Los niños con cáncer estafados por campañas que recaudaron millones en América Latina y el mundo

Identificar a los niños que aparecían fue difícil. Utilizamos geolocalización, redes sociales y software de reconocimiento facial para encontrar a sus familias, ubicadas en lugares tan distantes como Colombia y Filipinas.

Si bien era difícil saber con certeza si los totales de efectivo de los sitios web de la campaña eran genuinos, donamos pequeñas cantidades a dos de ellos y vimos que los totales aumentaron en esas mismas cantidades.

También hablamos con una persona que afirma haber donado US$180 a la campaña de Alexandra y que luego recibió una avalancha de solicitudes de más dinero, todas escritas como si las hubieran enviado Alexandra y su padre.

En Filipinas, Aljin Tabasa nos contó que su hijo Khalil enfermó justo después de cumplir 7 años.

“Cuando supimos que era cáncer, sentí que todo mi mundo se derrumbaba”, dice.

Aljin comenta que el tratamiento en su hospital local en la ciudad de Cebú fue lento y que había enviado mensajes a todas las personas que se le ocurrieron para pedir ayuda.

Alguien la puso en contacto con un empresario local llamado Rhoie Yncierto, quien le pidió un video de Khalil. La madre cree ahora que se trataba básicamente de una audición.

En diciembre de 2022 llegó otro hombre de Canadá, presentándose como Erez. Le pagó la tarifa de filmación por adelantado, cuenta, prometiéndole US$1.500 adicionales al mes si el video generaba muchas donaciones.

Erez dirigió la filmación de Khalil en un hospital local, pidiendo repeticiones de tomas una y otra vez. El rodaje duró 12 horas, dice Aljin.

“No tuvo éxito”

Meses después la familia aún no se había enterado del éxito del video, según afirma. Aljin le envió un mensaje a Erez, quien le dijo que el video “no tuvo éxito”.

“Por lo que entendí, el video simplemente no generó ingresos”, afirma.

Le dijimos a Aljin que la campaña aparentemente había recaudado US$27.000 hasta noviembre de 2024 y que seguía en línea.

“Si hubiera sabido el dinero que habíamos recaudado, no puedo evitar pensar que tal vez Khalil todavía estaría aquí”, dice Aljin. “No entiendo cómo pudieron hacernos esto”.

Cuando se le preguntó sobre su papel en la filmación, Rhoie Yncierto negó haberles dicho a las familias que afeitaran la cabeza a sus hijos para filmar y afirmó que no había recibido ningún pago por reclutar familias.

Yncierto afirmó que no tenía “ningún control” sobre lo que sucedía con los fondos y que no tuvo contacto con las familias después del día de la filmación. Cuando le dijimos que las familias no habían recibido ninguna de las donaciones de las campañas respondió que estaba “desconcertado” y “muy apenado por las familias”.

Nadie llamado Erez aparece en los documentos de registro de Chance Letikva. Sin embargo, dos de las campañas que investigamos también habían sido promovidas por otra organización llamada Walls of Hope (Muros de esperanza), registrada en Israel y Canadá. Los documentos indican que el director en Canadá es Erez Hadari.

Fotos de Hadari en línea lo muestran en eventos religiosos judíos en Filipinas, Nueva York y Miami. Cuando le mostramos esas fotos a Aljin, ella dijo que era la misma persona que había conocido.

Le preguntamos a Hadari sobre su participación en una campaña en Filipinas. No respondió.

Visitamos a otras familias cuyas campañas fueron organizadas por Hadari o vinculadas a él: una en una comunidad indígena en Colombia y otra en Ucrania.

Al igual que en el caso de Khalil, intermediarios locales se pusieron en contacto para ofrecer ayuda. Los niños fueron filmados y obligados a llorar o fingir lágrimas por una tarifa simbólica, pero nunca recibieron más dinero.

En Sucre, en el noroeste de Colombia, Sergio Care dice que inicialmente rechazó esta ayuda. Una mujer llamada Isabel se le acercó, comenta, y le ofreció ayuda financiera después de que a su hija de 8 años, Ana, le diagnosticaran un tumor cerebral maligno.

Isabel fue a buscarlo al hospital donde atendían a la niña, cuenta, acompañada de un hombre que dijo trabajar para una ONG internacional.

La descripción que Sergio dio del hombre coincidía con la de Erez Hadari; luego lo reconoció en una foto que le mostramos.