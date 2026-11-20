Un informe del Servicio Médico Legal (SML) concluyó que las osamentas encontradas en el predio de Julia Chuñil, en la Región de Los Ríos, corresponden a material de origen animal y no humano. El peritaje, efectuado el 23 de octubre, contradice los resultados de un análisis anterior de la Universidad Austral, presentado por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

El hallazgo fue dado a conocer a comienzos de abril, cuando Esquivel informó sobre un conjunto de osamentas encontrado en una zona boscosa del terreno, dentro de un saco enterrado que contenía restos de menor tamaño.

El análisis de la Universidad Austral identificó tres piezas óseas y estableció que la falange denominada M1 tenía un “100% de asignación a ADN correspondiente a humano”, mientras que en las muestras M2 y M3 la asignación correspondía a perro o zorro.

Sin embargo, el documento del SML cuestionó la conclusión y señaló que las piezas examinadas presentaban características de origen animal. Respecto de la muestra M1, la revisión del conjunto permitió establecer “que los restos óseos examinados presentaban características correspondientes a material de origen animal, no humano. En particular, el segmento M-1, pese a encontrarse muy incompleto, no presentaba características morfológicas compatibles con un origen humano, considerando además la morfología de la pieza, su peso, densidad y las características de los tejidos óseos cortical y trabecular”.

El peritaje también abordó las condiciones de conservación de las evidencias. Según el informe, el saco que contenía los restos fue desechado por personal policial el 16 de enero de 2026, el mismo día del hallazgo. La situación quedó consignada tras una reunión realizada el 13 de mayo con la fiscal regional Tatiana Esquivel y representantes de Labocar. Para los especialistas, conservar ese elemento era relevante, pues “podrían haber aportado antecedentes de interés, por ejemplo, mediante la identificación de inscripciones, marcas o logotipos que permitieran orientar su procedencia o establecer un eventual rango temporal de fabricación”.

El documento añadió que no existe un registro detallado de las circunstancias en que se manipularon el saco y los restos durante su extracción, ni información completa sobre los funcionarios que participaron en el procedimiento o los elementos de protección personal utilizados.

Esta falta de antecedentes, advirtió el SML, impide evaluar las condiciones de recuperación y el riesgo de contaminación. En ese contexto, sostuvo que la incorporación de material biológico humano durante la manipulación “constituye una posibilidad que no puede descartarse”, aunque precisó que no existen evidencias que permitan confirmar que efectivamente ocurrió.

Fiscalía responde

Ante el informe, la Fiscalía de Los Ríos manifestó su desacuerdo con el oficio enviado por el SML el 23 de octubre, firmado por la doctora María Soledad Arredondo, subdirectora (s) del organismo.

El Ministerio Público sostuvo que las personas que suscribieron el análisis, particularmente la antropóloga, no realizaron un peritaje sobre la pieza M1: a través de un comunicado afirmaron que “su participación consistió en una visita inspectiva a la región, en el contexto del avance de la investigación, oportunidad en que se les solicitó exclusivamente proponer nuevos lugares de rastreo”.

La Fiscalía también precisó que el hueso M1 se encuentra en la Unidad de Genética Forense del SML de Santiago, donde está pendiente la realización de un análisis de ADN nuclear. Además, señaló que esa pieza no formó parte de los antecedentes probatorios que fundamentaron la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la dirigente e imputado por parricidio e inhumación ilegal.

La controversia se conoció durante la revisión de la prisión preventiva de Troncoso en el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Su defensa utilizó el nuevo informe para solicitar una modificación de la medida cautelar, mientras que el Ministerio Público reconoció que en la carpeta investigativa existen dos informes contradictorios: uno que atribuye origen humano a las osamentas y otro que concluye que son de origen animal.

Pese a los argumentos presentados, el tribunal rechazó la solicitud de liberación y resolvió mantener al imputado en prisión preventiva.