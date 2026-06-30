Hasta 52 horas semanales: expertos convocados por La Moneda plantean giro a legislación laboral

En línea con los anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una agenda de adaptabilidad laboral, la comisión técnica convocada por el Ministerio del Trabajo —encabezado por el ministro Tomás Rau— y presidida por el economista David Bravo entregó al Gobierno un paquete de 22 recomendaciones para enfrentar el deterioro del mercado laboral, marcado por 40 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%, un 9,1% en la última medición y la pérdida de cerca de 70 mil empleos formales desde 2022.

La propuesta que concentra la mayor controversia apunta a una de las reformas emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric: las 40 horas. Sin modificar el límite legal de la jornada ordinaria, el informe recomienda cambiar su mecanismo de cálculo, ampliando el período para promediar las horas trabajadas desde las actuales cuatro semanas a 15 semanas —el promedio de la OECD— o incluso a 52 semanas. En la práctica, ello permitiría concentrar la carga laboral durante los períodos de mayor demanda, con semanas de hasta 52 horas —considerando jornada ordinaria y extraordinaria—, compensadas posteriormente con jornadas de menor extensión.

El informe sostiene que el actual sistema deja a Chile entre los países más restrictivos de la OECD para actividades estacionales como la agricultura y el turismo, limitando la capacidad de las empresas para ajustar sus necesidades de producción.

Indemnización a todo evento

Otra de las recomendaciones apunta a reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio, vigente desde 1937, por una indemnización a todo evento financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. La propuesta comenzaría aplicándose a los nuevos contratos, aunque los trabajadores actuales podrían incorporarse de manera voluntaria mediante acuerdo.

Los expertos también proponen ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa, incorporando expresamente bajas sostenidas en las ventas, procesos de reorganización interna y la denominada “falta de adecuación del trabajador”, criterio cuya aplicación ha sido restringida por la jurisprudencia reciente.

El documento, además, plantea modificar el Código del Trabajo para permitir que empleadores y trabajadores pacten múltiples funciones, sin exigir que pertenezcan a una misma naturaleza de servicios, y crear un mecanismo permanente para reducir temporalmente la jornada durante crisis económicas, financiando parte de la pérdida de ingresos con el Seguro de Cesantía y restringiendo, mientras dure el acuerdo, los despidos por necesidades de la empresa.

Las recomendaciones no son vinculantes y ahora será el Gobierno el que deberá decidir si transforma en proyectos de ley una agenda de flexibilidad laboral que, hasta hace pocos años, encontraba fuerte resistencia en sectores de la actual coalición oficialista.

“Próximamente”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que “próximamente” presentará la iniciativa para modificar el cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el período sobre el cual se promedian las horas trabajadas, una idea que ya había anticipado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al citar modelos de países que utilizan promedios anuales para dar mayor flexibilidad a sectores estacionales como el turismo y la agricultura. Rau confirmó que el Ejecutivo impulsará el proyecto de contratos por hora, ingresado al Congreso en 2018, con el objetivo de formalizar actividades donde la demanda es variable, como parte del rubro gastronómico. Frente a las críticas por un eventual riesgo de precarización laboral, el ministro sostuvo que el desafío será establecer una regulación adecuada para evitar ese escenario.