Semana de la Ciencia destaca avances científicos y reconoce a investigadores y medios regionales

La Universidad Arturo Prat (UNAP), a través de su Vicerrectoría de Investigación e Innovación, dio inicio a la Semana de la Ciencia 2026 con una ceremonia que congregó a más de 300 personas. Bajo el lema “Conocimiento que transforma el territorio”, la actividad puso en valor los avances científicos de la institución y reconoció a más de 80 integrantes de la comunidad universitaria, además de profesionales de medios de comunicación regionales.

Durante la jornada, el rector de la casa de estudios, Dr. Alberto Martínez Quezada, destacó el fortalecimiento de la investigación como uno de los pilares institucionales. En tanto, el vicerrector de Investigación e Innovación, Dr. Ezequiel Martínez Rojas, presentó los principales resultados del período comprendido entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Entre los avances expuestos se encuentran el aumento de la productividad científica, la adjudicación de proyectos competitivos y el fortalecimiento de la presencia internacional de la universidad. En esta línea, la institución proyecta superar las 550 publicaciones científicas durante 2026.

Investigación científica y su impacto en la sociedad

La ceremonia contó con la participación de la Dra. Carolina Gainza Cortés, exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien abordó la dimensión social de la investigación y la necesidad de comunicar sus beneficios a la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, destacó la colaboración entre el Gobierno Regional y la universidad para promover el desarrollo científico y su contribución al territorio.

Otro de los hitos de la actividad fue el reconocimiento al Dr. Haroldo Dilla Alfonso, por su liderazgo en la conformación de la primera Red UNESCO-UNITWIN de Chile, iniciativa encabezada por la UNAP y que reúne a instituciones de Argentina, Brasil, México y España.

Reconocimientos a la productividad y trayectoria académica

En el marco de la Semana de la Ciencia, la universidad distinguió a 22 académicas y académicos por su productividad científica, junto con investigadores e investigadoras que obtuvieron financiamiento para desarrollar proyectos FONDECYT y FONDEF.

También fueron reconocidas estudiantes que se adjudicaron iniciativas del programa VIU y personas participantes de los concursos internos Ya-e! y Ya-e! Social. A estos reconocimientos se sumaron distinciones por contribuciones a la divulgación científica, la investigación social en contextos vulnerables y el posicionamiento institucional en los indicadores Nature Index y Stanford-Elsevier.

La jornada incluyó, además, un homenaje al profesor Hernán Pereira Palomo, en reconocimiento a su trayectoria académica y su aporte a la formación de distintas generaciones de profesionales.

El rol de los medios en la divulgación del conocimiento

La ceremonia también contempló un reconocimiento a periodistas y representantes de medios de comunicación regionales, por su labor en la difusión de los avances científicos desarrollados por la Universidad Arturo Prat y su contribución a acercar el conocimiento a la ciudadanía.

Con esta actividad, la institución dio inicio a una nueva edición de la Semana de la Ciencia, instancia que busca relevar el trabajo de su comunidad investigadora y el papel de la ciencia, la innovación y la colaboración en el desarrollo sostenible de los territorios.