Llegó la hora de la verdad: buque chileno ingresa al estrecho de Magallanes para partir a Malvinas

La madrugada de este lunes, el buque carguero Danstar, que conectará Punta Arenas con las islas Malvinas/Falkland, tiene previsto dejar atrás la isla Desolación para ingresar al estrecho y, días más tarde, llegar a los astilleros de Asmar en Magallanes, donde permanecerá tres semanas, previo a iniciar su ruta a Malvinas.

El arribo del barco al estrecho de Magallanes se produce luego de que el canciller Francisco Pérez Mackenna descartara solicitar autorización a Argentina para el zarpe, debido a que rige el derecho de paso inocente, el principio del derecho internacional marítimo que permite que los buques de cualquier Estado naveguen pacíficamente a través del mar.

“Chile cree en el derecho a la libre navegación, esa está garantizada. Los tratados rigen para todos los países, para las partes que lo han firmado, y los decretos tienen que ver, básicamente, con los países que los emiten y no obligan a los otros países (…). Los países no piden permiso”, manifestó el canciller en Radio Bío Bío.

Sus palabras fueron una respuesta a su homólogo argentino Pablo Quirno, quien la semana pasada sostuvo que los barcos que se dirigen a las Malvinas deben pedir autorización y, al referirse al Danstar, planteó esa exigencia para el cruce de aguas que Argentina considera bajo su jurisdicción en una entrevista con el canal argentino A24.

En un comienzo, la embarcación debería haber llegado este viernes 13 de noviembre a la zona, pero debido al mal tiempo y a los fuertes vientos registrados, su tripulación entraría por la boca occidental del estrecho de Magallanes ahora.

Según informó el diario La Prensa Austral de Punta Arenas, la naviera Easter Island, dueña del Danstar, acaba de estrenar sus bodegas en el kilómetro 8 de la Ruta 9 Sur, ya compró los contenedores que llevarán la carga a las islas y está cerrando las últimas ventas de espacios de bodegaje en el barco, cuya capacidad es de 1.200 toneladas.

Pablo Pacheco, gerente general de la naviera Easter Island, propietaria del Danstar –en conversación con ese medio–, mostró un monitoreo en vivo el jueves, cuando la embarcación venía ingresando a la Región de Magallanes por el sector de los canales, en las inmediaciones del Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

La segunda semana de diciembre, dependiendo del mantenimiento, el Danstar podría zarpar rumbo a las islas Malvinas/Falkland con 10 tripulantes.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 fija, en su artículo 10, el límite entre ambos países en el extremo oriental del estrecho, entre Punta Dungeness y el cabo del Espíritu Santo. El mismo artículo establece que Argentina mantendrá el derecho de los buques de todas las banderas a navegar expedita y libremente por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el estrecho. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, invocada por Santiago, reconoce el paso inocente por el mar territorial y dispone que el tránsito debe ser continuo y expedito, con excepciones vinculadas a la navegación ordinaria, la fuerza mayor y otras circunstancias previstas en el texto.

La otra controversia gira en torno a los destinatarios de la carga. La naviera asegura que transportará frutas, verduras, otros alimentos perecibles y materiales de construcción destinados a viviendas y establecimientos educacionales.

El representante de la naviera, Pablo Pacheco, descartó que el servicio abastezca a Sea Lion, el proyecto petrolero que desarrollan la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas al norte de las islas. El diputado republicano Alejandro Riquelme, segun informó el medio Infobae, afirmó que un eventual suministro a las petroleras podría ser lícito si se ajusta a las normas aplicables. Hasta el viernes no se conocía un manifiesto público ni un contrato que identificara a operadores de Sea Lion como destinatarios de la carga.

La discusión por el carguero coincide con la ofensiva judicial de Argentina contra Sea Lion. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar concluyó el miércoles 11, en Hamburgo, las audiencias sobre la solicitud trasandina de medidas provisionales contra el Reino Unido, donde Buenos Aires busca suspender las actividades del proyecto.

El tribunal fijó tentativamente para el sábado 28 de noviembre la lectura de su orden. El expediente tiene como partes a Argentina y el Reino Unido y se refiere a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental.

Si se cumplen los plazos anunciados, el Danstar estará en mantención en Punta Arenas cuando se conozca la orden de Hamburgo. El siguiente hito bilateral llegará con el zarpe hacia las islas Malvinas/Falkland.