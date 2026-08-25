Dolly Parton, la leyenda de la música country, fallece a los 80 años de edad

Este martes 25 de agosto se confirmó el fallecimiento de Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country estadounidense, quien murió a los 80 años. La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de un video publicado en las redes sociales de la artista.

En el registro, Seaver señaló que hablaba “en representación de las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de su tía, Dolly Rebecca Parton Dean”. El familiar explicó además que fue la propia artista quien, años atrás, le pidió que fuera él quien comunicara públicamente su muerte cuando llegara el momento.

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“Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”, señaló Seaver en el video, según los reportes sobre el mensaje difundido este martes.

El anuncio se produce luego de que Parton hablara públicamente sobre los problemas de salud que había enfrentado durante los últimos años. En declaraciones recientes, la artista reconoció que había postergado parte de sus propios cuidados mientras acompañaba a su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025, después de casi seis décadas de matrimonio.

Trayectoria

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946, en Tennessee, Estados Unidos, y creció en una familia numerosa y de escasos recursos. Fue una de 12 hermanos y pasó parte de su infancia en una pequeña cabaña en las montañas de Tennessee.

Desde una edad temprana fue que la cantante mostró su interés por la música, comenzando a escribir sus primeras canciones. Profesionalmente, su carrera despegó durante la década de los 60’s, conviriténdose en una de las interpretes y comprositoras más reconocidas de la música norteamericana.

Su legado incluye algunas de las canciones más emblemáticas de la música popular, como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Parton también desarrolló una destacada carrera como actriz, con participaciones en películas como “9 to 5” y “Steel Magnolias”, además de consolidarse como empresaria y filántropa.

Fuera de la música y el cine, una de sus principales obras fue Imagination Library, programa de alfabetización infantil que ha entregado millones de libros gratuitamente a niños. También destinó importantes recursos a distintas causas, entre ellas la investigación para el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

A lo largo de una carrera de más de seis décadas, Parton vendió más de 100 millones de discos, recibió numerosos reconocimientos y dejó un repertorio que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música country.