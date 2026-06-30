BancoEstado y CuentaRUT son valoradas por la ciudadanía por cobertura nacional y apoyo a MiPymes

La cobertura territorial, la reducción de costos para los usuarios y el apoyo a las MiPymes aparecen entre los factores que explican el desempeño de BancoEstado y CuentaRUT en el estudio Marcas Ciudadanas de Cadem que mide no solo visibilidad, sino también tres dimensiones estratégicas: Presencia positiva, Relevancia y Aporte.

En el estudio correspondiente al primer semestre, CuentaRUT alcanzó el puesto 13 del ranking general, mientras BancoEstado se ubicó en el lugar 14. Ambas lideraron sus respectivas categorías de Cuentas y Bancos, respectivamente.

Uno de los atributos mejor evaluados fue la presencia en todo el país. En esa dimensión, BancoEstado obtuvo un 70% de menciones y CuentaRUT llegó a 78%, reflejando la percepción de cercanía que ambas mantienen entre las personas.

Esa valoración se apoya en una red que se extiende desde Putre hasta Puerto Williams, comuna donde recientemente BancoEstado abrió una nueva sucursal. Actualmente, la institución cuenta con 428 sucursales, 120 oficinas de atención complementaria y 45 mil puntos CajaVecina.

A esa presencia física se suma el avance digital. En el caso de CuentaRUT, se han incorporado tarjetas con tecnología sin contacto y materiales reciclados, además de medios de pago en el transporte público y herramientas como RutPay, que permiten realizar operaciones desde dispositivos móviles.

Otro elemento relevante es el menor costo de uso. En abril de 2026, BancoEstado eliminó el cobro por transferencias electrónicas desde CuentaRUT hacia otras instituciones bancarias, medida que beneficia a sus 15,5 millones de usuarios. Esto se suma al esquema de costo cero para transacciones dentro de la red BancoEstado.

Además, CuentaRUT es reconocida por un 55% de los consultados como una iniciativa que mejora la vida de las personas y las comunidades, alcanzando el tercer lugar nacional.

Parte de ese rol se relaciona con la implementación de beneficios estatales destinados a aliviar el costo de vida, como el Bolsillo Electrónico de Combustibles, el Bolsillo Pesca Artesanal y el Cupón de Gas Licuado.

El apoyo productivo también forma parte del reconocimiento. A través de Vamos MiPyme, BancoEstado entrega acompañamiento a una base que supera el millón de clientes de este segmento. Además, ha impulsado créditos de capital de trabajo para transportistas y condiciones especiales para MiPymes, como periodos de gracia de hasta seis meses.

Según Cadem, un 63% de los encuestados reconoce a BancoEstado por su apoyo a las Pymes. Así, la valoración de BancoEstado y CuentaRUT aparece asociada a presencia territorial, servicios digitales, menores costos y respaldo a personas y emprendimientos.

En su 18ª edición, el estudio Marcas Ciudadanas analizó 385 marcas en 51 categorías, para identificar aquellas que construyen una relación significativa con el país, más allá de sus consumidores.