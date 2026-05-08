Universidad Central reconoció a María Olivia Mönckeberg con premio “Maestra del Periodismo 2026”

En una jornada marcada por la reflexión sobre el presente y futuro del periodismo, la carrera de Periodismo de la Universidad Central entregó el reconocimiento “Maestra del Periodismo 2026” a la periodista y Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, destacando su aporte al periodismo de investigación y al debate público en el país.

La ceremonia se realizó en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y reunió a autoridades universitarias, académicos, estudiantes y representantes del mundo de las comunicaciones. La actividad incluyó además el conversatorio “Libertad de prensa en un mundo en crisis”, centrado en los desafíos que enfrenta hoy el ejercicio periodístico frente a la desinformación, la polarización y las transformaciones tecnológicas.

“Su trabajo reivindica el valor de la investigación rigurosa”

Durante la actividad, el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la U. Central, Dr. Marco Moreno Pérez, subrayó la relevancia de defender la libertad de prensa como un principio esencial para la democracia.

“La libertad de prensa no es únicamente un derecho de los periodistas; es, sobre todo, un derecho de la ciudadanía. Cuando el periodismo puede ejercer su labor con autonomía, rigor y responsabilidad, las sociedades están mejor preparadas para deliberar y fiscalizar al poder”, señaló la autoridad.

Asimismo, destacó la trayectoria de María Olivia Mönckeberg y el valor de su trabajo investigativo. “En tiempos donde abundan la velocidad y la superficialidad informativa, su trabajo reivindica el valor de la investigación rigurosa y de la profundidad analítica”, afirmó Moreno.

Por su parte, el director de la carrera de Periodismo de la U. Central, José Miguel Infante, enfatizó que el escenario actual exige fortalecer un periodismo capaz de enfrentar la desinformación y recuperar la confianza pública. “Nunca fue tan interesante y a la vez tan desafiante ejercer nuestra profesión. Hoy el periodismo necesita adaptarse, investigar con rigor, recuperar la confianza pública y utilizar las tecnologías digitales para amplificar voces, fiscalizar al poder y combatir la desinformación”, expresó.

“Hoy el periodismo es más necesario que nunca”

Al recibir el reconocimiento, María Olivia Mönckeberg agradeció la distinción y compartió una reflexión sobre el estado de la libertad de prensa y las transformaciones que atraviesa el ecosistema mediático.

“Hoy el periodismo es más necesario que nunca. No solo para distinguir una fake news, sino para ayudar a comprender lo que ocurre y explicar aquello que está detrás de la noticia inmediata”, sostuvo.

La periodista también abordó la concentración de medios, la precarización laboral y la disminución de espacios destinados al periodismo de investigación. “A este país le hace falta más periodismo en profundidad, más pluralidad de enfoques y más periodismo de investigación”, enfatizó.

La distinción “Maestra y Maestro del Periodismo”, instaurada por la carrera de Periodismo de la Universidad Central, ya ha reconocido anteriormente a Abraham Santibáñez, Patricia Silva y Sergio Campos, actual integrante de la Honorable Junta Directiva de la universidad.

Tras la entrega del reconocimiento se desarrolló el conversatorio “Libertad de prensa en un mundo en crisis”, moderado por José Miguel Infante y con la participación de Patricia Arrington, vicepresidenta regional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMM World), y Carolina Robino, periodista de BBC Mundo.

Con esta actividad, la Universidad Central de Chile reafirmó su compromiso con la formación de periodistas críticos y conscientes de su rol público, promoviendo espacios de diálogo y reflexión sobre la libertad de prensa, el pluralismo informativo y los desafíos contemporáneos de la comunicación.