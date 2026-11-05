Al Pan Pan: pese a fracturas internas, oficialismo comienza a armar defensa de Rabat de cara a su AC

La posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa generando debate tanto en el oficialismo como en la oposición, luego de que se conocieran 56 decretos de rebaja de condenas.

Ayer, la Comisión Política de la UDI sostuvo que “no existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas”.

Además, calificó a los partidos del Socialismo Democrático como “vagones de cola” de la extrema izquierda por respaldar el libelo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos los aspectos constitucionales de esta controversia junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

Por su parte, la oposición mantiene su respaldo a la acusación constitucional, aunque todavía no existe una fecha definida para su presentación. Uno de los principales obstáculos, según han señalado sus representantes, es la falta de acceso a los 56 decretos de rebaja de condenas, antecedentes que han solicitado a través de la Contraloría.

En medio de la controversia, el Presidente José Antonio Kast emplazó a quienes cuestionan al secretario de Estado: “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué? Que la presenten y que se vote”.

Para analizar el escenario político y la postura de la oposición, conversamos también con Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista y senadora por la Región del Maule.