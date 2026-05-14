Think Tanks de centroizquierda se reúnen por primera vez para ver “hacia dónde van”

Por primera vez, representantes de los principales centros de pensamiento ligados a la centroizquierda chilena compartirán un espacio conjunto para discutir el futuro político del sector y el escenario que enfrenta la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La actividad —titulada “¿Hacia dónde va la centroizquierda?”— reunirá a directores ejecutivos y presidentes de think tanks vinculados al Partido Liberal, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y sectores socialdemócratas, en un encuentro que sus organizadores califican como inédito.

El conversatorio será moderado por la abogada y exdiputada Natalia Castillo y contará con la participación de Nicolás Freire, director ejecutivo de Fábrica Chile; Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad; Juan Eduardo Faúndez, presidente de Fundación Socialdemócrata; Xavier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad; Víctor Barrueto, director ejecutivo de Fundación por la Democracia; y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21.

El encuentro adquiere especial relevancia en medio de la reconfiguración que vive la oposición tras el cambio de ciclo político y el avance del proyecto impulsado por La Moneda, particularmente en materias económicas, tributarias y de reconstrucción nacional.

Además, el espacio buscará abrir una reflexión sobre el estado actual de la centroizquierda, sus dificultades de articulación política y los desafíos estratégicos que enfrenta frente a un oficialismo que ha logrado instalar una agenda de fuerte impacto legislativo y comunicacional.

Desde la organización destacan que se trata de la primera vez que estos centros de estudio se reúnen de manera conjunta para una conversación política de este tipo.

El encuentro también marca un intento de reconstruir puentes entre sectores históricos de la ex Concertación y corrientes socialdemócratas, en un momento donde parte de la oposición ha reconocido públicamente dificultades para coordinar una estrategia común frente al Ejecutivo.

La cita, eso sí, no incluirá participación de centros vinculados al Frente Amplio ni al Partido Comunista, en lo que varios de los asistentes interpretan como una conversación enfocada en el futuro político e ideológico del espacio de centroizquierda tradicional.