Pilar Matte Capdevila une a Fundación Alegría con Boston Children’s Hospital por niños chilenos

Pilar Matte Capdevila, presidenta de Fundación Alegría, encabezó la firma de un acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital, institución afiliada a Harvard Medical School y reconocida internacionalmente por su liderazgo en atención clínica, investigación y formación médica pediátrica. La firma de este convenio marca un hito en materia de cooperación internacional aplicada a la salud infantil, al vincular a profesionales chilenos con una de las instituciones más influyentes del mundo en el desarrollo de la pediatría de alta complejidad.

La alianza permitirá impulsar el Programa Conecta Alegría, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades en salud infantil en Chile mediante cooperación internacional de excelencia. El programa nace con el propósito de generar oportunidades concretas de perfeccionamiento para especialistas chilenos, promoviendo al mismo tiempo el intercambio de conocimiento, la transferencia de buenas prácticas y la construcción de redes de colaboración entre Chile y Estados Unidos.

En un escenario donde la pediatría enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde la atención de enfermedades poco frecuentes hasta la necesidad de avanzar en subespecialidades altamente técnicas, este tipo de iniciativas adquiere especial relevancia. La colaboración impulsada por Fundación Alegría busca responder a esa necesidad, acercando a profesionales chilenos a experiencias formativas de nivel internacional que puedan traducirse en mejores herramientas para la atención clínica, la investigación y la docencia.

La firma de este acuerdo expresa además una convicción de fondo: fortalecer la salud infantil requiere invertir no solo en infraestructura o equipamiento, sino también en las personas que diariamente sostienen la atención de niños y niñas en el país. Formar mejor a los especialistas de hoy significa preparar mejor al sistema de salud para enfrentar las necesidades del presente y del futuro, especialmente en áreas donde la complejidad clínica exige mayor experiencia, actualización permanente y trabajo interdisciplinario.

Formación de excelencia en pediatría, según Pilar Matte Capdevila

Según explicó Pilar Matte, el programa permitirá que profesionales chilenos participen en programas de observership y fellowship en Estados Unidos, fortaleciendo sus competencias clínicas, académicas y de investigación bajo los más altos estándares internacionales. Estas experiencias de formación permitirán a los beneficiarios integrarse temporalmente a entornos médicos de excelencia, observar modelos avanzados de atención pediátrica y conocer de primera fuente metodologías que hoy son referencia en el ámbito internacional.

La experiencia en un centro como Boston Children’s Hospital no solo representa una oportunidad de perfeccionamiento individual, sino también una instancia de aprendizaje con potencial multiplicador. Los profesionales que participen podrán regresar a Chile con nuevos conocimientos, mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas, y una mirada más amplia sobre los desafíos de la medicina infantil contemporánea. Ese aprendizaje podrá luego proyectarse hacia sus equipos, instituciones y comunidades médicas, ampliando el impacto de la iniciativa mucho más allá de cada experiencia personal.

El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el abordaje de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde el fortalecimiento del capital humano resulta clave para reducir brechas y mejorar el acceso a atención especializada. En este tipo de patologías, la formación avanzada puede marcar una diferencia decisiva, tanto en la oportunidad de los diagnósticos como en la calidad de los tratamientos y la coordinación entre equipos multidisciplinarios.

La relevancia de esta orientación se entiende especialmente en un contexto como el chileno, donde todavía persisten desafíos en materia de acceso a atención pediátrica altamente especializada. La posibilidad de que profesionales de nuestro país se formen en uno de los principales referentes mundiales en salud infantil abre una oportunidad concreta para robustecer capacidades locales. Además, el programa promueve una comprensión integral de la formación médica: junto con reforzar conocimientos clínicos, apunta también a fortalecer competencias académicas y de investigación, elementos esenciales para una pediatría moderna.

Pilar Matte Capdevila gestiona visitas académicas de especialistas internacionales a Chile

Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de especialistas del hospital a Chile, promoviendo un modelo bidireccional de aprendizaje, transferencia de conocimiento y desarrollo de redes internacionales de colaboración. Este componente constituye uno de los aspectos más valiosos del programa, porque permite que la colaboración no se agote en la formación de profesionales chilenos en el extranjero, sino que también genere espacios de intercambio en territorio nacional.

La visita de especialistas internacionales a Chile permitirá abrir nuevas instancias de conversación académica, análisis clínico e intercambio de experiencias entre equipos de salud. A través de encuentros y actividades de formación, será posible compartir conocimientos y explorar cómo adaptar buenas prácticas a la realidad del sistema sanitario chileno. La construcción de redes internacionales es, además, un componente clave para el desarrollo de una medicina pediátrica más conectada con los avances globales. Establecer vínculos duraderos entre instituciones, especialistas y equipos de trabajo abre posibilidades de colaboración futura y contribuye a consolidar una comunidad profesional más preparada para enfrentar desafíos complejos en salud infantil.

“Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país.”

Así lo expresó Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría, resumiendo el sentido de una iniciativa que apoya directamente a quienes cuidan a los niños y niñas de Chile, entregándoles herramientas que puedan traducirse en mejores resultados clínicos y mayor desarrollo profesional.

Pilar Matte Capdevila apunta a un impacto sostenible en la salud infantil chilena

Por su parte, Pilar Matte Capdevila destacó que este acuerdo busca generar un impacto sostenible en el tiempo mediante formación de excelencia y transferencia de conocimiento hacia el sistema de salud chileno. Esa visión pone el acento en uno de los principios centrales del programa: que el aprendizaje adquirido no quede circunscrito a una experiencia individual, sino que regrese al país y se convierta en una herramienta concreta de fortalecimiento institucional.

Cuando un profesional se perfecciona en un centro de alta especialización y luego comparte ese conocimiento con sus equipos, su hospital o su comunidad médica, el efecto de esa formación se amplía y adquiere una dimensión colectiva. La sostenibilidad del acuerdo está dada precisamente por esa capacidad de multiplicar el impacto. Cada profesional formado puede transformarse en un agente de cambio dentro de su entorno laboral, promoviendo nuevas prácticas, compartiendo conocimientos y contribuyendo a elevar estándares de atención.

El proceso de postulación se abrirá en marzo de 2026 y estará dirigido a profesionales que trabajen en salud infantil. La convocatoria buscará identificar perfiles con experiencia, vocación de servicio y capacidad de transferencia, de modo que la experiencia internacional pueda traducirse en beneficios concretos para el sistema de salud chileno.

Con esta alianza, Fundación Alegría reafirma su compromiso con una salud infantil más robusta, más conectada con el mundo y mejor preparada para responder a los desafíos del presente y del futuro. Liderado por Pilar Matte Capdevila, este acuerdo con Boston Children’s Hospital proyecta una hoja de ruta basada en excelencia médica, colaboración internacional y fortalecimiento del capital humano, con un objetivo central: contribuir al bienestar de los niños y niñas de Chile a través de una atención pediátrica cada vez más especializada, más humana y mejor preparada.