El 59% de los chilenos afirma que le gusta o ama su trabajo, una de las cifras más bajas en Latam

Según el estudio Enamorados del Trabajo 2025 de Laborum —la app líder de empleo en Latinoamérica—, un 59% de las personas en Chile dice que le gusta o ama su trabajo. Aunque mayoritaria, esta cifra es una de las más bajas de la región, empatando con Argentina y quedando lejos de países como Ecuador (79%), Perú (76%) y Panamá (70%).

El estudio revela que el 46% de los trabajadores chilenos declara que le gusta su trabajo y un 13% dice estar profundamente enamorado de lo que hace. En el otro extremo, un 20% reconoce que no le gusta, un 13% se muestra indiferente y un 8% asegura que lo odia.

Cabe destacar que el estudio, enfocado en cómo las personas valoran su trabajo, consideró la opinión de 3.724 trabajadores de distintos países de la región, entre ellos 674 chilenos.

“En Chile casi 6 de cada 10 personas trabajadoras afirma que le gusta o ama su trabajo, y los dos principales motivos son porque disfrutan mucho de lo que hacen o porque sienten que aportan a la sociedad con sus labores, lo que da cuenta de la satisfacción que tienen los chilenos con sus empleos”, explica Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.

Motivaciones y frustraciones

Entre quienes dicen que les gusta o están enamorados de su trabajo, el 48% asegura que se debe a que realmente disfruta lo que hace. Un 21% valora el impacto de su labor, ya que siente que aporta no solo a la organización, sino también a la sociedad. El 11% destaca el ambiente laboral, mientras que un 9% lo considera su empleo ideal. Por su parte, un 7% afirma que es el trabajo con el que siempre soñó y un 4% está satisfecho con el salario que recibe.

Por otro lado, entre el 28% de personas que declara no disfrutar o incluso odiar su trabajo, las principales razones apuntan al sueldo y al entorno laboral. Un 32% considera que su salario no es suficiente, mientras que un 30% dice no sentirse a gusto con el lugar donde trabaja. Un 14% asegura no disfrutar en absoluto lo que hace, un 13% señala que no es el trabajo que desea, un 7% siente que su labor no aporta ni a la organización ni a la sociedad, y un 3% confiesa que jamás se imaginó trabajando en algo así.

El 68% de chilenos seguiría trabajando tras ganar la lotería

El estudio también reveló que en Chile, incluso si ganaran la lotería u otro premio millonario, el 68% de las personas seguiría trabajando. En contraste, un 32% optaría por dejar definitivamente su empleo.

El 41% de quienes seguirían trabajando tras ganar la lotería lo haría porque realmente disfruta su empleo. Un 33% señala que el problema no es trabajar, sino hacerlo en algo que no les gusta. En tanto, un 15% cree que no es saludable dejar de trabajar por completo, y un 11% asegura que no se imagina una vida sin trabajo.

“El 68% de los talentos en Chile seguiría trabajando aunque se ganaran la lotería o no tuvieran la necesidad económica y el principal motivo para seguir haciéndolo es porque disfrutan trabajar. Es importante destacar que el 28% crearía su propia organización o emprendería un proyecto personal, mientras que el 24% buscaría tener mayor libertad respecto a horarios y el 22% trabajaría con menos presión y disfrutando más de lo que hace”, agrega Tala.

Finalmente, al ser consultados sobre cómo les gustaría trabajar si el dinero no fuera un problema, el 28% de los encuestados afirma que emprendería su propio proyecto. Un 24% optaría por una modalidad con mayor libertad horaria, mientras que el 22% preferiría un ritmo con menos presión y más disfrute. El 17% seguiría trabajando igual que antes, y un 9% dejaría su empleo actual para dedicarse a lo que realmente le apasiona.