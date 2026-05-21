Subprefecto de la PDI fue acusado de agredir sexualmente a compañera al interior de cuartel

Un subprefecto que se desempeña como jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Talca fue acusado en las últimas horas de haber agredido sexualmente a una asistente administrativa de la misma unidad, al interior del Cuartel Bicentenario de la policía civil, en calle 3 Oriente, donde funciona la jefatura regional de la misma institución.

De acuerdo con las informaciones emitidas por medios locales, los hechos sucedieron durante la madrugada, tras lo cual la víctima llegó hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional, donde solicitó atención médica y denunció el hecho a Carabineros.

VLN Radio informó que tras ello el caso comenzó a ser indagado por el Departamento V de la policía civil (asuntos internos) y que mientras la PDI de Talca “ha guardado silencio respecto de los detalles”, la fiscalía tampoco quiso entregar antecedentes, argumentando que ello significaría una revictimización para la mujer agredida.

Según Radio FM+, la policía civil suspendió al subprefecto y comenzó una indagatoria interna, aunque en la arista penal fuentes vinculadas a la policía civil indicaron que es muy probable que el oficial sea aprehendido próximamente y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talca.