Gabriel Gaspar y triunfo de la ultraderecha en Colombia: “Fue un voto en contra de Cepeda”

El triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia sigue generando análisis sobre las razones que explican su estrecha victoria frente al oficialista Iván Cepeda.

Para el cientista político y exsubsecretario de Defensa Gabriel Gaspar, el resultado refleja una sociedad profundamente polarizada y no puede entenderse únicamente desde una lógica ideológica entre izquierda y derecha.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Gaspar sostuvo que la estrechez de los resultados evidencia divisiones profundas en la sociedad colombiana. “Lo primero es decir que efectivamente la diferencia en la primera vuelta fue arriba de seiscientos mil votos y hoy día bajó. Esto nos habla de una sociedad muy polarizada”, señaló.

A juicio del analista, las explicaciones tradicionales no bastan para comprender el fenómeno. “El tema no puede ser resuelto con una respuesta puramente ideológica. Hay un conjunto de situaciones muy peculiares en cada país que permiten explicar por qué al final el ciudadano se queda con opciones muy polares”, indicó.

Gaspar planteó que uno de los factores relevantes fue el efecto político generado por el gobierno de Gustavo Petro, cuya figura terminó movilizando a sectores opositores que lograron alinearse detrás de una sola candidatura.

“Lo nuevo quizás es la existencia del gobierno de Gustavo Petro, que a diferencia de lo que se pensó fue creciendo en su apoyo al final de su mandato. Y por tanto, algunos podrían interpretar que la persistencia de Petro y su estilo es lo que nuclea una fórmula que va a la derecha de Uribe”, afirmó.

En esa línea, destacó que una de las claves de la elección fue la capacidad de articulación de los sectores conservadores. “Se nucleó toda, toda, toda la derecha, que estaba muy dividida”, sostuvo.

El exsubsecretario agregó que el respaldo obtenido por De la Espriella no necesariamente implica una adhesión completa a sus planteamientos políticos. “En el caso colombiano, lo que tenemos es una emergencia de un temor a que lo que se viene a lo mejor es más complicado. Entonces fue un voto en contra de Cepeda, más que un voto convencido en todas sus facetas de las bondades de De la Espriella”, señaló.

Según Gaspar, esa característica convierte al apoyo electoral recibido por el presidente electo en un respaldo frágil. “Ese voto prestado, llamémoslo así, es profundamente infiel, porque a la primera oportunidad en que el presidente electo le falla, empieza y se pasa rápidamente a la oposición”, advirtió.