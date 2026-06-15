Árbitro Cristián Garay rompe sequía de 12 años y representará a Chile en el Mundial 2026

Chile volverá a tener presencia en el arbitraje de una Copa del Mundo masculina. La Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó la designación de Cristián Garay para dirigir uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El juez nacional fue elegido para impartir justicia en el encuentro entre Canadá y Catar, válido por el Grupo B del certamen, compromiso que se disputará el próximo jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver.

La nominación representa un hito en la carrera del árbitro de 36 años, ya que será su debut oficial en una Copa del Mundo adulta organizada por la FIFA.

Garay no estará solo en esta experiencia. El equipo arbitral chileno se completará con los asistentes José Retamal y Michel Rocha, quienes lo acompañarán en el compromiso programado para las 18:00 horas de Chile.

La designación también pone fin a una larga ausencia de árbitros centrales chilenos en la máxima cita del fútbol mundial. El último antecedente se registró en Brasil 2014, cuando Enrique Osses fue considerado por FIFA para dirigir encuentros de la fase grupal.

En aquella edición, Osses estuvo a cargo de la victoria de Costa de Marfil por 2-1 sobre Japón y del triunfo de Costa Rica por 1-0 frente a Italia, ambos disputados en Recife.

La presencia de Garay en el Mundial 2026 se suma a la representación chilena que tradicionalmente busca mantenerse vigente en el arbitraje internacional, en un torneo que reúne a los mejores jueces del planeta y que este año se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.