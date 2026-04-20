Digitalización de redes eléctricas busca fortalecer la resiliencia ante el invierno

Con la llegada del invierno en Chile —una temporada marcada por lluvias intensas, vientos y, en algunos casos, nevadas— la continuidad del suministro eléctrico se vuelve un desafío crítico. Las condiciones climáticas no solo aumentan la probabilidad de fallas en la red, sino que también exigen una mayor capacidad de respuesta por parte de las compañías distribuidoras, especialmente en zonas urbanas densas donde un corte puede afectar a miles de personas. En este contexto, anticiparse no es solo una medida técnica, sino una necesidad operativa y social.

En esa línea, Enel Distribución activó su Plan Invierno 2026, con un conjunto de medidas preventivas orientadas a asegurar la continuidad del suministro eléctrico frente a eventos climáticos durante los meses más fríos y lluviosos del año.

Avances en digitalización y automatización

Instalación de 350 nuevos equipos de telecontrol, que se suman a los más de 3.600 ya operativos. Estos dispositivos permiten maniobrar la red de forma remota, aislar fallas e identificar zonas afectadas, restableciendo el suministro eléctrico sin necesidad de desplazar de inmediato brigadas a terreno.

Incorporación de sensores inteligentes en transformadores de distribución, capaces de monitorear su estado en tiempo real.

Habilitación de 12 nuevos alimentadores: líneas de media tensión, tanto aéreas como subterráneas, que transportan la electricidad desde las subestaciones principales hasta los transformadores que distribuyen la energía a los hogares y comercios.

Inspecciones con drones y tecnología LiDAR —un sistema láser que permite generar reconstrucciones tridimensionales de la infraestructura— se realizaron en más de 1.300 kilómetros de redes. Gracias a esta herramienta es posible identificar con gran precisión eventuales fallas y puntos críticos, como presencia de vegetación cercana o componentes en mal estado.

Refuerzo operacional en terreno

Más de 350 cuadrillas trabajando en terreno, junto con el fortalecimiento de las actividades programadas y la capacitación de personal contratista para integrarse rápidamente a planes de emergencia.

Programación de más de 60 mil podas durante los meses de invierno, realizadas en coordinación con los municipios.

En marzo de 2026, Enel Chile y Senapred firmaron un convenio de colaboración público-privado con el objetivo de fortalecer la coordinación en la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias que afecten el suministro eléctrico.

Atención a clientes y priorización de pacientes electrodependientes

Enel Distribución refuerza sus canales de atención e información de cara al invierno: sitio web, aplicación móvil, mapa en línea de cortes, mensajería de texto, redes sociales y atención automatizada.

Para los pacientes electrodependientes inscritos en su registro, que requieren equipamiento médico que funciona con electricidad, la compañía mantiene atención telefónica prioritaria y personalizada. Además, continúa con la entrega de equipos de respaldo, como grupos electrógenos o baterías, y ejecuta un plan de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento. Para acceder a esta nómina, la empresa invita a familiares y tutores a registrarse a través del sitio web o en oficinas comerciales, presentando la solicitud y documentación correspondiente.