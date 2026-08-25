Chile corre contra el fuego: la ley que busca llegar antes que el próximo verano

En Chile, el olor a humo desaparece mucho antes que las heridas. Las últimas temporadas dejaron familias sin casa, pueblos enteros evacuados y comunidades que todavía intentan reconstruirse. El megaincendio de Valparaíso de febrero de 2024 causó al menos 131 muertes. En enero de 2026, el fuego volvió a golpear con fuerza a Ñuble, Biobío y La Araucanía: un balance de Naciones Unidas registró 21 personas fallecidas, más de 330 lesionadas, cerca de 22 mil damnificadas y más de 4.100 viviendas destruidas.

Las cifras ayudan a dimensionar la tragedia, pero no alcanzan a contarla por completo. Durante la temporada 2024-2025 hubo 272 incendios y más de 91 mil hectáreas afectadas. En la temporada siguiente, hasta febrero de 2026, las llamas ya habían consumido más de 70 mil hectáreas. Detrás de cada hectárea hay animales muertos, empleos perdidos, escuelas cerradas y personas que tuvieron apenas unos minutos para decidir qué salvar y qué dejar atrás.

Con ese recuerdo todavía fresco, el Congreso intenta terminar una ley que lleva casi tres años en discusión. El 19 de agosto logró constituirse la Comisión Mixta que deberá resolver las últimas diferencias de la Ley de Incendios Forestales y Rurales. La senadora Alejandra Sepúlveda fue elegida presidenta y la instancia acordó reunirse cada miércoles, según informó el Senado. Quedan pocos artículos pendientes, pero tocan asuntos sensibles: hasta dónde puede intervenirse una propiedad para reducir el riesgo, cuándo corresponde indemnizar y quién debe pagar las medidas preventivas.

La futura ley busca algo que parece obvio, pero que Chile todavía no ha logrado ordenar del todo: actuar antes de que aparezca la primera llama.

La propuesta contempla identificar zonas peligrosas, reducir vegetación seca, preparar a las comunidades, coordinar a los organismos públicos y establecer obligaciones y sanciones. También intenta que las viviendas levantadas junto a bosques o plantaciones sean consideradas en la planificación territorial. La Comisión Mixta cree que podría resolver las diferencias en dos o tres sesiones, aunque el calendario se estrecha a medida que se acerca el verano, de acuerdo con Diario Concepción.

Y el clima no está esperando al Congreso. La Dirección Meteorológica de Chile anticipa temperaturas máximas por encima de lo normal entre Arica y Los Lagos, mientras El Niño podría fortalecerse hacia el verano 2026-2027.

La Organización Meteorológica Mundial también proyecta condiciones más cálidas de lo habitual en buena parte de América del Sur. Eso no significa que necesariamente habrá más incendios: también influyen el viento, las lluvias, la humedad y, sobre todo, las acciones humanas. Pero sí indica que el país debe prepararse para jornadas en que el fuego pueda avanzar más rápido y volverse más difícil de controlar.

Las señales ya comenzaron a aparecer fuera del verano. Entre mayo y junio de 2026, CONAF contabilizó 135 incendios forestales, más de tres veces los registrados durante los mismos meses del año anterior. Frente a ese escenario, el Ministerio del Interior declaró una emergencia preventiva en casi todo Chile, vigente hasta marzo de 2027. La decisión permite anticipar coordinaciones y medidas especiales, pero también confirma que la próxima temporada ya es considerada una amenaza antes de que comiencen los meses de mayor calor.

Aprobar la ley antes del verano sería una señal importante, aunque el papel por sí solo no detiene las llamas. Después vendrán los reglamentos, los mapas de riesgo, los recursos y el apoyo que necesitarán municipios, familias rurales y pequeños propietarios para cumplir las nuevas obligaciones.

Si todo eso llega tarde, buena parte de la próxima temporada volverá a enfrentarse con las herramientas actuales. Chile conoce demasiado bien el costo de esperar: cuando comienza el incendio, ya no queda tiempo para despejar un terreno, abrir un cortafuego o enseñar una ruta de evacuación.

La discusión legislativa ocurre, entonces, contra el reloj. No se trata solamente de aprobar otra norma, sino de evitar que la prevención vuelva a comenzar después de la tragedia. Cada verano demuestra que combatir el fuego es indispensable, pero insuficiente.

La verdadera prueba será llegar antes: antes del humo, antes de las evacuaciones y antes de que otra familia tenga que mirar desde lejos cómo desaparece su casa.