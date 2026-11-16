Investigación liderada en Chile sobre dermatitis atópica obtiene reconocimiento internacional

Una investigación liderada por la dermatóloga Daniela Carvajal fue seleccionada entre los seis proyectos ganadores a nivel mundial de los Research Grants La Roche-Posay 2026, reconocimiento que entrega un financiamiento de 20 mil euros para estudiar la relación entre la salud oral, la inflamación y el bienestar mental en personas con dermatitis atópica, con foco en su calidad de vida.

Con 30 años de trayectoria, los Research Grants La Roche-Posay respaldan investigaciones clínicas y fundamentales en dermatología desarrolladas por profesionales menores de 40 años. La iniciativa busca impulsar a nuevas generaciones de investigadores y contribuir a ampliar el conocimiento sobre las enfermedades de la piel y sus efectos en la vida de las personas.

Una investigación que conecta la salud oral y la piel

El proyecto se basa en que tanto la dermatitis atópica como las enfermedades inflamatorias de la cavidad oral pueden afectar la calidad de vida de quienes las padecen y generar procesos inflamatorios que van más allá de la zona afectada. En el caso de la dermatitis atópica, la picazón y el dolor pueden alterar el sueño e interferir con las actividades cotidianas, mientras que las patologías orales también pueden repercutir en el bienestar general.

A partir de estos antecedentes, el estudio busca comprender cómo se relacionan la salud oral, la piel y el bienestar mental. Para ello, evaluará la salud bucal, la calidad de vida y el bienestar psicológico de personas con dermatitis atópica, considerando factores como la periodontitis, la bacteria Porphyromonas gingivalis y la inflamación sistémica.

La investigación contempla reclutar en Santiago a personas con dermatitis atópica y a un grupo de comparación integrado por participantes sanos, quienes serán examinados en CIEC. La primera etapa se realizará con población local y, según los resultados y el interés de otros equipos científicos, podría abrir oportunidades para futuras colaboraciones internacionales.

“La dermatitis atópica y las enfermedades inflamatorias de la cavidad oral afectan, por separado, la calidad de vida de los pacientes. Lo que buscamos con este proyecto es reunir esas dimensiones y estudiar cómo interactúan la salud oral, la piel y el bienestar mental. Obtener fondos para investigar en Chile es difícil, por eso este apoyo es muy importante para llevar adelante una idea que se sustenta en años de trabajo de nuestro equipo”, explica Daniela Carvajal, dermatóloga clínica del Hospital Luis Calvo Mackenna y de Clínica Las Condes.

Un equipo multidisciplinario con experiencia en dermatología y odontología

El proyecto está a cargo de un equipo multidisciplinario que reúne experiencia en dermatología y odontología, investigaciones previas sobre dermatitis atópica y otras patologías inmunomediadas, además de publicaciones en revistas científicas internacionales.

Entre sus integrantes se encuentran Javier Fernández, especialista en Dermatología Clínica, Psoriasis, Inmunodermatología y Cirugía dermatológica; Fernando Valenzuela, profesor titular de Dermatología de la Universidad de Chile y de la Universidad de los Andes; y Alejandra Fernández, cirujana dentista y doctora en Ciencias Odontológicas.

Para poder llevar a cabo el estudio e investigación, el equipo dispone de infraestructura del laboratorio en la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello.

“La ciencia está en el corazón de L’Oréal Groupe. Para impulsar la innovación, es fundamental apoyar investigaciones que nos permitan comprender minuciosamente las necesidades de las personas. Que la doctora Carvajal obtenga esta beca nos llena de orgullo y refleja el valor del talento científico en nuestro país. Como División Dermatológica, es nuestra prioridad contribuir e impulsar el desarrollo de la dermatología en Chile”,afirma Nicolás Galinovic, director de la División Dermatológica de L’Oréal Groupe Chile.