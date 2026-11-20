La visita del multimillonario estadounidense Bill Gates a la mina subterránea de Chuquicamata, a comienzos de noviembre, generó cuestionamientos políticos e intensificó el debate sobre el futuro de Codelco y la participación del capital privado en la cuprífera estatal.

El recorrido se habría realizado durante un viaje del cofundador de Microsoft al país, que tendría entre sus destinos a San Pedro de Atacama. Según fuentes cercanas a la compañía citadas por Diario Financiero, Gates llegó a inicios de noviembre en un avión privado y manifestó su interés por conocer la faena minera. La visita se habría desarrollado bajo estricta reserva, a petición del empresario, quien habría solicitado evitar la presencia de la prensa.

Más allá de su trayectoria en el sector tecnológico, Gates mantiene vínculos con la industria minera a través de Breakthrough Energy Ventures, fondo de inversión que participa en KoBold Metals. La compañía estadounidense utiliza inteligencia artificial para explorar minerales como cobre, litio y níquel.

Entre sus principales proyectos figura Mingomba, en Zambia, donde KoBold anunció en abril de 2026 el inicio formal de las obras de construcción de los piques de una futura mina de cobre. La iniciativa contempla una inversión estimada superior a US$2.000 millones y una producción proyectada de aproximadamente 300 mil toneladas anuales del metal.

Aunque no existen pruebas públicas de que Gates negocie una inversión en Codelco, la visita motivó a diputados de oposición a solicitar formalmente antecedentes a la estatal. Entre los puntos que pidieron aclarar están la autorización del recorrido, las personas que participaron, la eventual firma de acuerdos de confidencialidad y si se abordaron inversiones, alianzas o la búsqueda de socios privados.

Hasta ahora, Codelco no ha respondido a la solicitud. Tampoco hubo una respuesta inmediata a los requerimientos de comentarios dirigidos a la firma de capital de riesgo de Gates y a su fundación.

“Nos preocupa resguardar el patrimonio público y conocer en qué condiciones se realizó esta visita. Codelco pertenece a todos los chilenos y chilenas, y corresponde saber quién autorizó el recorrido, quiénes participaron y qué temas se abordaron”, sostuvo la diputada Valentina Cáceres (FA).

Entre los argumentos planteados por sectores oficialistas y afines para respaldar una mayor participación privada figuran los años de caída de la producción, la deuda récord, los retrasos en proyectos y un reciente escándalo relacionado con la sobreestimación de la producción.

Desde el Gobierno también se ha planteado la venta de activos no esenciales y la ampliación de las alianzas con compañías mineras privadas, aunque sus representantes insisten en que Codelco continuará siendo propiedad del Estado. Así lo planteó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien deslizó la posibilidad de modificar la legislación para permitir que las empresas privadas participen en algunos yacimientos de Codelco o colaboren en infraestructuras e instalaciones de procesamiento.