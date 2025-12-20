Skincare masculino: la preocupación por tener un rostro sano, cuidado y funcional

El cuidado de la piel masculina dejó de ser un tema marginal. Hoy forma parte de una conversación más amplia sobre bienestar, energía diaria y presencia personal. En Chile, más del 60% de los hombres declara tener piel seca o grasa y, al mismo tiempo, manifiesta interés por rutinas simples, directas y efectivas, según estudios de consultoras nacionales. A esto se suma un aumento sostenido de problemas cutáneos asociados al estilo de vida urbano: resequedad provocada por calefacción y aire acondicionado, poros congestionados por contaminación, y un alza evidente en ojeras y fatiga ocular producto de las extensas jornadas frente a pantallas.

En este escenario desembarca en el país LUMIN, marca internacional de cuidado de la piel masculina, galardonada con el Men’s Health Tech Award 2025 y el Men’s Health Grooming Award 2020, que propone una fórmula clara: tecnología, ciencia coreana y rutinas breves diseñadas para el ritmo real de los hombres.

Skincare masculino: de lo accesorio al bienestar cotidiano

El cambio es estructural. Cada vez más hombres dejan de ver el cuidado facial como un gesto superficial y comienzan a vincularlo directamente con cómo se sienten y cómo se ven en su día a día. Sin embargo, esa apertura viene acompañada de una exigencia concreta: resultados visibles sin pasos innecesarios. Piel grasa, resequedad, poros obstruidos, puntos negros y cansancio ocular figuran entre los problemas más frecuentes detectados por estudios realizados en Chile.

Es justamente en ese punto donde LUMIN encuentra su espacio. Con certificación cruelty-free de PETA, la marca combina ingredientes de origen natural, formulación coreana y soluciones tecnológicas como su máscara LED para el contorno de ojos, que propone sesiones de solo tres minutos diarios como complemento a una rutina facial básica.

La marca llega a Chile de la mano de los emprendedores Natalia Silva y Cristián Avilés, especialistas en skincare y belleza masculina, quienes identificaron un vacío histórico en la categoría.

“Durante años la industria se olvidó del hombre. A todos nos vendían jabón, desodorante y, con suerte, un aftershave… y eso era ‘cuidado personal’. Quisimos traer tecnología, resultados reales y una experiencia premium que no existía en Chile”, señala Cristián Avilés. “El hombre chileno está cambiando su relación con el autocuidado. Ya no se trata de vanidad, sino de bienestar y presencia”.

A su vez, Natalia Silva plantea que “hoy los hombres buscan soluciones reales para problemas cotidianos de la piel, pero rechazan las rutinas complicadas. Queremos que cada hombre encuentre una rutina que lo represente, y que también más mujeres se sientan cómodas regalando tecnología y skincare masculino premium, sin caer en lo básico”.

Tres pasos claros para un rostro sano

La línea cosmética se estructura en torno a un concepto simple y funcional: limpiar, hidratar y defender. Su portafolio en Chile contempla cinco productos pilares, cada uno enfocado en necesidades concretas del rostro masculino:

Limpiador Facial de Carbón y Exfoliante Facial de Carbón Detox , diseñados para controlar el exceso de grasa, eliminar impurezas y liberar poros congestionados.

y , diseñados para controlar el exceso de grasa, eliminar impurezas y liberar poros congestionados. Crema Hidratante Facial , de textura ligera y no grasa, ideal para pieles tirantes o apagadas.

, de textura ligera y no grasa, ideal para pieles tirantes o apagadas. Defensa Contra Ojeras , un sérum específico para combatir sombras, hinchazón y signos de fatiga.

, un sérum específico para combatir sombras, hinchazón y signos de fatiga. Máscara LED iluminadora para ojeras y arrugas, que incorpora tecnología de uso domiciliario como complemento del cuidado diario.

El carbón activado es uno de los ingredientes estrella en la etapa de limpieza, actuando como detoxificante natural que arrastra impurezas sin agredir la barrera cutánea. Esta lógica de limpieza profunda pero respetuosa responde directamente a la herencia coreana de la marca, que privilegia texturas livianas, fórmulas equilibradas y resultados progresivos.

Uno de los diferenciales más potentes es su Máscara LED contra ojeras y arrugas, premiada internacionalmente y con certificación FDA-cleared. El dispositivo incorpora tecnología desarrollada a partir de estudios de la NASA y cuenta con 80 diodos emisores de luz de precisión que proyectan luz ámbar, roja, roja intensa e infrarroja. Cada longitud de onda actúa en distintas capas de la piel para mejorar visiblemente la apariencia de cansancio, hinchazón y ojeras profundas.

Formulación coreana y consumo consciente

A nivel de formulación, LUMIN integra activos como niacinamida, raíz de jengibre y extracto de regaliz en su Defensa Contra Ojeras, apuntando a mejorar la pigmentación y la microcirculación en una de las zonas más delicadas del rostro. Todo bajo un enfoque que prioriza el respeto por la barrera cutánea.

La certificación cruelty-free de PETA refuerza el compromiso ético de la marca, mientras que su modelo directo al consumidor (DTC) permite ofrecer productos premium sin intermediarios, en un formato alineado con la forma en que los hombres prefieren comprar skincare: digital, privado y sin fricción.

Con millones de usuarios en el mundo, la marca llega a Chile confirmando una tendencia que ya no se puede ignorar: el autocuidado masculino como parte del bienestar integral, donde los hombres buscan soluciones claras, respaldadas por ciencia y tecnología, para verse y sentirse mejor cada día.

“El cuidado personal masculino no tiene por qué ser básico ni improvisado. Puede ser premium, efectivo y accesible”, concluye Natalia Silva.