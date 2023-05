Plan de Reactivación de Educativa: desarrollo en terreno para enfrentar los desafíos educacionales

El Plan de Reactivación Educativa busca mitigar los efectos que dejo la pandemia y la no presencialidad en la comunidad escolar. En este contexto, se realizó una ciclo de conversaciones con especialistas y expertos en tema, tanto del mundo civil, público y privado. Mónica Luna, representante de la Fundación Belén Educa y Susana Claro de Por un Chile que Lee, conversaron respecto a cómo se ha ido implementando la iniciativa y la importancia del trabajo colaborativo. “Hay una tremenda tarea en conjunto y los colegios no podrán hacerlo por sí solo si no tenemos movilizados a todos los actores posibles”, afirma Mónica Luna. Por su parte, Susana Claro, detalla que “ahora es muchísimos más grande el apoyo que necesitamos y que tenemos que movilizar”.

El Plan de Reactivación Educativa nació con el propósito de superar los efectos que dejo la pandemia en la educación chilena. Para eso, el trabajo colaborativo se transformó en una herramienta esencial para apoyar a las comunidades educativas.

Este año, se establecieron tres ejes de trabajo: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y revinculación y asistencia

En este contexto, conversamos con Mónica Luna, directora de Gestión Pedagógica y representante de Belén Educa y Susana Claro, representante de Por un Chile que Lee sobre cómo se ha ido implementando el plan.

“Si hay un tema sobre del cual toda la sociedad deberíamos estar movilizados es educación y su reactivación. Hoy más que nunca necesitamos los profesores y a los niños dentro de los colegios, necesitamos una comunidad que este movilizadas y familias que tengan clara la importancia de enviar a sus hijos al colegio”, destacó Mónica.

Belén Educa es una fundación sin fines de lucro, que se creo para entregar educación de calidad en sectores vulnerable. Actualmente, estudian 15 mil niños y niñas de 12 colegios de las comunas de Puente Alto, Maipú, La Pintana, San Joaquín, Quilicura, Pudahuel, Santiago y Cerro Navia, además de una escuela en La Unión, en la Región de Los Ríos.

En este contexto, el organismo ha estado trabajando para reforzar los esfuerzos que ha realizado la comunidad educativa para superar las consecuencias de la pandemia.

Importancia de la lectura

Este año, el Plan de Reactivación Educativa ha focalizado su trabajo en crear una estrategia para le rezago lector. Este punto es en le que ha estado enfocado Por un Chile que Lee, iniciativa que busca aportar herramientas para enfrentar las brechas en aprendizaje lector de los estudiantes.

“Hoy más que nunca no podemos dejar solas a las comunidades educativas, a los docentes, los lideres, las familias, etc. Se acaba de lanzar el Plan Nacional de Tutorías del Gobierno, que invita a todos los ciudadanos de chile a unirse a esta causa”, recalca Susana Claro.

“Es muy clave, porque en la lectura llevamos más de 100 años sin realmente cumplir la promesa que toda una generación aprenda a leer de forma oportuna, entonces es muchísimo más grande el apoyo que necesitamos”, concluye.

Cabe destacar, que según se señala en el Programa, “a través de una campaña nacional, se buscará convocar a más de 20.000 tutores para que trabajen de forma focalizada con cerca de 80 mil estudiantes prioritariamente entre 2° a 4° básico con rezago en habilidades de lectura, escritura y comunicación”.

En este sentido, ambos organismos han colaborado para enfrentar la crisis educacional, a través de fortalecer herramientas de manera integral hacia toda la comunidad educativa.