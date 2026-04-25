La actividad física para fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad

En el marco de los planes de acción, en orden a profundizar la vinculación de la casa de estudios con la sociedad, contemplados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, desde el año 2025 la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- a través de su Dirección de Deportes y Actividad Física- ha abierto sus puertas a la comunidad, ofreciendo una variada programación de talleres que buscan fomentar la vida activa.

Aprovechando sus amplios espacios e infraestructura, gran parte de los cursos se imparten en el nuevo Campo Deportivo de Curauma, donde las personas pueden acceder a clases de pilates, aerobox, musculación, entrenamiento funcional y, recientemente, running, disciplina que fue incorporada para incentivar la participación de la comunidad en la Corrida Centenario PUCV. Del mismo modo, en la Casa Central se ofrecen talleres de pilates, yoga, baile entretenido y musculación.

Las actividades, que se realizan cada sábado entre las 9:30 y 13:00 horas, son dirigidas por un equipo de comprometidos profesionales, entre los que destacan estudiantes de Pedagogía en Educación Física y Kinesiología, reforzando así el sello formativo y de vinculación que promueve el Modelo Educativo de la PUCV.

Gernot Hecht, director de Deportes y Actividad Física de la Universidad, comentó que estas iniciativas surgieron desde un diagnóstico muy claro sobre los altos niveles de sedentarismo y obesidad en la población. “A partir de esa realidad decidimos extrapolar la cultura de actividad física y movimiento que fomentamos en nuestra comunidad universitaria, hacia las vecinas y vecinos de la región de Valparaíso”, señaló.

Durante los primeros meses de este año, más de 1200 personas han participado en las actividades, cifra que se suma a las más de 3.000 registradas en 2025. Según el directivo, la recepción de la comunidad a estas instancias ha sido muy positiva y “no me refiero exclusivamente a la cantidad de participantes, sino que al impacto que hemos visto en sus vidas. Hemos sido testigos de familias que acuden juntas a los talleres y que lo hacen felices, porque descubren un espacio de encuentro a través del deporte. Por otra parte, muchas personas no cuentan con tiempo entre lunes y viernes para desarrollar actividad física y con nuestros talleres les ofrecemos esa posibilidad”.

Hecht también subrayó el carácter inclusivo de estas instancias, afirmando que “nos enorgullece ver en nuestros talleres a niños y niñas con sus padres, a estudiantes de la Universidad y a personas mayores que han encontrado en nuestra institución un lugar en el que pueden mantenerse activos y compartir con otros”.

Por otra parte, en virtud del permanente compromiso de la PUCV con el territorio, el director aseguró que “seguiremos impulsando clínicas deportivas y actividades con colegios e instituciones educativas de la región de Valparaíso, con el propósito de contribuir a una cultura de más movimiento y consciencia sobre la relevancia de la actividad física”.