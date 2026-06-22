Colegio de Abogados expulsa a Luis Hermosilla por Caso Audio: apeló a Corte de Apelaciones

El Colegio de Abogados resolvió expulsar a Luis Hermosilla tras una investigación ética abierta a raíz de hechos vinculados al Caso Audio. La decisión fue adoptada por unanimidad el pasado 4 de junio por el tribunal ético del gremio.

De acuerdo con un comunicado del organismo presidido por Ramiro Mendoza, las investigaciones disciplinarias fueron iniciadas de oficio el 10 de abril del 2024 y el 27 de enero del 2025, por instrucción del presidente de la época, a partir de hechos “públicos y notorios” que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional.

El gremio señaló que, “en mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas”, el tribunal ético dictó sentencia y resolvió sancionar al abogado con la expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de sus estatutos.

La medida, sin embargo, fue impugnada por Hermosilla. El 17 de junio, el abogado presentó un recurso de apelación contra la sentencia, por lo que el caso deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La sanción se mantuvo bajo reserva y recién fue conocida al interior del consejo del gremio hace algunos días. Algunos consejeros pidieron comunicar la decisión, pero el Colegio esperó a que el afectado ejerciera la posibilidad de llevar el asunto a sede jurisdiccional.

En su comunicado, el Colegio de Abogados reafirmó su compromiso con la observancia de los principios éticos de la profesión, el funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, la fe pública y la dignidad de la abogacía.

Revisa el comunicado del Colegio de Abogados de Chile.

COMUNICADO-CASO-AUDIO-JUNIO-2026..pdf