Codelco revela sobreproducción artificial de 42 mil toneladas de cobre entre 2024 y 2025

Codelco informó este jueves que una auditoría interna permitió identificar un incremento artificial de 42,1 mil toneladas de cobre en los registros de producción correspondientes a 2024 y 2025, en medio de una revisión de los inventarios y balances metalúrgicos de la estatal.

Los antecedentes fueron presentados durante una junta de accionistas de la compañía, realizada con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, calificó los hallazgos como graves y detalló las diferencias detectadas en las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador.

“Estamos frente a hechos graves”, sostuvo Fontaine al abordar los registros de producción que no se ajustaban a los volúmenes efectivamente obtenidos.

La compañía distinguió dos grupos de irregularidades. En el denominado Caso 1, recordó los antecedentes de sobreproducción reportados durante 2025, que incluyeron 20 mil toneladas en Chuquicamata y otros registros en Ministro Hales. Estas diferencias fueron clasificadas técnicamente como “material mal inventariado declarado como producción”.

En el Caso 2, la estatal identificó inicialmente una afectación de 24 mil toneladas en 2024 y 18,1 mil toneladas en 2025. Tras los ajustes derivados de la auditoría, el incremento artificial total para ambos años quedó establecido en 42,1 mil toneladas.

El desglose presentado por la compañía muestra que Salvador registró diferencias de 3,8 mil toneladas en 2024 y 6,7 mil toneladas en 2025. En Ministro Hales se identificaron 4,7 mil toneladas en 2024 y ninguna en 2025.

En Chuquicamata, en tanto, se reportaron 15,5 mil toneladas en 2024 y una corrección de igual magnitud, pero negativa, en 2025. La estatal describió esta situación como “producción reportada antes de producirse”.

Salvo este último caso, las diferencias fueron clasificadas como “producción duplicada (alteración de balance metalúrgico)”.

La revisión también tendrá consecuencias financieras. Según informó Codelco, el Caso 2 implicaría un castigo de inventario de 17 mil toneladas durante 2026, con un impacto estimado de entre US$ 120 millones y US$ 140 millones.

Durante la presentación, Fontaine también expuso el deterioro de algunos indicadores de la empresa. Entre 2022 y 2025, los aportes de Codelco al Estado alcanzaron los US$ 7.039 millones, con una disminución del 43%, mientras que su deuda llegó a US$ 8.734 millones, tras aumentar un 50%.

Asimismo, señaló que entre 2018 y 2025 la estatal invirtió US$ 32 mil millones, principalmente en proyectos estructurales que, según explicó, no han entregado los resultados esperados.

En ese período, la producción de cobre disminuyó desde 1,6 millones de toneladas hasta cerca de 1,2 millones, situación que motivó la implementación de un plan de recuperación.

Frente a las diferencias detectadas en los inventarios, el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, aseguró que la administración está adoptando medidas correctivas para garantizar la confiabilidad de los registros.

“Nuestro objetivo es que cada tonelada pueda comprobarse e informarse”, afirmó.

“Ese es el estándar que nuestra administración está instalando”, cerró, al referirse a los nuevos controles sobre la producción declarada por la estatal.