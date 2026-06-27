Pymes en Chile: financiamiento y movilidad como desafíos

El Día de la Pyme nos invita a reflexionar y a poner el foco en los desafíos que enfrentan quienes sostienen, día a día, buena parte de la economía del país. Y las cifras obligan a tomárselo en serio: según el Banco Central y el INE, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98,3% del universo empresarial y dan empleo a cerca de la mitad de los trabajadores. Aun así, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, apenas generan el 11,7% de las ventas totales, una proporción que hace una década bordeaba el 25%. Se genera una dualidad increíble: son la columna vertebral productiva de Chile y, al mismo tiempo, las que más cuesta mantener en pie.

Detrás de esa brecha no hay falta de esfuerzo, sino barreras concretas como el acceso al financiamiento. Las Pymes enfrentan cinco veces más rechazos crediticios que las grandes empresas. Correr el foco desde la celebración hacia las condiciones reales no es un gesto de buena voluntad, es una condición para que el país avance de manera más equilibrada.

Es justo ahí donde la movilidad deja de ser un detalle logístico para volverse un factor decisivo. Cerca del 90% de productos que circulan en Chile se mueve por carretera, de modo que el costo y la fiabilidad del transporte pesan de lleno en la operación de las empresas. En el competitivo escenario actual, mover esa carga con un costo controlado (desde materiales pesados hasta la entrega de última milla) suele marcar la diferencia entre un negocio que se sostiene y uno que no. Cumplir un plazo, proyectar profesionalismo o llegar a un nuevo mercado depende, más de lo que solemos reconocer, de algo tan básico como contar con el vehículo adecuado.

Como industria, tenemos una responsabilidad en esto. El verdadero respaldo a una Pyme está en facilitarle el acceso a herramientas concretas y en acompañarla para que pueda concentrarse en lo que de verdad importa, que es crecer. Porque el desarrollo de Chile pasa por las manos de quienes se levantan cada mañana a construir algo propio, y la tarea de quienes los proveemos es lograr que ese esfuerzo llegue más lejos.