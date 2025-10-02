Sellan alianza para fortalecer el acceso a agua potable en zonas rurales de la Región Metropolitana

En un esfuerzo conjunto por reducir las brechas en el acceso a agua potable en el mundo rural, Aguas Andinas y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) firmaron un convenio de colaboración que permitirá mejorar la gestión de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) y avanzar en soluciones concretas para miles de familias de la Región Metropolitana.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de Tiltil y fue encabezada por el alcalde de la comuna, César Mena Retamal. También participaron el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez; el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras; el vicepresidente de AMUR y alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz; además de representantes de ambas instituciones.

El acuerdo contempla asesoría sanitaria integral de equipos técnicos de Aguas Andinas, apoyo en la gestión de los SSR, acompañamiento en la postulación a fondos concursables y la supervisión de contratos de diseño y obras que beneficien directamente a las comunidades rurales.

“Esta firma culmina un proceso clave junto a la Asociación de Municipalidades Rurales de Chile, suscribiendo un convenio que permitirá apoyar a las comunidades rurales en el desafío de disminuir las brechas de acceso al agua potable”, afirmó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas. Y agregó: “En medio de una crisis hídrica que ya supera los 16 años, especialmente dura en el mundo rural, buscamos equiparar el estándar urbano en zonas donde abrir la llave no siempre garantiza el vital recurso”.

Por su parte, Rodrigo Contreras, presidente de AMUR, destacó que “gran parte de nuestras comunas se abastecen a través de APR que enfrentan enormes desafíos para entregar agua segura y continua. Este convenio es fundamental, porque contar con el soporte técnico de Aguas Andinas nos permitirá acortar brechas, garantizar la continuidad del suministro y dar mayor sustentabilidad a los APR”.

La iniciativa se suma a otras impulsadas por la compañía en la zona, como la entrega de agua potable en Montenegro y la recuperación del sendero arqueológico de Tiltil. Con este nuevo acuerdo, Aguas Andinas y AMUR buscan reforzar un trabajo colaborativo que permita avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible en las comunas rurales de la capital.