Ultraderecha tiene primera baja en la región: Presidente de Paraguay renuncia tras crisis política

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención y posterior cierre de Ueno Bank, entidad privada vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario y que durante su administración recibió millonarios recursos de instituciones públicas.

La dimisión se produjo cuando el Congreso paraguayo comenzaba a tramitar un juicio político contra el jefe de Estado, impulsado por los cuestionamientos a sus vínculos con la entidad financiera y las presuntas irregularidades asociadas a sus operaciones.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, señaló Peña mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La crisis se profundizó después de que Ueno Bank fuera intervenido por el Banco Central de Paraguay y posteriormente cerrara sus operaciones debido a problemas de solvencia. La medida dejó a clientes sin acceso a sus ahorros y desencadenó protestas de los afectados.

“Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, agregó el mandatario.

La renuncia había sido adelantada por Rodolfo Friedmann, integrante de la Junta de Gobierno del oficialista Partido Colorado, quien confirmó que Peña presentaría su dimisión ante el Congreso.

El dirigente también indicó que el oficialismo busca que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia de Paraguay, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.

Según consignó Infobae, la acusación parlamentaria contra Peña contempla cinco causales, entre ellas presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos previsionales y operaciones crediticias por aproximadamente US$ 123 millones con empresas relacionadas.

El documento también cuestiona la participación patrimonial del mandatario en Ueno Holding, luego de que declarara ante la Contraloría General de Paraguay acciones por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes.

Los antecedentes provocaron cuestionamientos tanto desde sectores de oposición como del propio oficialismo, que exigieron la salida del jefe de Estado ante el impacto político de la crisis financiera.

Pese al anuncio presidencial, la renuncia todavía debe ser examinada por el Congreso, que deberá determinar si acepta o rechaza la dimisión mientras se encontraba en marcha el procedimiento de juicio político.

En su mensaje de despedida, Peña también se refirió a los cuestionamientos que marcaron el desenlace de su administración.

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa consideración los acontecimientos que hoy nos toca vivir”, afirmó.

“Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, concluyó.