Codelco: Wall Street enciende alarmas y asamblea extraordinaria se hizo bajo alerta crediticia

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¡Buenas y feliz jueves! Hacienda aún debe estar celebrando los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Descendieron las tasas, el petróleo y el dólar bajó con fuerza, lo que le daría un respiro inflacionario al Banco Central y al costo del crédito. La bolsa local, al igual que Wall Street, celebró.

Con eso telón de fondo el mercado espera las cifras de inflación de octubre. Los operadores anticipan un IPC de 0,5% mensual. El dato llega en un momento especialmente delicado, ya que la economía va camino a su primera recesión anual de este siglo, pero con presiones inflacionarias al alza, gatilladas por el alto precio de los combustibles y la debilidad del peso frente al dólar.

En la previa del IPC de octubre supimos que en el Consejo del Banco Central la unanimidad esconde una pelea y el fantasma de una nueva alza de tasas. La minuta de la última Reunión de Política Monetaria, publicada esta semana, revela que la decisión de mantener la tasa en 4,5% fue bastante menos pacífica de lo que sugiere la votación unánime.

Por primera vez en meses, todos los consejeros consideraron plausible subirla a 4,75%. La pregunta ya no era si habían aumentado los riesgos inflacionarios, sino si era momento de actuar. El dilema: inflación que amenaza con acelerarse y una economía que no despega. El Imacec de septiembre confirmó el grave problema que enfrenta la minería, pero en el mercado destacan que la actividad no minera alcanzó su máximo histórico, impulsada principalmente por el dinamismo del comercio, la industria y los servicios.

La lectura del Santander: el Banco Central se puso más duro, pero todavía hay razones para esperar. El banco mantiene como escenario base una TPM de 4,5%, pero reconoce que la minuta eleva significativamente la probabilidad de un alza en diciembre o enero. El Scotiabank es más categórico y proyecta un alza en la reunión del mes próximo.

El dilema: el problema es que subir las tasas para contener los precios podría terminar golpeando aún más a una economía que ya muestra señales de agotamiento. La peor combinación: inflación persistente, crecimiento débil y un Banco Central obligado a elegir entre dos males.

En esta edición de El Semanal, Codelco: Wall Street prende las alarmas en la víspera de la asamblea extraordinaria; Óscar Landerretche y el fin del sueño chileno: “La prosperidad no basta para sostener una sociedad”; y el fondo E se toma revancha, pero ahora el riesgo está en el dólar.

Además, Chile entra en temporada de visitas VIP: de Marcos Galperin a Jamie Dimon; nuevos cambios en la plana ejecutiva de CMPC; y LATAM publica nuevas cifras: gana más, pero el combustible se come los márgenes y los grandes accionistas quedan libres para vender.

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CODELCO: FITCH PRENDE LAS ALARMAS EN LA VÍSPERA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A tres días de una asamblea extraordinaria de accionistas que promete ser incómoda para la administración de Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, Fitch les pone números a los problemas de Codelco. La clasificadora ratificó su nota internacional en BBB+ y la nacional en AA+(cl), ambas con perspectiva estable, pero recortó su evaluación del perfil crediticio individual (PCI) a ‘b+’.

Codelco mantiene su grado de inversión gracias al respaldo del Estado, pero sus problemas operacionales, financieros y de gobernanza pesan cada vez más. Algunos calculan que el impacto a los balances es de más de US$ 100 millones.

El golpe más sensible viene por el lado de la transparencia. Fitch identifica deficiencias de gobernanza y castiga en un escalón el perfil crediticio individual de la minera. Y apunta directamente a las inconsistencias detectadas en las cifras de producción reportadas durante 2024 y 2025 y las investigaciones internas y externas que se encuentran en curso.

Y los problemas no se limitan a la contabilidad. Codelco está en el cuarto cuartil de la curva de costos del cobre, el grupo menos competitivo de la industria. Su producción cayó desde 1,62 millones de toneladas en 2021 a 1,31 millones en 2025, y Fitch anticipa otra caída en 2026. A eso se suman los retrasos en proyectos estructurales, menores leyes del mineral y el impacto del derrumbe en El Teniente.

Más malas noticias. El informe llega justo antes de la asamblea extraordinaria de este jueves 5 de noviembre, donde el maquillaje de las cifras estará en el centro de la discusión. Los que saben detalles de lo que se va a discutir cuentan que en los pormenores de las auditorías que pidió el presidente Bernardo Fontaine habrá nuevas cifras que complican más aún el ya complejo escenario que enfrenta la minera estatal.

El jueves será una prueba de fuego. La asamblea, convocada por los ministros Jorge Quiroz y Daniel Mas, llega después de que Codelco desvinculara a ocho ejecutivos y profesionales por hallazgos en las investigaciones. El directorio, presidido ahora por Fontaine, deberá explicar las inconsistencias, sus efectos y las medidas correctivas. Quiroz y Mas quieren saber qué hacía el directorio y si cumplió su deber fiduciario.

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14 AÑOS DE LA MESA Y UN NUEVO LIBRO CON EL INVITADO ORIGINAL

Óscar Landerretche y el fin del sueño chileno: “La prosperidad no basta para sostener una sociedad”.

En un capítulo especial por los 14 años de La Mesa, el economista, decano de la FEN y expresidente de Codelco, regresa al lugar donde nació el programa para hablar de su nuevo libro, Charchazo: el desarrollo en la era de la violencia.

Su diagnóstico: Chile lleva una década creciendo menos que el mundo, el sueño de movilidad social se desvanece y la inteligencia artificial amenaza con dejar atrás a millones de trabajadores. Su tesis: cuando la economía deja de cumplir sus promesas, la frustración alimenta la violencia y pone en riesgo la democracia.

“Nosotros nos estamos achicando en relación al mundo”, advierte el economista.

El estancamiento, afirma, está erosionando la promesa de movilidad social, alimentando la frustración y creando las condiciones para una sociedad más violenta. “Este es un momento en que no estamos siendo capaces de gobernarlo bien”, dice.

El fin del sueño chileno. Landerretche recuerda que durante los 90 y 2000 la promesa era simple:

Cada generación viviría mejor que la anterior. Comprar un auto, viajar, mandar a los hijos a la universidad. “Ya no estamos en esa época”, señala. El crecimiento se agotó, pero las expectativas quedaron instaladas. Y esa brecha ayuda a explicar buena parte del malestar social.

De los lobos de Yellowstone a los de Wall Street. En su nuevo libro, Charchazo: el desarrollo en la era de la violencia, plantea que el estancamiento económico y el aumento de la violencia son dos caras del mismo fenómeno. Cuando abundan los recursos, todos prosperan; cuando escasean, comienza la pelea. “Cuando hay poco espacio, cuando hay menos recursos y yo tengo que competir duro en un juego de sillas musicales, yo me pongo más violento”, dice.

Para ver el programa completo, hagan clic en el video de portada o en este enlace.

Un mensaje de Novandino

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AFP: EL FONDO E SE TOMA REVANCHA, PERO AHORA EL RIESGO ESTÁ EN EL DÓLAR

La paradoja de las AFP: los fondos que más sufrieron por el escándalo de los swaps fueron los grandes ganadores de octubre de 2026. El fondo E –supuestamente el más conservador y menos volátil– rentó 3,2% real en el mes, seguido por el D (+1,8%).

La caída de las tasas de interés de largo plazo en Chile y Estados Unidos impulsó la recuperación de los bonos y dio vuelta el tablero. Mientras tanto, el A perdió 0,3% y el B terminó plano. La ironía: el fondo que debería dar menos sobresaltos es ahora el que protagoniza los movimientos más bruscos.

Pero un buen octubre no borra las pérdidas acumuladas. Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E perdió 10,4% real, golpeado por las tasas y las apuestas con derivados. Incluso después del repunte de octubre, seguiría acumulando una caída cercana al 7,5% en los primeros diez meses del año.

El escándalo ha escalado hasta las matrices internacionales de las administradoras: altos ejecutivos de AFP extranjeras han viajado a Chile para informarse de primera mano y supervisar cómo salir de la crisis. El problema ya no es solo financiero, también es reputacional.

Y mientras todos miran al fondo E, aparece otro riesgo: el dólar. De cada $100 invertidos en el fondo A, unos $70 están expuestos a la divisa estadounidense. Según un análisis de El Mercurio Inversiones, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, el A acumuló una ganancia real de 8,6%, pero 4,6 puntos porcentuales provinieron del tipo de cambio.

En el B, el dólar aportó 3,7 puntos de una rentabilidad de 5,3%. Para el sistema completo, la divisa sumó cerca de US$ 6.000 millones en esos nueve meses. Sin ese salvavidas, los fondos habrían perdido cerca de 2% real, en lugar de ganar 0,6%. Al cierre de octubre, las ganancias acumuladas del A y B se moderaron a 8,3% y 5,2%, respectivamente.

El problema es que el dólar también puede pasar la cuenta. Con datos de exposición cambiaria a septiembre de 2026, las AFP tenían cerca de US$ 93.000 millones sin cobertura frente a una caída de la divisa: apenas el 32% de sus inversiones en el extranjero estaba protegido. De acuerdo con cálculos de El Mercurio Inversiones, una baja hipotética del dólar desde niveles cercanos a $980 hasta $880 podría generar pérdidas cambiarias por unos US$ 9.600 millones.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Chile entra en temporada de visitas VIP: de Marcos Galperin a Jamie Dimon. Sin hacer mucho ruido, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes de América Latina, aterrizó en Chile. El creador del gigante del comercio electrónico participó este miércoles en un encuentro bastante reservado en el piso 36 de la Gran Torre Costanera.

Nada de grandes anuncios ni conferencias multitudinarias: una conversación sobre emprendimiento, liderazgo e inteligencia artificial.

La excusa fue Sebastián Piñera. El encuentro, organizado por Mentes Libres, la UC y Mercado Libre, giró en torno al libro Sebastián Piñera Echenique en 50 Voces Globales y el legado emprendedor del expresidente. Galperin compartió escenario con Magdalena Piñera, presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre; Juan Carlos de la Llera, rector de la UC; y François Pouzet, fundador de Emprendedor Chile.

Galperin fundó Mercado Libre en 1999 y convirtió una idea nacida en Argentina en uno de los grandes negocios tecnológicos de la región. Vive en Uruguay y se ha convertido en una especie de Elon Musk latino con sus posteos libertarios en redes sociales en defensa del Gobierno de Javier Milei. Su presencia también habla del peso que ha ganado Chile para la compañía: en una visita anterior, en 2024, destacó que Mercado Libre ya concentraba una de cada dos compras online en el país.

Y ojo, que este mes viene cargado de visitas VIP. El próximo 16 de noviembre será el turno de Jamie Dimon, CEO y presidente de JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos. El banquero más poderoso de Wall Street vuelve a Chile después de una década y tiene agendado un almuerzo con un selecto grupo de empresarios y clientes en Viñedos Chadwick, en Puente Alto.

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– LATAM: gana más, pero el combustible se come los márgenes y los grandes accionistas quedan libres para vender. La aerolínea vende más pasajes, cobra mejores tarifas y gana terreno en el segmento premium.

La paradoja en sus resultados del tercer trimestre: los ingresos crecen 18,4%, las utilidades suben 16,3% y, sin embargo, el negocio se vuelve menos rentable. El EBITDA ajustado cayó 4,7%, a US$ 1.095 millones, y el margen operacional se desplomó desde 18,1% a 12,5%. La explicación está en el combustible, cuyo gasto aumentó 60,9%.

Lo interesante es que LATAM está demostrando poder para subir precios, pero no suficiente para proteger sus márgenes. El negocio premium creció 23% y la compañía logró traspasar a sus clientes cerca del 80% de los US$ 520 millones de impacto por mayores precios del combustible. El 20% restante terminó golpeando los resultados. Y la presión no termina: la administración anticipa más de US$ 2.000 millones de costos adicionales por combustible durante 2026.

La señal de alerta está en las proyecciones. LATAM volvió a recortar su estimación de EBITDA para 2026, ahora a US$ 3.900-4.050 millones, mientras elevó la de ingresos a US$ 17.600-17.800 millones. O sea, espera vender más, pero ganar menos por cada dólar facturado.

La buena noticia está en la deuda. LATAM redujo su apalancamiento neto ajustado a 1,5 veces el EBITDA y cuenta con US$ 4.446 millones de liquidez, entre caja y líneas disponibles. La empresa, que salió del Chapter 11 en 2022, tiene hoy mayor capacidad financiera para absorber turbulencias. Y eso importa cuando el combustible sigue caro y las tasas de interés presionan el costo de financiamiento.

La otra historia, menos visible, que puede mover la acción. Este martes venció la restricción de venta sobre el 26,42% del capital de LATAM, en manos de Delta (10,57%), Qatar (10,56%) y el grupo Cueto (5,29%). Son acciones emitidas durante la salida del Chapter 11, un paquete valorizado en torno a US$ 3.600 millones.

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– Siguen las sillas musicales en la plana ejecutiva de CMPC. A una semana del anuncio de la salida de Francisco Ruiz-Tagle de la gerencia general de la papelera de los Matte, ahora se supo que Francisco Torrealba también dejó su cargo como gerente de Comunicaciones Corporativas (fue hace unas semanas).

En su reemplazo llega María Eugenia Fernández, hasta ahora editora de La Tercera Domingo. Torrealba había aterrizado en CMPC de la mano de Guillermo Turner, exgerente de Asuntos Corporativos de la compañía y también exdirector de La Tercera.

Y hablando de Turner, también tiene nuevo destino. En diciembre asumirá la dirección ejecutiva del Consejo del Salmón, reemplazando a Loreto Seguel, quien dejará su cargo el 30 de noviembre. Llega al gremio salmonero en medio de rumores de que se viene una nueva ola de consolidación en la industria.

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TE INVITAMOS: CUMBRE INMOBILIARIA Y ACTIVOS ALTERNATIVOS

En El Semanal de El Mostrador estamos en plena temporada de Cumbres y esta vez queremos invitarte a una conversación abierta sobre el nuevo ciclo inmobiliario chileno.

¿Dónde se construirá el valor inmobiliario de los próximos años? Después de un período marcado por tasas elevadas, menor inversión y dificultades de acceso a la vivienda, el mercado comienza a mostrar señales de recuperación.

Sin embargo, el nuevo ciclo será más exigente: el capital buscará proyectos sólidos, mejores ubicaciones, activos flexibles y desarrollos capaces de responder a nuevas formas de vivir y trabajar.

Estaremos con tres protagonistas, con miradas complementarias:

Martín Figueroa, socio de Ameris.

Ariel Magendzo, gerente general de Inmobiliaria Paz.

Fernando Errázuriz, director Capital Markets CBRE.

Fecha: lunes 9 de noviembre, 9:30 a 11:00 a.m. Lugar: Agustinas 720, Salón Copper, Hotel Debaines.

Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.