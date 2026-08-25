Desde la medicina a la agricultura: los múltiples usos del hidrogel en la ciencia

El hidrogel es un biomaterial capaz de absorber grandes cantidades de agua y puede liberar sustancias de manera controlada, lo que permite adaptarlos a usos tan diversos como el tratamiento de heridas, la incorporación de nutrientes en alimentos, incluso la conservación de humedad en cultivos.

Así lo detalló el académico del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, Esteban Durán Lara, quien destacó que, este “biomaterial puede asemejarse a una esponja, ya que tiene la capacidad de absorber agua, fluidos biológicos y liberar sustancias de interés tanto para áreas como la biomedicina y la agricultura”.

Una de esas aplicaciones, es la que desarrolla el mismo profesor como parte de sus líneas de investigación en los laboratorios de la UTalca y considera la creación de un hidrogel que contiene un péptido derivado de la toxina de avispa, que sirve para tratar heridas de pie diabético. Si bien este estudio se encuentra en fase de pruebas de laboratorio, los hallazgos obtenidos son prometedores, mostrando mejorías en una lesión alrededor del día 8, luego en el día 16 el pie se encuentra sanó completamente, con una sola aplicación.

Hidrogeles para combatir la escasez hídrica

Sin embargo, el potencial de estos materiales no sólo son un aporte en la medicina, también se extiende a áreas como la nutrición y la agricultura. Al respecto, el investigador Durán comentó que pueden utilizarse para liberar vitaminas y probióticos, así como para modificar características como la viscosidad, suavidad y conservación de determinados alimentos. “La posibilidad de diseñarlos según la función buscada es precisamente una de las características que permite trasladar esta tecnología entre distintas disciplinas”, valoró el académico.

En agricultura, destacó el especialista, esa capacidad se puede aprovechar para enfrentar condiciones de estrés hídrico. “Los hidrogeles aplicados cerca de las raíces pueden absorber agua cuando existe disponibilidad y posteriormente liberarla de manera dosificada, ayudando a mantener la humedad del suelo durante períodos de escasez”, señaló.

Las posibilidades futuras de este biomaterial son amplias, Durán Lara indicó que, por ejemplo, “se están desarrollando hidrogeles inyectables capaces de transportar compuestos anticancerígenos que luego serían liberados de forma controlada y sostenida en el lugar donde está el tumor”.