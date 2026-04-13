Municipios ante el envejecimiento: impulsan agenda de gobernanza local para personas mayores

Según datos preliminares del Censo 2024, la proporción de personas de 65 años y más, se ha más que duplicado en las últimas tres décadas. La proyección en los próximos veinte años es que uno de cada tres habitantes del país tendrá 60 años o más.

El próximo viernes 17 de abril, Flacso Chile será sede del seminario “Municipios ante el desafío del envejecimiento: gobernanza local y políticas para personas mayores”, un espacio que reunirá a autoridades locales, representantes del Gobierno, academia y la sociedad civil, para abordar uno de los principales desafíos demográficos del país: el envejecimiento de la población.

La actividad busca relevar el rol estratégico de los municipios en la implementación de políticas publicas orientadas a personas mayores, promoviendo una mirada territorial que articule esfuerzos entre nivel local, el Estado y actores privados.

El seminario contará con la apertura del director de Flacso Chile, Fabricio Franco, junto al alcalde de La Reina y presidente de Amuch, José Manuel Palacios. Entre los principales hitos de la jornada destaca la conferencia magistral de Paula Forttes, directora del Área de Envejecimiento y Cuidados de Flacso Chile, quien abordará las claves para una gestión municipal con enfoque en cuidados y Estado social territorial.

Asimismo, se desarrollará un panel intersectorial que reunirá a autoridades locales y del nivel central, con la participación de los alcaldes, Baldomero Santos, de Teodoro Schmith, y Jonny Yáñez de Cerrillos; Octavio Vergara, director de Sello Mayor, y Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El espacio estará orientado a compartir experiencia y avanzar en mecanismos de colaboración para enfrentar el envejecimiento desde los territorios.

Uno de los momentos centrales será el lanzamiento del Concurso de Buenas Prácticas Municipales para Personas Mayores, iniciativa que busca identificar, sistematizar y difundir experiencias locales con potencia de replicabilidad, fortaleciendo el aprendizaje entre municipios.

El seminario responde a la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza más integrados, capaces de responder de manera coordinada y sostenible a los desafíos que plantea el envejecimiento en Chile. En este contexto, la articulación público-privada, y la cooperación entre gobiernos locales aparecen como elementos clave para el desarrollo de políticas de cuidado pertinentes y con impacto territorial.

La actividad se realizará desde las 09:30 horas, en las dependencias de Flacso Chile, en Vitacura, y está dirigida a alcaldes y alcaldesas, equipos municipales, académicos y actores vinculados al diseño e implementación de políticas publicas en materia de envejecimiento y cuidados.