¿De Cristóbal Juliá o de Krist Naranjo? ¿De quién es el helicóptero?

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¡Muy buenos días, Aquí Coquimbo!

Otro lunes nos volvemos a encontrar para comenzar una nueva semana en Aquí Coquimbo, con la mirada puesta en los desafíos que marcan el pulso de nuestras 15 comunas. Mientras el frío comienza a consolidarse con bajas temperaturas y heladas matinales que se hacen sentir con fuerza en la costa y los valles, seguimos expectantes ante posibles lluvias que ayuden a aliviar la severa sequía que afecta a la región.

Mientras el Mundial de fútbol lo vemos por televisión, en esta edición te invitamos a revisar una completa radiografía regional sobre la preparación de la red de albergues y asistencia en terreno para personas en situación de calle, la dura respuesta del seremi de Gobierno aciertos cuestionamientos, más algunas historias que impactan el día a día de nuestro territorio.

Gracias por comenzar el lunes informándose con nosotros. ¡Que tengan una excelente semana!

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Mientras los valles transversales y la costa miran al cielo con la esperanza de que este invierno traiga las tan necesitadas precipitaciones para mitigar la sequía, para un grupo importante de habitantes el panorama es de máxima alerta. Las heladas matinales y las bajas temperaturas representan una amenaza directa para la supervivencia de las 800 personas que hoy viven en situación de calle en la Región de Coquimbo. En esta edición, desglosamos en detalle el plan de contingencia de invierno que permitirá ayudar a estas personas.

Tras nuestra edición anterior de Aquí Coquimbo, las aguas políticas del oficialismo regional se agitaron con fuerza. Lejos de eludir la controversia, el vocero del Ejecutivo regional respondió en declaraciones exclusivas a los cuestionamientos, afirmando que “la Región de Coquimbo no está para comentaristas de pasillo” y emplazando a sus detractores a sumarse al trabajo en terreno en lugar de promover debates que calificó como inconducentes. Un nuevo capítulo de tensión política que deja en evidencia que el oficialismo no está dispuesto a ceder espacio frente a las críticas.

Una de las manifestaciones de fe y cultura popular más importantes del Limarí y del Norte Chico será protegida para las futuras generaciones. La Cineteca de la Universidad de Chile anunció que someterá a un riguroso proceso de restauración y digitalización el histórico documental de El Niño Dios de Sotaquí. Esta valiosa pieza audiovisual, que retrata las raíces, los bailes religiosos y la profunda identidad de la tradicional fiesta ovallina, será rescatada del deterioro del tiempo gracias a tecnología de vanguardia.

Finalmente, cerramos con un hito ocurrido el viernes pasado en La Serena. La llegada del anhelado nuevo helicóptero para Carabineros, financiado por el Gobierno Regional. La pomposa actividad, en la que el gobernador Juliá lo anunció a lo Top Gun, hizo reaparecer con todo a la destituida exgobernadora, Krist Naranjo , quien señaló que el helicóptero era gracias a su gestión.

, quien señaló que el helicóptero era gracias a su gestión. Vamos por una edición más de tu newsletter Aquí Coquimbo.

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El invierno que se avecina para las 800 personas en situación de calle en la Región de Coquimbo

Mientras los valles transversales y la costa miran al cielo, esperanzados ante la posibilidad de que este invierno traiga las tan esperadas lluvias para mitigar la sequía que azota a la zona, para un grupo importante de habitantes el panorama es de máxima alerta. El frío implacable y las bajas temperaturas de la temporada representan una amenaza directa para la supervivencia de las 800 personas que hoy viven en situación de calle en la Región de Coquimbo, según los datos oficiales del Registro Social de Hogares.

Para conocer en detalle la preparación y el despliegue técnico en las 15 comunas de la región, Aquí Coquimbo conversó con el seremi de Desarrollo Social y Familia, Gonzalo Cortés Urra, quien analizó el adverso escenario climático y la urgencia de coordinar esfuerzos institucionales.

Al respecto, la autoridad regional destacó el enfoque de la gestión para los meses más complejos del año: “Queremos que tanto el sector público como la sociedad civil en su conjunto, podamos hacernos cargo y dignificar a las personas en situación de calle, principalmente este invierno. Un invierno crudo, un invierno que se avecina con posibles lluvias, con fríos intensos, donde como Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos trabajando para poder dignificar, apoyar y acompañar a las personas en situación de calle”.

Asimismo, Cortés puntualizó la necesidad de activar redes multisectoriales ante esta “catástrofe diaria”. “Por medio del Programa Noche Digna disponemos de albergues y otros dispositivos como la Ruta Médica con el Servicio de Salud Coquimbo o la Ruta Social en convenio con Carabineros. Si bien la vulnerabilidad de las personas en situación de calle se incrementa en el invierno, vivir en esta condición es una catástrofe diaria, por lo cual es nuestro deber, nuestro compromiso, poder involucrar a distintos actores en ámbitos como la salud, el trabajo, entre otros“, expresó el seremi.

La estrategia para el invierno: albergues y atención en terreno

La respuesta estatal para los meses más helados se concentra en el Plan Protege Calle, perteneciente al Programa Noche Digna. Para esta temporada, la planificación gubernamental contempla la habilitación de tres nuevos albergues de emergencia provisorios que se instalarán estratégicamente en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Estos recintos operarán durante 70 días continuos y ofrecerán una capacidad de 20 cupos diarios cada uno, sumando un total de 60 camas críticas para la región.

En paralelo, el trabajo de mitigación se trasladará directamente a los rucos y puntos de pernocta en la vía pública. Por un lado, la Ruta Social, ejecutada en conjunto con Carabineros, desplegará patrullajes de asistencia en La Serena y Ovalle con una meta de 3.200 atenciones de alimentación y abrigo. Por otro lado, la Ruta Médica, bajo la tutela técnica del Servicio de Salud Coquimbo, dispondrá de equipos clínicos móviles para realizar 700 prestaciones de salud en terreno durante el periodo invernal.

Más allá de la contingencia climática, la zona cuenta con una red de continuidad que opera los 365 días bajo ejecución de los municipios locales. Esta infraestructura permanente incluye el Albergue Protege en La Serena con 20 cupos, la Residencia para Personas en Situación de Calle en Ovalle con otras 20 plazas y la Ruta Protege en Coquimbo, dispositivo comunal que proyecta entregar 18.250 atenciones de alimento y resguardo a lo largo de todo el año.

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Vocero responde críticas al gabinete regional: “La Región de Coquimbo no está para comentaristas de pasillo”

El seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, conversó con Aquí Coquimbo y respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al despliegue del gabinete regional y aseguró que el Ejecutivo mantiene una hoja de ruta clara en la zona, con foco en seguridad, sequía, salud, empleo y apoyo directo a las familias.

La autoridad reconoció que todo proceso de instalación implica ajustes, diferencias de ritmo y espacios de coordinación propios de cualquier gobierno. Sin embargo, sostuvo que una cosa es reconocer esa etapa y otra muy distinta es intentar instalar una imagen de parálisis o desorientación.

“Aquí hay un Gobierno que está trabajando con prioridades claras y con una agenda concreta. Por eso llama la atención que algunos quieran instalar una imagen de vacío justo cuando lo que existe es gestión en temas que de verdad le importan a la gente. La Región de Coquimbo no está para comentaristas de pasillo; está para autoridades que se hagan cargo de la sequía, de la seguridad, del empleo y del costo de la vida. Y en eso estamos”, afirmó Cortés.

En esa línea, el vocero regional destacó el trabajo que se está desarrollando en materia de seguridad hídrica, el avance de los operativos del cupón de gas en las tres provincias, el apoyo a la pesca artesanal, las ayudas al transporte menor, el plan oncológico, las acciones frente al robo de cables y el refuerzo de la agenda de seguridad en terreno.

Cortés agregó que el gabinete regional seguirá fortaleciendo su despliegue territorial y su coordinación institucional, siempre dentro de los marcos que corresponden a la función pública y con foco en las prioridades de la región.

“Como Gobierno mantenemos espacios de diálogo y coordinación con distintos actores políticos y sociales, porque gobernar también exige escuchar, ordenar prioridades y empujar soluciones. Lo importante es que esas conversaciones estén orientadas al interés general, no a intereses particulares ni a la lógica de la foto. Los mejores espacios de coordinación son los que ayudan a resolver, no los que se transforman en espectáculo”, sostuvo.

El seremi de Gobierno recordó además que la reciente Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fijó con claridad los ejes que hoy ordenan la acción del Ejecutivo: seguridad, crecimiento, fortalecimiento del Estado y respaldo a las familias. En ese sentido, consideró forzado afirmar que la Región de Coquimbo quedó fuera de las prioridades nacionales.

“La Cuenta Pública no fue una lista de guiños para conformar a cada territorio. Fue una definición política sobre cómo se va a gobernar Chile en esta etapa. Y la Región de Coquimbo está dentro de esa definición, porque aquí están con fuerza los temas del agua, la seguridad, la inversión, el empleo y la salud. Decir otra cosa es mirar a la región desde la pequeñez política y no desde sus urgencias reales”, señaló.

Finalmente, Cortés afirmó que el Gobierno no se va a inmovilizar por el ruido ni por lecturas interesadas. Según dijo, en una región golpeada por la sequía, la inseguridad y la presión sobre el bolsillo de las familias, la tarea de una autoridad no es alimentar el comidillo diario, sino empujar respuestas concretas y ordenar al Estado para llegar donde más se necesita.

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Cineteca de la Universidad de Chile digitalizará histórico documental El Niño Dios de Sotaquí

En un esfuerzo fundamental por salvaguardar la memoria fílmica y las tradiciones del norte de Chile, la Cineteca de la Universidad de Chile asumirá la tarea de digitalizar el emblemático documental El Niño Dios de Sotaquí, obra del destacado realizador ovallino Sergio Olivares.

Este año, el documental cumple 27 años. Realizado en 1999, desde esa fecha ha tenido un recorrido exitoso por festivales nacionales como FIDOCS y otros internacionales como El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. La particularidad de este largometraje documental radica en que fue filmado íntegramente en formato de 16 mm. Y también en que es la única película en ese formato en el entorno de la Región de Coquimbo.

Recordemos que en aquellos años aún no estaba masificado el cine digital y las obras se realizaban en el formato de cine de 16 o 35 mm. El documental de Olivares forma parte del llamado cine chileno posdictadura.

El reestreno de esta pieza en formato digital permitirá a las nuevas generaciones reencontrarse con un valioso registro histórico, antropológico y cinematográfico de la Región de Coquimbo.

El trabajo técnico estará a cargo de un equipo especializado de la Cineteca de la Universidad de Chile, institución líder en la conservación del cine nacional, bajo la dirección de su coordinador, el académico y especialista en restauración audiovisual Luis Horta. El proceso consistirá en la estabilización física del material original, su digitalización en alta resolución y una posterior corrección que optimizará su calidad visual y sonora sin alterar la esencia de la obra original.

“Para la Cineteca de la Universidad de Chile es un deber y un orgullo descentralizar el rescate patrimonial. El trabajo de Sergio Olivares no solo posee un valor cinematográfico incalculable, sino que es el espejo de una comunidad, de su fe y de su historia. Digitalizar El Niño Dios de Sotaquí es devolverle a la Región de Coquimbo una parte fundamental de su identidad“, señaló Luis Horta.

Un hito de la identidad ovallina

Dirigido por Sergio Olivares, El Niño Dios de Sotaquí documenta la masiva festividad religiosa que año tras año congrega a miles de fieles y bailes chinos en la localidad de Sotaquí, comuna de Ovalle. El documental captura no solo la devoción popular, sino también el paisaje social, arqueológico y etnográfico , la atmósfera de una época, convirtiéndose en un documento histórico de valor excepcional para la provincia del Limarí. Una de las premisas de la idea original era develar el mestizaje de la zona. Gabriela Mistral llamó a este proceso como una experiencia de violencia racial.

Por su parte, el realizador Sergio Olivares manifestó su satisfacción por este hito: “Para mí es un sueño cumplido lograr este objetivo, que estaba pendiente en el sentido de que había que ponerse al tono de la época tecnológica que vivimos y también que viene a marcar el desarrollo de la historia del cine regional”.

Una vez concluido el proceso de digitalización, se planificarán exhibiciones gratuitas tanto en la Región de Coquimbo como en Santiago, con el fin de devolver la obra a la comunidad que le dio vida y asegurar su libre acceso para investigadores, estudiantes y el público general.

Un mensaje de la U.Central

Formación especializada busca responder a los nuevos desafíos profesionales de la Región de Coquimbo

La propuesta académica busca responder a las necesidades de actualización permanente que hoy demandan organizaciones públicas y privadas, promoviendo una formación flexible y vinculada con los desafíos reales de cada disciplina.

La rápida transformación tecnológica, los cambios normativos y las nuevas exigencias de los entornos laborales han impulsado una creciente demanda por programas de especialización profesional. En este contexto, la Educación Continua de la Universidad Central de Chile fortaleció su oferta académica 2026 con aproximadamente 15 diplomados y postítulos orientados a profesionales que buscan actualizar conocimientos, desarrollar nuevas competencias y responder a los desafíos actuales de sus respectivas áreas de desempeño.

La oferta busca contemplar programas de diversas áreas como derecho, salud, educación, ciencias sociales, negocios, entre otros con modalidades online y semipresenciales. Si quieres conocer los programas de la U. Central puedes ingresar a: https://educacioncontinua.ucentral.cl/

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¿De Cristóbal Juliá o de Krist Naranjo? ¿De quién es el helicóptero?

Bautizo de Bomberos, la Small Band del Orfeón Nacional amenizando la tarde, adiestramiento canino, la bendición del arzobispo y el aplauso cerrado del público en la explanada del Mall Plaza La Serena. La puesta en escena montada por el Gobierno Regional para inaugurar el nuevo helicóptero multipropósito de Carabineros, una inversión que superó los $ 9.313 millones, tuvo ribetes hollywoodenses.

El actual gobernador regional, Cristóbal Juliá, capitalizó el hito como la máxima corona de su promesa de seguridad: “La seguridad es nuestra prioridad número uno y por eso este hito es tan importante”, declaró frente a los flashes.

Sin embargo, en política, los helicópteros no se fabrican de la noche a la mañana, y las aeronaves de más de $ 9 mil millones suelen arrastrar una densa estela de historia que el protocolo actual del GORE prefirió omitir.

En la ceremonia oficial de puesta en marcha no hubo ni un solo segundo de acápite para recordar el origen de la compra. Una omisión que la destituida exgobernadora regional, Krist Naranjo, se encargó de cobrar inmediatamente a través de sus redes sociales personales: “Hay que hacer memoria de todos los avances que realicé… La compra del helicóptero la iniciamos el 2023 después de tres años de gestiones“, disparó en sus plataformas.

El millonario hito, en rigor, desentierra una trama de presiones, reticencias y negociaciones políticas que marcaron el convulsionado período anterior.

La historia del nuevo “guardián aéreo” de la IV Zona comenzó a tejerse a insistencia del exgeneral de Carabineros, Juan Muñoz, quien planteó la urgencia de reemplazar la obsoleta máquina que databa de 1995. Al interior del Gore, la idea no cuajó de inmediato. De hecho, la administración de Krist Naranjo se mostró inicialmente reticente a comprometer semejante volumen de recursos para una sola aeronave.

El giro político ocurrió en octubre de 2023. Presionada por la crisis de seguridad y la caída en los índices de aprobación, además del lento gasto financiero de su administración, Naranjo eligió el sector de La Antena en La Serena para lanzar, junto a vecinos y dirigentes, el ambicioso plan “Región + Segura”, que prometía una histórica inyección de $ 59 mil millones. Fue en ese marco donde se destrabó políticamente el helicóptero. Posteriormente, el Consejo Regional (Core) de ese entonces dio el visto bueno técnico y aprobó los fondos superiores a los $ 9 mil millones para mandarlo a fabricar al extranjero.

Hoy, con Krist Naranjo destituida y el Gore bajo la conducción de Cristóbal Juliá, la entrega de la aeronave se transformó en la vitrina perfecta para consolidar la impronta de la nueva gestión. Para la actual administración, el helicóptero representa la “certeza” de un trabajo conjunto y eficiente; para la exgobernadora, es la prueba de que le “cumplió” a la comunidad antes de su salida.

La disputa por quién corta la cinta de los proyectos de largo aliento no es nueva en el Norte Chico, pero la espectacularidad del evento en el centro comercial terminó por encender el debate sobre la autoría de la inversión pública. Mientras el nuevo helicóptero ya puede volar en los cielos de las 15 comunas de la región asistiendo rescates y patrullajes, en los pasillos del edificio de calle Prat la pregunta quedó flotando en el aire: ¿de quién es la gestión real del helicóptero?

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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