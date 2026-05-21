Matthei le pega al Gobierno: “Alguien pensó que un fiscal tenía capacidades para Seguridad”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó duras críticas a la gestión del Gobierno en materia de seguridad y apuntó directamente al paso de Trinidad Steinert por el Ministerio de Seguridad Pública.

En una entrevista concedida a Las Últimas Noticias, la exalcaldesa de Providencia cuestionó la decisión de haber puesto a una exfiscal al frente de la cartera y sostuvo que el cargo requiere capacidades distintas a las de la persecución penal.

“No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad”, afirmó.

Matthei agregó que “la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la Fiscalía. El Ministerio de Seguridad tiene otras responsabilidades”.

La exabanderada presidencial sostuvo además que siempre defendió que dicha cartera debía ser encabezada por un perfil técnico ligado a la gestión y coordinación de sistemas. “Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”, señaló.

Según explicó, el principal desafío en seguridad pasa por integrar plataformas, inteligencia y mecanismos de vigilancia actualmente dispersos entre distintas instituciones. “Son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos”, sostuvo.

Matthei también abordó la demora del Ejecutivo en presentar un plan formal de seguridad, polémica que terminó golpeando políticamente al Gobierno y derivó en la salida de Steinert.

En esa línea, aseguró que tras quedar fuera de la carrera presidencial, parte de su equipo intentó colaborar con La Moneda. “Antes de la segunda vuelta presidencial y tras salir de la contienda, el encargado de nuestro programa de seguridad se puso a disposición del equipo del actual Presidente para compartir nuestras ideas”, relató.

Sin embargo, afirmó que desde el Ejecutivo nunca existió interés en revisar el documento. “Nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo”, aseguró.

Pese a ello, sostuvo que la propuesta sigue disponible y manifestó disposición a colaborar si el Gobierno así lo requiere.