ACÁ NO LO NOTAMOS

Alerta desde Japón: por qué el yen importa en Chile. La caída del yen obligó a una intervención histórica de Washington y Tokio. La señal para los mercados: una crisis japonesa puede cruzar rápidamente el Pacífico, sacudir los bonos del Tesoro y encarecer el costo del dinero también en Chile.

Qué pasó. Estados Unidos y Japón hicieron algo extraordinario la semana pasada: intervinieron conjuntamente el mercado cambiario para frenar la caída del yen. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo era estabilizar las monedas asiáticas y reforzar la cooperación estratégica entre Washington y Tokio. Esa es la versión oficial, pero no lo que realmente está pasando.

La otra lectura. El problema no era solamente el yen. Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro estadounidense y una depreciación descontrolada de su moneda aumenta el riesgo de que inversionistas japoneses tengan que vender Treasuries. Eso podría empujar aún más arriba las tasas largas de Estados Unidos, justo cuando el rendimiento del bono a 30 años llegó a tocar 5,28%.

La maniobra fue particularmente inusual. Washington habría vendido euros para comprar yenes, evitando vender dólares y entrar en contradicción con la política de dólar fuerte de Bessent. El problema es que la operación se realizó sin avisar previamente al Banco Central Europeo. Según el Financial Times, funcionarios europeos consideraron el episodio una ruptura sin precedentes de las convenciones de coordinación cambiaria.

Por qué importa. El episodio muestra hasta qué punto están conectados el yen, los bonos japoneses y el gigantesco mercado de deuda de Estados Unidos. Una crisis cambiaria en Tokio puede terminar rápidamente convertida en un problema de tasas en Estados Unidos. Y cuando el activo libre de riesgo que sirve de referencia al sistema financiero mundial se mueve violentamente, el impacto se transmite al costo del crédito, las monedas y los mercados de todo el planeta.

¿Y Chile? Una economía pequeña y abierta no necesita tener exposición directa al yen para sentir el golpe. Si la tensión japonesa termina elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro, aumenta el costo global del dinero, presiona las tasas chilenas y puede generar volatilidad en el peso y salida de capitales desde mercados emergentes.

Un ex alto funcionario del Banco Central explica que “el que se proporcione liquidez dólar a un país para un propósito cambiario es absolutamente inusual fuera de un contexto de crisis internacional”.

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SANTIAGO CUMMINS, EL MILLONARIO SILENCIOSO QUE VUELVE A APOSTAR A CHILE

El incombustible Santiago Cummins vuelve a hacer negocios en Chile después de 30 años. El empresario tiene un fortuna desconocida pero importante. De bajo perfil mediático pero todo un personaje en el mundo que veranea en Zapallar y Cachagua. De casi un metro 95, siempre muy elegante, sus inicios no fueron tan glamurosos.

Partió trabajando como cobrador en El Tattersal -dedicada al corretaje de propiedades y ganadería- y llegó a ser su gerente general antes de dedicarse a sus propios negocios. Su mayor caída: perder la Coca Cola

Fue socio de Embotelladora Andina, Condell y sigue en Parque Arauco. Dueño del condominio más grande de Zapallar, del primer mall de Perú y de la mayor empresa de cobranzas.

Su holding se llama Altas Cumbres e hizo noticia al inaugurar hace poco “Pueblo La Dehesa”, su primer proyecto nuevo en Chile en tres décadas.

Ximena Pérez cuenta la historia en este sabroso reportaje en El Mostrador.

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RADIOGRAFÍA DE LAS UTILIDADES DEL IPSA A MITAD DE AÑO

La primera lectura de los resultados corporativos de la primera mitad del año: más ventas, pero márgenes bajo presión. La temporada de resultados del segundo trimestre entrega hasta ahora una señal bastante coherente con la economía chilena: las grandes empresas están vendiendo más y, en varios casos, mantienen una actividad operacional razonablemente sólida, pero les está costando transformar ese crecimiento en utilidades.

La conclusión preliminar es que el 2T26 está siendo razonable en términos operacionales, pero mediocre en rentabilidad.

Al cierre de esta edición alrededor del 40% de las empresas del IPSA ya publicaron sus resultados. El análisis prelminar de los analistas locales es que no estamos frente a una temporada mala, pero sí mucho más exigente que la de 2025. Los ingresos resisten gracias a mejores volúmenes, reajustes de precios, expansión regional y una recuperación parcial del consumo. Sin embargo, los mayores costos financieros, la energía, el petróleo, la inflación en algunos mercados latinoamericanos y bases de comparación exigentes están comprimiendo los márgenes.

LATAM resume bien la temporada. La aerolínea informó que sus ingresos aumentaron 27,6%, hasta US$4.183 millones, reflejando una demanda fuerte por pasajeros premium y carga. Pero el EBITDA ajustado cayó 16,1%, a US$713 millones, y la utilidad se redujo prácticamente a la mitad, desde US$242 millones a US$125 millones.

El problema no estuvo en la demanda, sino en el costo de producir esos ingresos: el gasto en combustible aumentó 93,1%. LATAM consiguió mantener un margen operacional positivo de 5,4%, pero muy por debajo del 12,9% registrado un año antes. Es decir, el negocio creció con fuerza, pero cada dólar adicional de venta fue bastante menos rentable.

La señal positiva es que la compañía elevó su proyección de EBITDA anual a un rango de US$4.100 millones a US$4.400 millones, desde US$3.800 millones a US$4.200 millones. La apuesta por pasajeros premium, el crecimiento regional y la capacidad de traspasar parte de los mayores costos permiten concluir que el deterioro del trimestre parece más coyuntural que estructural.

Energía: defensiva, pero no inmune. La lectura sectorial es que las eléctricas continúan funcionando como un bloque defensivo dentro del IPSA. Sus flujos están más protegidos por contratos, indexaciones y activos regulados que los de empresas ligadas directamente al consumo. Pero la menor disponibilidad hídrica y los costos de inversión en renovables y almacenamiento limitan el potencial de expansión rápida de márgenes.

CMPC muestra la presión de los commodities. CMPC reportó durante el primer semestre ventas cercanas a US$3.733 millones y un EBITDA ajustado de US$525 millones, pero su utilidad cayó aproximadamente 74%, hasta US$33 millones. El EBITDA disminuyó en torno a 14%.

El resultado refleja un escenario menos favorable para la celulosa, con precios y márgenes más débiles, además de mayores costos y gastos financieros. La empresa de los Matte sigue generando caja operacional, pero enfrenta simultáneamente un ciclo de commodities menos benigno y un plan de inversiones muy intenso (US$ 4.600 millones en Brasil) Eso explica la importancia de su estrategia de venta de activos no esenciales por cerca de US$1.500 millones para financiar proyectos y proteger su clasificación crediticia.

Los bancos siguen siendo uno de los pilares de las utilidades del IPSA, aunque el escenario es diferente al de los años de alta inflación. La menor variación de la UF reduce el aporte de los reajustes sobre activos, mientras que las provisiones aumentan por un deterioro moderado de las carteras comerciales y de consumo.

La lectura para el sector es positiva, aunque menos espectacular: la banca mantiene alta rentabilidad, buena capitalización y control de costos, pero ya no cuenta con el impulso extraordinario que entregaban la inflación y los reajustes. El crecimiento futuro dependerá más del volumen de colocaciones, las comisiones y la calidad de cartera. Una economía débil con crecimiento estancado es el gran desafío.

En retail parece existir una recuperación parcial de las ventas, coherente con el mejor desempeño reciente del comercio. Pero la última línea continúa bajo presión por tasas, deuda en UF, debilidad del consumo discrecional y operaciones regionales desiguales.

En Cencosud, los antecedentes preliminares muestran que la utilidad del primer semestre cayeron con fuerza, debido tanto a un menor resultado operacional como a factores no operacionales, entre ellos el efecto de la inflación sobre deuda denominada en UF. A eso hay que agregar lo que dijo su CFO a los analistas: la competencia en Chile está brava.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo es reconocido como Best of the Year en los Best Branding Awards Chile 2026

En el marco de la última versión del certamen que premia a las marcas que han desarrollado estrategias capaces de generar valor, diferenciación y conexión con sus audiencias, Tenpo se coronó con el máximo reconocimiento gracias al fortalecimiento y evolución que ha tenido su propuesta en el mercado chileno.

La compañía ganó en la categoría Estrategia de Marca B2C de los Best Branding Awards Chile 2026 por el caso “Tenpo, el camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile”, que destacó la evolución de la marca desde el cuarto trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de 2026, culminando con la comunicación de su licencia bancaria y, además, obtuvo el reconocimiento Best of the Year, la máxima distinción que premia al caso más destacado entre todas las categorías de esta edición..

“Este reconocimiento refleja el impacto estratégico que puede generar un relato consistente en el tiempo en la construcción de una marca y nuestro posicionamiento como el primer neobanco de Chile. Ser reconocidos como Best of the Year es un honor en la industria publicitaria y nos impulsa a seguir avanzando en nuestro propósito de acelerar la inclusión financiera en Chile”, explicó Cecilia Rojas, Chief Marketing Officer (CMO) de Tenpo.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE Y EL ÍNDICE “BIG MAC”

El peso chileno y el Índice Big Mac. Si alguien quiere una forma simple —y sorprendentemente efectiva— de saber si una moneda está cara o barata, The Economist lleva 40 años usando la misma receta: comparar cuánto cuesta un Big Mac en distintos países.

El resultado es el ya clásico Big Mac Index, una aproximación a la paridad de poder de compra que se ha transformado en uno de los indicadores más populares para explicar los desequilibrios cambiarios.

En la edición de julio de 2026, Chile aparece en una posición relativamente cómoda. Un Big Mac cuesta $4.990, equivalentes a US$5,41, versus US$6,22 en Estados Unidos. Según el índice, eso implica que el peso chileno está cerca de un 13% subvaluado frente al dólar. Traducido: si el tipo de cambio reflejara exactamente el poder de compra de la hamburguesa, el peso debería ser algo más fuerte de lo que es hoy.

Lo interesante es que el peso queda bastante más cerca del “valor justo” que muchas otras monedas. Mientras algunas aparecen fuertemente sobrevaloradas y otras muy depreciadas, el peso chileno se ubica en una zona intermedia, consistente con la percepción de un mercado cambiario que, tras varios años de alta volatilidad, ha recuperado cierto equilibrio.

El ranking también deja curiosidades. Suiza vuelve a liderar como el país donde es más caro comprar un Big Mac: la hamburguesa cuesta US$9,04. En el otro extremo está Indonesia, con un precio de apenas US$2,38, seguida muy de cerca por Taiwán (US$2,42).

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LA SEMANA EN REDES

La pelea en redes entre el ex ministro de Hacienda de Piñera II, @ignaciobriones y el ex dirigente de las pymes @juanpabloswett fue uno de los intercambios que acaparó atención en X esta semana.

Fue sobre la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65. El consenso económico es contundente: es una medida innecesaria de la megarreforma. Briones es uno de las que la considera populista y regresiva, y que no existe justificación alguna.

Swett es uno de los que la defiende. Y en redes la discusión “se picó”. El popular y misterioso tuitero Edu7 se metió en la pelea (apoyando a Briones) y dijo que “apelar a la emocionalidad por los abuelitos es un engaño político más”.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El optimismo de Jorge Quiroz. El ministro de Hacienda cree que la economía chilena comienza a doblar la esquina. Tras la aprobación de la megarreforma, asegura en una entrevista en El Mercurio que hay razones para estar “bastante optimista” y destaca mejores señales de actividad e inversión. Esta semana nombrará al nuevo subsecretario de Hacienda.

Los números que mira Hacienda: proyectos de inversión para los próximos cinco años en niveles récord, recortes de gasto por US$2.000 millones y un déficit efectivo que bajaría de 2,8% a 2,3% del PIB. A eso suma mejores ingresos por cobre y litio.

Pero la megarreforma es solo el comienzo. Quiroz confirma que prepara para septiembre una reforma al mercado de capitales, con la idea de facilitar el acceso de empresas medianas, startups y minería junior a la bolsa y al mercado de deuda.

También viene cirugía al Estado. Hacienda quiere abrir la discusión sobre un nuevo estatuto administrativo que permita hacer más permanente el ajuste del gasto y avanzar en eficiencia del sector público.

La apuesta ahora es que los números validen el relato. Quiroz necesita que la cartera récord de inversión se transforme en proyectos y que la recuperación de la actividad tome fuerza. Su mensaje: optimismo, pero “sin euforia ni estridencia”.

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– Los dos gigantes de Wall Street que administran 20 de cada 100 pesos de nuestros ahorros previsionales. Se trata de BlackRock y JPMorgan. Y de acuerdo al DF, están acelerando sus planes en Chile convencidos de que la reforma de pensiones abrirá una nueva etapa de crecimiento para el negocio de gestión de activos.

Como adelantamos en este espacio hace unos días, en agosto aumentó en dos puntos los aportes a cargo del empleador y eso se traduce en US$ 2.200 millones adicionales al año. JP Morgan y BlackRock apuntan a capturar una mayor parte del flujo adicional.

El objetivo –según el reportaje– también es transformarse en socios estratégicos de las AFP en la transición hacia los fondos generacionales, ofreciendo desde asesoría en asignación de activos hasta nuevas alternativas de inversión. El mensaje es claro: la reforma previsional crea uno de los mercados más atractivos de América Latina para las grandes gestoras globales.

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– A los casinos les llueve sobre mojado. Por un lado sufren el cambio cultural y demográfico y por otro el asalto de las plataformas de apuestas online. Ahora el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la suspensión del proceso de otorgamiento correspondiente a los permisos de operación de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.

La solicitud fue realizada por Marina del Sol, Dreams y Corporación Maier. En consecuencia, los procesos siguen su curso y las ofertas deben presentarse el próximo martes 11 de agosto a las 10 hrs en las oficinas de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)

Fuentes de la industria aseguran que ahí se sabrá si fue un proceso competitivo o si solo se presentaron sociedades relacionadas a los acreedores de Enjoy.

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– Ticketplus tiene una dura apertura en Wall Street. La plataforma chilena finalmente concretó su IPO en Nueva York, aunque a un precio bastante más bajo de lo que esperaba. La compañía controlada por el empresario chileno – uruguayo Yethro Dinamarca fijó su IPO en US$8 por acción, levantando US$15 millones antes de gastos y comisiones. Además, hubo un cambio de escenario: finalmente debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y no en el Nasdaq, como estaba previsto originalmente.

El descuento fue importante. En junio, Ticketplus pretendía vender 1,786 millones de acciones a entre US$13 y US$15, una operación que podía recaudar hasta US$26,8 millones y valorar la empresa en cerca de US$180 millones. En julio tuvo que recalibrar y aumentó la oferta a 1,875 millones de acciones y redujo el rango a US$8-US$10.

Finalmente salió al piso de ese nuevo rango. Los US$8 de la colocación representan un descuento de 38,5% frente al piso de US$13 de la propuesta original y de 46,7% respecto de su techo de US$15. La valorización al momento de la oferta quedó en US$99,8 millones, casi US$80 millones por debajo del escenario más optimista planteado apenas unas semanas antes.

Y el mercado tampoco le dio demasiado aire en sus primeras operaciones. Las acciones cerraron con un desplome de 12,5% en su primer día en Wall Steet. Es decir, la empresa consiguió ser la primera chilena en abrir directamente la puerta de Wall Street, pero los inversionistas están poniendo a prueba rápidamente el precio que pagó por entrar.

Detrás de la apuesta hay una compañía que ya tiene escala regional. Ticketplus operó 39.800 eventos y emitió 10,2 millones de entradas en 2025, participando en transacciones por US$268,9 millones. Tiene 2.800 clientes activos en 11 países latinoamericanos. Dinamarca controla el 76,1% de las acciones con derecho a voto y el fundador Chien-Fu Chen mantiene cerca del 22%.

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Un mensaje de la UDP

A 30 años de su muerte: UDP rescata el legado de Carlos Droguett con la apertura de su archivo y la reedición de Eloy.

La Universidad Diego Portales presentó el archivo del Premio Nacional de Literatura 1970 Carlos Droguett, fondo que cuenta con 430 documentos en papel, 680 fotografías, 17 cintas de audio y video, cerca de 300 negativos fotográficos y diversos manuscritos inéditos, reunidos por sus herederos y entregado a la UDP para su custodia y puesta en valor académica y cultural.

“Al sumergirse en este archivo, uno se encuentra frente a frente con el pulso de su trabajo: asoman allí sus copias anilladas y borradores de desgracias personales o el Popol Vuh plagados de anotaciones de su propio puño, junto al estremecedor testimonio original en el manuscrito de Los asesinados del Seguro Obrero”, dice Alejandro Martínez, director general de Estudios Generales, Archivos y Cultura UDP.

A su vez, Ediciones UDP reeditó Eloy, publicada originalmente en 1960. “Es una novela absolutamente actual, que existe en el presente”, dice el director de la Escuela de Literatura Creativa UDP, Álvaro Bisama. “El estilo directo que utiliza Droguett para contar esta historia sobre la violencia retrata el Chile campesino y la vida de comienzos del siglo XX”, complementa Felipe Gana, editor de Ediciones UDP.

Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– El Banco Central se toma la agenda. Expectativas de tasas, inflación y crecimiento estarán en el radar, mientras Santiago reúne a los principales banqueros centrales de Sudamérica.

Lunes 10 | 8:30 hrs. Sale la Encuesta de Expectativas Económicas de agosto. El foco estará en cuánto espera el mercado para la inflación, el crecimiento y, especialmente, la trayectoria de la TPM.

También esta semana: Rosanna Costa participa en la XLIV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, organizada por el BCCh en Santiago. Será a puertas cerradas y sin prensa, aunque habrá un comunicado al término. Una cita para estar atentos a eventuales señales sobre el escenario regional.

La reunión, que se ha venido desarrollando con periodicidad anual y de forma rotativa entre los países participantes, constituye una instancia de cooperación regional que, durante décadas, ha promovido el diálogo entre los presidentes de los bancos centrales sudamericanos, contribuyendo al intercambio de experiencias, la colaboración técnica y el fortalecimiento de capacidades en ámbitos de interés común.

Kevin Cowan también entra en cancha. El consejero del BCCh expone a las 8:30 hrs. en el Ciclo de Mercado de Capitales de la Universidad Adolfo Ibáñez. No habrá acceso a la prensa.

Miércoles 12 | 8:30 hrs. Se publica la Encuesta de Operadores Financieros post RPM de julio. El número a mirar será la TPM: mostrará si bancos, corredoras y otros actores del mercado siguen apostando por nuevos recortes para este año.

Por qué importa: la EEE y la EOF permitirán comparar dos mundos —economistas y operadores financieros— y medir si existe consenso sobre hacia dónde van las tasas en los próximos meses.

Jueves 13 | 9:00 hrs. El cobre entra en la agenda con el seminario de CLAPES UC “La carrera por los seis millones de toneladas”. El foco estará en uno de los grandes desafíos económicos de Chile: cómo volver a producir cerca de seis millones de toneladas de cobre al año, pero haciéndolo con mayor productividad, menores costos y más valor para el país. Participan Daniel Mas, Hernán de Solminihac, Daniela Desormeaux, Felipe Larraín, Alejandro Tapia y Joaquín Villarino.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Mentira romántica y verdad futbolística. Es el título de una nueva columna de Francisco de Lara, que aprovecha el mundial y toma el fútbol como punto de partida para reflexionar sobre una idea mucho más amplia: la tendencia humana a construir relatos que nos resultan atractivos, aunque muchas veces nos alejen de la realidad.

El doctor en Filosofía y consultor estratégico contrapone la “mentira romántica” —las historias de héroes, destino y épica— con la “verdad futbolística”, donde los resultados suelen explicarse por factores mucho más concretos como la preparación, la estrategia, el trabajo colectivo y la ejecución.

Pero la columna no se queda en el deporte. De Lara utiliza el fútbol como una metáfora para cuestionar cómo también en la política, los negocios y la vida cotidiana tendemos a privilegiar narrativas seductoras por sobre la evidencia y los hechos.

Nos invita a preguntarse cuánto de nuestras convicciones está construido sobre relatos cómodos y cuánto sobre evidencia, usando el fútbol como un espejo para mirar la política, la cultura y la vida cotidiana.

Lean la columna completa haciendo click en este enlace de El Mostrador.

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