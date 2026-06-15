Bolsa chilena supera los 11 mil puntos y celebra acuerdo entre EEUU e Irán

La bolsa chilena comenzó la semana con números positivos y se sumó al optimismo que predominó en los mercados internacionales luego del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría poner fin a varias semanas de tensión en Medio Oriente.

En sus primeras operaciones de la jornada, el IPSA, principal índice bursátil local, avanzaba 1,01% hasta los 11.033,69 puntos, consolidándose sobre la barrera de los 11 mil puntos.

Entre las acciones con mayores alzas destacaba Latam Airlines, que subía 5,47%. Más atrás aparecían BCI, con un incremento de 2,45%, e Itaú, con 1,99%. También registraban avances relevantes Mallplaza y Cencosud, con ganancias de 1,81% y 1,47%, respectivamente.

El buen desempeño local coincidía con una jornada de fuerte entusiasmo en Wall Street. El Dow Jones avanzaba cerca de 1% y alcanzaba un nuevo máximo histórico sobre los 51.800 puntos. En tanto, el S&P 500 subía 1,48% y el Nasdaq anotaba un salto de 2,31%.

El impulso de los mercados se produjo luego de que Estados Unidos e Irán informaran que alcanzaron un entendimiento tras varias semanas de negociaciones. Pakistán, que actuó como mediador entre ambas partes, señaló que el próximo 19 de junio se firmará un memorando de entendimiento en Suiza para poner fin a las hostilidades, aunque los detalles completos del acuerdo aún no han sido divulgados.

Según adelantó el presidente estadounidense Donald Trump, el pacto contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel realizados el 28 de febrero. También implicaría el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Washington sobre puertos iraníes.

La expectativa de una normalización en una de las rutas energéticas más importantes del mundo tuvo efectos inmediatos en el mercado petrolero. El crudo Brent caía 5,58% hasta los US$82,46 por barril, mientras que el WTI retrocedía más de 5%.

En el mercado estadounidense también destacaban algunos movimientos corporativos. SpaceX registraba un alza de 7,36% tras concretar su histórica salida a bolsa, mientras que AMD avanzaba 8,87% y Qualcomm ganaba 6,45%.

Otros activos reflejaban igualmente la reacción de los inversionistas al nuevo escenario internacional. El oro subía 3,46%, hasta los US$4.385 la onza, mientras la plata aumentaba 4,68%. En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años descendía hasta 4,454%, reflejando una mayor disposición de los mercados hacia activos de riesgo.