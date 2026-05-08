Día de la Madre 2026: el auge del autocuidado, la tecnología y las experiencias redefine los regalos

Hace algunos años, el Día de la Madre estaba dominado por flores, chocolates y perfumes. Hoy, en cambio, las conversaciones digitales muestran una transformación mucho más profunda en la forma de celebrar. Las madres contemporáneas ya no aparecen asociadas únicamente al sacrificio o al rol doméstico: las redes sociales hablan de bienestar emocional, tiempo personal, salud mental, organización, productividad y autocuidado.

En ese contexto, el regalo perfecto dejó de ser solo un objeto y pasó a convertirse en una experiencia significativa.

Según un análisis de más de 16 mil publicaciones en Instagram, Facebook, X, Threads y Reddit realizado por Buzzmonitor, las categorías más mencionadas para este Día de la Madre 2026 en Chile son productos de cuidado personal (15%), tecnología (13%), moda y accesorios (12%) y experiencias gastronómicas (11%).

Las flores siguen presentes, pero ya no lideran la conversación digital como ocurría hace algunos años.

“La conversación en redes muestra que las personas buscan generar experiencias emocionales y tiempo de calidad más que comprar un regalo tradicional”, explica Daniel Topete.

El fenómeno también se refleja en el comercio. La Cámara de Comercio de Santiago estima que los hogares destinarán cerca de $20 mil promedio en regalos para esta fecha, dentro de una semana donde el gasto familiar total alcanzará los $285 mil.

El eCommerce, además, se consolida como uno de los grandes protagonistas. Según la CCS, el Día de la Madre ya es la segunda fecha más importante para el comercio electrónico chileno después del CyberMonday, impulsado por consumidores que priorizan rapidez, despacho inmediato y compras desde el celular.

La mamá wellness: regalar pausa, autocuidado y bienestar

Una de las grandes tendencias este año es el auge del bienestar como regalo. En redes sociales crecen las conversaciones sobre skincare, spas, masajes, relajación y rutinas de autocuidado, especialmente entre hijos que buscan obsequios más personales y emocionales.

La cosmética coreana sigue liderando esta tendencia gracias a rutinas simples y productos enfocados en hidratación, luminosidad y firmeza. Nooki, por ejemplo, impulsa sets reafirmantes con colágeno, vitamina C y fórmulas veganas que entienden el skincare no solo como estética, sino también como bienestar cotidiano.

Por su parte, LUSH Chile lanzó una colección especial botánica para el Día de la Madre inspirada en rituales de relajación y cuidado corporal. Exfoliantes aromáticos, bombas de baño, geles de ducha y cajas de regalo artesanales aparecen entre los productos más compartidos en redes sociales.

El wellness también se expande hacia experiencias más completas. Gift cards para spa, sesiones de masajes, limpiezas faciales y tratamientos corporales aparecen entre las búsquedas más frecuentes para este fin de semana.

Las búsquedas ligadas a espiritualidad, energía y bienestar emocional también aumentan este año. Kits de aromaterapia, cuarzos, inciensos y rituales de relajación aparecen entre las opciones favoritas para madres interesadas en el equilibrio emocional y la conexión sensorial.

Rincón Himalaya, por ejemplo, impulsa kits inspirados en limpieza energética, protección y aromaterapia, mezclando velas, cuarzos, inciensos y accesorios rituales.

La mamá digital: tecnología que simplifica la vida

La tecnología dejó de ser un regalo exclusivamente masculino o juvenil. Hoy aparece como una de las categorías favoritas para celebrar a mamá porque combina conectividad, organización y comodidad.

Las madres actuales utilizan tecnología para trabajar, coordinar rutinas familiares, ejercitarse, entretenerse y optimizar el tiempo. Por eso, los regalos tecnológicos más valorados este año son aquellos que ayudan a simplificar el día a día.

Xiaomi Chile reforzó esta tendencia con una campaña centrada en madres activas y multitasking, posicionando relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, robots aspiradores y purificadores de aire como aliados de la vida cotidiana.

En paralelo, Samsung Chile impulsó promociones especiales para sus nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G, junto a accesorios enfocados en conectividad y bienestar.

Los smartwatches aparecen como uno de los regalos más buscados porque permiten monitorear sueño, frecuencia cardíaca y actividad física, mientras que los robots aspiradores y dispositivos inteligentes para el hogar ofrecen algo cada vez más valioso: ahorrar tiempo.

La mamá práctica: funcionalidad y estilo cotidiano

Otra tendencia fuerte este año es la búsqueda de regalos útiles y duraderos. Muchas personas priorizan productos que realmente acompañen la rutina diaria y no queden guardados en un clóset.

En esa línea, la moda funcional gana terreno. Dockers Chile reforzó su propuesta femenina con prendas versátiles, cómodas y pensadas para adaptarse a distintos momentos del día.

En la categoría de regalos funcionales y accesibles, Casaideas apuesta este Día de la Madre por productos pensados para el bienestar cotidiano, la organización y los momentos de descanso en casa. Una banda exfoliante de silicona, un abrigo impermeable para los días más fríos, un planner anual con diseño o pantuflas tipo bota peluda ($10.990), alineadas con la tendencia de confort y relajo en el hogar, son algunas de las alternativas.

Más allá de las tendencias comerciales, las conversaciones digitales revelan un cambio cultural más profundo. El Día de la Madre ya no gira únicamente en torno a la compra de un regalo, sino a la intención detrás de ese gesto.

Las redes sociales se llenan de mensajes sobre descanso, bienestar, tiempo compartido y pequeños momentos de desconexión. En un contexto donde el tiempo aparece como uno de los recursos más escasos, regalar experiencias, autocuidado y calidad de vida parece haberse convertido en el nuevo lenguaje afectivo de esta celebración.