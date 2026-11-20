El emprendimiento Terracars, obtuvo el Gran Premio Emerge 20 Años de Anglo American. El negocio, liderado por su fundador Pablo Riquelme, se dedica a la reparación y mantención de automóviles. La distinción se entregó en EtMday 2026, donde también se premió a los ganadores de las cinco categorías del concurso.

El concurso convocó a más 200 emprendedores, pequeños agricultores y pymes de 17 comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso que sido parte de Emerge y mantienen sus negocios en operación. Los veinte finalistas recibieron mentorías, presentaron sus proyectos ante un jurado y contaron con un stand en EtMday para mostrar sus productos y servicios.

“Emprender no es fácil y nadie puede hacerlo solo. En ese camino, el Programa Emerge de Anglo American fue fundamental. Ingresé en 2014, cuando facturaba menos de $1 millón y me ayudó a cambiar la mentalidad, pasar de ser trabajador dependiente a pensar como un emprendedor competitivo. Más allá del financiamiento, lo más valioso fue el acompañamiento y las herramientas que recibí para hacer crecer mi negocio y concretar un sueño que tuve desde mis 12 años”, explicó el fundador de Terracars, Pablo Riquelme.

En la ceremonia, realizada en el parque Bicentenario, fueron reconocidos cinco participantes en cada una de las categorías definidas.

Circular y Sostenible: Pellü, de San Esteban, elabora aceites de oliva extra virgen especiados de forma natural, macerados con especias y sin saborizantes químicos. El negocio, liderado por Matilde Ortúzar, produce con energía solar y riego tecnificado, y recupera los residuos orgánicos de los restaurantes a los que vende para convertirlos en compost para sus olivos.

Trayectoria y Crecimiento: Familia de Tierra, de Nogales, nació como una producción familiar que vendía aceitunas y reservaba parte de su cosecha para elaborar aceite de consumo propio. El negocio, liderado por Carla Carrasco, incorporó maquinaria propia en 2025 y pasó de producir 1.000 a 6.000 litros de aceite de oliva. Hoy, abastece a restaurantes, empresas y clientes particulares.

Impacto Social: Primat Escalada, de Los Andes, abrió un espacio para que niños y jóvenes con distintas capacidades puedan practicar este deporte. El club cuenta con un recinto propio y creó la liga infantil Promesas del Aconcagua, que ofrece a sus participantes la oportunidad de entrenar y competir.

Desarrollo y Empleo Local: Terracars Soluciones Automotrices, de Colina, partió en 2013 en el patio de la casa de la madre de su fundador, Pablo Riquelme. El taller de reparación y mantención de vehículos pasó por distintas etapas de Emerge y, hoy, genera nueve empleos en la comuna y trabaja con proveedores locales.

Innovación: Ecodesarrollo, empresa de Colina especializada en soluciones ambientales para la minería, desarrolló ECO2Mining, una plataforma tecnológica que permite centralizar y gestionar información sobre emisiones para identificar fuentes contaminantes y apoyar su reducción. La compañía cuenta con apoyo de CORFO y ProInnóvate, desarrolla pilotos con Anglo American y Novoandino.

Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, comentó que “hace 20 años pusimos en marcha nuestro Programa Emerge porque veíamos que, en las comunidades vecinas a nuestras operaciones, había personas con buenas ideas que necesitaban apoyo para hacer crecer sus negocios. Hoy, vemos lo que han hecho con esas oportunidades: han creado empleos en sus comunas, han abierto espacios para que más niños practiquen deporte y han encontrado nuevas formas de aprovechar los recursos de su entorno. Esas son las historias que queremos reconocer con este premio”.

Dos décadas acompañando a emprendedores locales

Desde 2006, el Programa Emerge trabaja con micro y pequeños emprendedores, agricultores, cooperativas y pymes de las comunidades vecinas a Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres, con un apoyo que se adapta a la etapa de cada negocio. Para quienes están partiendo, puede consistir en aprender a calcular costos, fijar precios y definir cómo vender sus productos. Para quienes ya tienen un negocio en marcha, puede incluir asesoría para mejorar su gestión financiera, abrir nuevos canales de venta o acceder a financiamiento. El programa combina formación, acompañamiento técnico y acceso a redes de apoyo.

Más de 5.500 emprendedores han participado en Emerge desde su creación y el 73% son mujeres. Según un estudio de impacto del programa, el 69% de las personas encuestadas reportó un aumento en los ingresos de su negocio y el 74% señaló que su calidad de vida mejoró tras participar.

Emerge forma parte de la estrategia de Desarrollo Local Colaborativo de Anglo American, y cuenta con el apoyo de Corporación Simón de Cirene y TechnoServe, y trabaja en alianza con municipios, Centros de Desarrollo de Negocios Sercotec e INDAP para acercar a los emprendedores a servicios de capacitación, asesoría y financiamiento.